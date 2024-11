«Ich bin schon fast verlobt»

Komikerin Gülsha Adilji spricht über ihre Beziehungen «Die wichtigsten Beziehungen sind für mich heute nicht mehr die partnerschaftlichen Beziehungen», sagt Komikerin Gülsha Adilji in der TV-Sendung «Lässer». Ihr Fokus liege heute mehr auf den freundschaftlichen Beziehungen. 29.11.2024

Gülsha Adilji ist aktuell mit ihrem Soloprogramm «Gülsha lernt Liebe» auf Tournee. In der Talksendung «Lässer» spricht die Komikerin über ihre Erfahrungen beim Daten – und über unlustige Momente mit Männern.

«Die wichtigsten Beziehungen sind für mich heute nicht mehr die partnerschaftlichen Beziehungen», sagt Gülsha Adilji. Ihr Fokus liege heute mehr auf den freundschaftlichen Beziehungen, so die Komikerin und Moderatorin.

Diese Freundschaften seien ihr so wichtig und derart tief, wahr und relevant, dass ein Mann es bei ihr zuerst auch einmal schaffen müsse, auch nur annähernd so weit zu kommen, so die 39-Jährige in der TV-Show «Lässer», «bevor ich für ihn einen Spagat oder sonst was machen würde».

Daten ist aktuell das grosse Thema im Leben von Gülsha Adilji. Sie spricht darüber in ihrem neuen Soloprogramm «Gülsha lernt Liebe» und sie moderiert die SRF-Sendung «Deep Dating», in der sie Menschen verkuppeln will.

Adilji hat eine toxische Beziehung zum Thema «Daten»

Sie habe, offenbart Adilji in der TV-Show «Lässer», durchaus eine toxische Beziehung zum Thema «Daten»: «Entweder date ich drei, vier Menschen pro Woche oder dann läuft lang gar nichts, ich bin total hässig und lösche alle Datingapps auf meinem Handy.»

In der Folge erklärt Adilji Moderatorin Claudia Lässer («Ich habe noch nie eine Datingapp benutzt»), wie das Daten per App abläuft. Viele Männer würden auf den Apps Bilder zeigen, auf denen sie Katzen küssten. Diese Typen sind bei der Komikerin allerdings chancenlos.

Gülsha Adilji gibt zu, dass sie trotz vieler schlechter Dates, die per Datingapp zustande kamen, auch schon den einen oder anderen Glücksgriff gelandet habe. «Es kommt vor, aber selten.»

Die Komikerin will auf der Tournee Männer kennenlernen

Danach verrät Gülsha Adilji, dass sie am Morgen vor der Aufnahme der TV-Sendung «Lässer» einen Mann zum zweiten Mal getroffen habe. «Ich bin schon fast verlobt», offenbart die Komikerin und lacht.

Wie das Date wirklich verlaufen ist und ob Adilji einen oder gar zwei Kaffees mit dem Mann getrunken hat, erfährst du in der TV-Sendung «Lässer».

Und ja, mit ihrem Soloprogramm «Gülsha lernt Liebe» ist die Komikerin auch deshalb auf Tournee, weil sie hofft, so vielleicht einen neuen Partner kennenzulernen, nachdem es «bisher auf den Dating-Plattformen für mich nicht so gut funktioniert hat».

Das komplette Gespräch mit Gülsha Adilji findest du hier – oder auf blue Zoom: