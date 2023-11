Andri Ragettli bei «Lässer» // «Ich bin nicht mutiger als andere» Andri Ragettli erzielt mit seinen Videos Millionen von Klicks und räumt auch im Weltcup regelmässig alles ab. In der Sendung «Lässer» verrät der Free-Skier seine Erfolgsformel. 08.11.2023

Andri Ragettli erzielt mit seinen Videos Millionen von Klicks und räumt auch im Weltcup regelmässig alles ab. In der TV-Sendung «Lässer» verrät der Bündner Freeskier seine Erfolgsformel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bündner Andri Ragettli gehört zu den besten Freestyle-Skiern der Welt.

Durch seine Parcours-Videos ist der Freeskier auch in den sozialen Medien ein gefeierter Star.

In der blue News Talk-Sendung «Lässer» spricht der 25-Jährige über seine Karriere und erzählt, warum er nicht mutiger ist als andere Menschen.

Der Bündner Freeskier Andri Ragettli ist Weltmeister, X-Games-Sieger und mehrfacher Weltcupsieger. Hinter dem Erfolg steckt viel Disziplin, starker Wille und intensives Training.

Seit bald zehn Jahren tritt der 25-Jährige im Weltcup an und reiht einen Spitzenplatz an den anderen. Das brauche natürlich Kraft – auch mental, bejaht der Bündner in der Talk-Sendung «Lässer».

Gerade im Sport sei das Mindset sehr wichtig. Auch Andri Ragettli hat schon vor längerer Zeit einen Mental-Coach engagiert.

Habe er als junger Athlet den ersten Lauf verbockt, konnte es passieren, dass er aus lauter Wut seine Stöcke zerbrochen habe. Durch die Arbeit mit seinem Mentalcoach habe er heute seine Emotionen besser im Griff, so Ragettli.

Andri Ragettli: «Ich bin ein sehr disziplinierter Athlet»

Er sei heute ein sehr disziplinierter Athlet, sagt Andri Ragettli. Er gehe früh ins Bett und schaue konsequent auf seine Ernährung.

Seit fünf Jahren trinkt er zudem keinen Schluck Alkohol mehr. «Fehlen tut es mir nicht», so Ragettli in der TV-Sendung «Lässer».

Es sei ein Privileg, Spitzensportler zu sein und ständig trainieren zu können. Darum sei es sein Ziel, das so lang wie möglich zu machen. Er wolle nicht schon mit 27 Jahren aufhören müssen, weil sein Körper plötzlich streike.

Andri Ragettli: «Dahinter steckt extrem viel Training»

Angesprochen auf das Thema «Mut», erklärt der Freeskier. Die Fun-Parcours, die er für seine Videos absolviere, seien für ihn nicht gefährlich. Er mache dies seit Jahren.

Ausserdem wisse er genau, was er könne und was nicht. Aber klar, hinter seinen Parcours stecke ganz viel Training. «Ich mache ganz sicher nichts, wenn ich Angst davor habe», so Andri Ragettli.

