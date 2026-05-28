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Iris Berben (75) übers Altwerden «Ich finde es überhaupt nicht schön»

Bruno Bötschi

28.5.2026

«Ich jubel darüber, dass es mich noch gibt»: Iris Berben zeigte sich in bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes auf dem roten Teppich.
«Ich jubel darüber, dass es mich noch gibt»: Iris Berben zeigte sich in bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes auf dem roten Teppich.
Bild: Terenghi/Ipa-Agency.Net/IPA via ZUMA Press/dpa

Iris Berben spricht so ehrlich wie selten über das Älterwerden. Die Schauspielerin verrät, warum sie damit hadert, weshalb sie die sozialen Medien meidet – und was ihr mit 75 Jahren wirklich wichtig geworden ist.

Bruno Bötschi

28.05.2026, 13:14

28.05.2026, 13:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Iris Berben spricht offen übers Älterwerden – «Ich finde es überhaupt nicht schön»
  • Die 75-jährige Schauspielerin gesteht: «Man merkt, es wird langsamer, es wird mühsamer»
  • Trotz Wehmut bleibt Berben positiv: «Ich jubel darüber, dass es mich noch gibt.»
Mehr anzeigen

Iris Berben ist 75 Jahre alt. Am Rande der Filmfestspiele in Cannes sprach die Schauspielerin mit dem Magazin «Bunte» über das Älterwerden – und fand dabei ungewöhnlich offene Worte.

«Ich finde es überhaupt nicht schön», so Berben. Und weiter: «Ich dachte, ich wäre souveräner.»

Die Schauspielerin sagt, sie spüre immer deutlicher, wie sich ihr Alltag verändere: «Man merkt, es wird langsamer, es wird mühsamer, man holt öfter tief Luft.» Um dann lachend anzufügen: «Aber ich jubel darüber, dass es mich noch gibt.»

Berben ist es wichtig, geistig wach zu bleiben

Ausserdem betont Iris Berben: «Wenn man 75 ist, dann ist es wichtig, dass man versucht, seine Kraft zu erhalten, dass man wach ist und neugierig bleibt.»

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Besonders wichtig ist der Schauspielerin, geistig wach zu bleiben. «Auch mit Veränderungen eher neugierig umzugehen und nicht ängstlich. Das ist optimal, und das ist der beste Motor – für mich zumindest.»

Mit gesellschaftlichen Schönheitsidealen kann die Schauspielerin hingegen wenig anfangen. Altwerden habe für sie «wenig mit der Optik und dem Verlust von Schönheit» zu tun.

Berben will nicht auf Äusserlichkeiten reduziert werden

Viel wichtiger sei die eigene Haltung zu sich selbst. «Ich mag mich vor allem dann, wenn ich gut mit mir befreundet bin», sagt Iris Berben gegenüber der «Bunte».

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Auch soziale Medien spielen im Leben der Schauspielerin bewusst keine wichtige Rolle. Vor allem die «unrealistischen Selbstdarstellungen» schrecken sie ab.

Und weiter: «Diese Reduktion auf Äusserlichkeiten und die Kommentare aus der Anonymität heraus – ich möchte mich dem nicht aussetzen.», erklärt Berben ihre Entscheidung.

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