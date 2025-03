«Ich finde es wahnsinnig peinlich, was das SRF veranstaltet»

Renato Kaiser: «Bötschi fragt tatsächlich sehr hartnäckig» Mit seinen Satiren amüsiert Renato Kaiser seit 20 Jahren das Publikum. Im Video verrät der 39-Jährige, wie er des Gespräch mit Bruno Bötschi fand – und was ihn am Verhalten des blue News Redaktors nervte. 17.02.2025

Mit seinen Satiren amüsiert Renato Kaiser seit 20 Jahren das Publikum. Im Gespräch teilt er ordentlich gegen Rechtsextreme aus, verrät, warum er trotz allem die Hoffnung nicht verliert – und Sex ist auch ein Thema.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im März vor 20 Jahren stand Satiriker Renato Kaiser zum ersten Mal an einem Poetry-Slam auf der Bühne.

«An jenem Abend war ich dem verrückten Wahnsinn nahe», so der 39-Jährige.

Ein Gespräch über seine Karriere als Komiker, den Umgang mit seinen Minderwertigkeitskomplexen und wie wichtig ihm die Unterstützung seiner Freundin ist.

Renato Kaiser, irgendjemand oder -etwas hat möglicherweise etwas dagegen, dass wir zusammen ein Interview machen …

… findest du?

Zuerst kamen deine Mails nicht bei mir an, dann stürzte mein Computer während der Vorbereitung mehrfach ab und ich musste die Fragen neu erarbeiten. Und am Ende haben sich die Viren in deinem Körper eingenistet, sodass wir unseren Termin verschieben mussten. Was ist nur los?

Ich weiss es nicht. Wir haben zwei Möglichkeiten: Wir sehen es negativ und denken, dass irgendjemand etwas gegen unser Gespräch hat. Wir können es aber auch positiv sehen und sagen: Wir haben es trotzdem geschafft.

Ich stelle dir in den nächsten 45 Minuten möglichst viele Fragen. Und du antwortest bitte möglichst kurz und schnell. Wenn dir eine Frage nicht passt, kannst du auch einmal «weiter» sagen. Zufall oder Schicksal?

Zufall.

Vernunft oder Wahnsinn?

Vernunft ist viel interessanter.

Baum oder Blume?

Ein Baum ist einfach eine sehr grosse Blume, die am Ende mehr einbringt.

Warum nochmals ist «blüttle» so ein wunderschönes Wort?

Blüttle hat einen phonetischen Reiz, es klingt gleichzeitig unschuldig und frivol.

Freust du dich auf den Sommer?

Ja … Ja (überlegt). Ja … ja, ja … ist mir egal (lacht).

Was machte dich zuletzt glücklich?

Meine Freundin macht mich jeden Tag auf die eine oder andere Art glücklich.

Klingt wie ein Kitschroman.

Vielleicht – aber mit viel Vernunft.

So grundsätzlich: Wie verrückt ist die Welt gerade?

Wirklich beurteilen kann ich nur meine eigene Lebenszeit – und da würde ich sagen, dass wir aktuell in der verrücktesten und gleichzeitig auch dümmsten Zeit leben.

Wie verrückt bist du?

Verrückt im Sinn von wahnsinnig oder hässig?

Das überlasse ich gerne dir.

Ich bin ein verhältnismässig vernünftiger und pragmatischer Mensch, der punktuell hässig werden kann.

Wie verrückt hast du dich gefühlt, also du im März vor 20 Jahren in Sirnach TG zum ersten Mal bei einem Poetry-Slam auf der Bühne gestanden bist?

An jenem Abend war ich dem verrückten Wahnsinn nahe. Es ist aber etwas, was mir immer wieder passiert im Leben: Nehme ich eine neue Herausforderung an, rationalisiere ich es im Kopf und denke: Ja logisch, Menschen tun solche Dinge und gehen auf die Bühne. Doch als an jenem März-Abend vor 20 Jahren in Sirnach mein Name aufgerufen wurde, sagte ich zur mir selber: Renato, das machst du jetzt aber nicht wirklich.

Du hast es aber doch gemacht, oder?

Ja. Aber ehrlich gesagt, das war damals vor allem meiner Angst geschuldet. Denn noch schlimmer, als nicht auf die Bühne zu gehen, wäre gewesen, daran vorbeizulaufen und den Ausgang zu suchen (lacht).

Wann nahmst du deine Rampensäuigkeit zum ersten Mal so richtig wahr?

In der Primarschule spielte ich im Theaterstück «Die sieben Raben» mit. Das tat ich aber vor allem deshalb, weil Tamara, mein damaliger Schwarm, die weibliche Hauptrolle innehatte und ich das Gefühl hatte, ich müsste ihren Ehemann spielen.

Der nicht überall beliebte Ostschweizer Dialekt ist in der Comedy offenbar schon länger keine Erfolgsbremse mehr: Humorschaffende aus den Kantonen St. Gallen, Thurgau und Schaffhausen sind schon seit einigen Jahren auf dem Vormarsch. Was macht diese Region respektive ihre Bewohner*innen so witzig?

Ich glaube, das hat mit drei Dingen zu tun. Erstens: Ich finde den St. Galler Mundart auch lustiger als andere Schweizer Dialekte. Zweitens: Aber gerade weil die Ostschweizer Dialekte oft belächelt und unbeliebt sind, sorgt das bei manchen Menschen aus Trotz für Energie, es gerade deshalb mit Comedy zu versuchen.

Und Drittens?

Es heisst oft, um Comedy zu machen, müsse man eine traumatische Kindheit erlebt oder sonst wie schlechte Vergangenheit haben. Persönlich sehe ich das aber überhaupt nicht so …

… und meines Erachtens hat das auch nichts mit der Ostschweiz zu tun.

Stimmt.

«Ich bin ein verhältnismässig vernünftiger und pragmatischer Mensch, der punktuell hässig werden kann»: Renato Kaiser. Bild: Aissa Tripodi

Eine sträflich unterschätzte Komikerin aus der Schweiz, für die du hier gerne etwas Werbung machen möchtest?

Oh, da gibt es einige. Aber ich nenne Jane Mumford, obwohl sie zum Glück in letzter Zeit deutlich an Bekanntheit gewonnen hat. Und dann würde ich gerne noch Miriam Schöb erwähnen. Sie lebt teilweise in Rotterdam und gab sich darum wahrscheinlich hierzulande nicht ganz so viel Mühe, bekannter zu werden. Ich liebe ihre Sachen deshalb so sehr, weil sie eine geile Mischung aus smarter crazyness und weirdness bietet.

Jane Mumford und du betreiben seit zwei Jahren den Podcast «Mumford & Kaiser». Wieso tut ihr das?

Aus Spass – und weil wir einmal pro Woche zusammen reden wollten.

Warum haben heute so viele Menschen das Gefühl, sie müssten unbedingt einen Podcast realisieren?

Das hat verschiedene Gründe – einer der wichtigsten ist meiner Ansicht nach: Weil man es machen kann. Und weil der Kulturjournalismus den Bach heruntergeht, müssen sich Künstler*innen heutzutage noch mehr selber vermarkten als früher. Da fängt aber das Problem vieler Podcasts an: In der Hoffnung damit eine mehr Menschen zu erreichen, arbeitest du noch öfter gratis.

Möchtest du dich nochmals etwas zur Absetzung des Erfolgspodcast «Zivadiliring» vom Schweizer Fernsehen SRF sagen – oder dich zur Förderungen von Frauen im Bereich Komik bei der selbigen TV-Anstalt im Allgemeinen äussern?

Ich finde es einfach wahnsinnig peinlich, was das Schweizer Fernsehen SRF seit einigen Jahren veranstaltet. Ich sehe keine Vision und keine Strategie dahinter. Und es wird auch keine Verantwortung übernommen, was meiner Meinung nach aber durchaus nötig wäre. Leider ist auch die Öffentlichkeitsarbeit oft peinlich.

Hast du ein Beispiel?

Als sich die SRF-Medienstelle zur Geschlechterfrage äussern sollte, wurde allen Ernstes behauptet: Das SRF müsse eben Inhalte anbieten, welche das ganze Publikum anspreche. Das heisst übersetzt: Nicht das Schweizer Fernsehen ist sexistisch, sondern die Zuschauer*innen. Sorry, das ist einfach nur wahnsinnig peinlich.

Es ist aber nicht nur peinlich, sondern überaus schade, denn ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass die gebührenfinanzierte SRF immer noch die mit Abstand beste Variante ist, um nicht nur News und Wissenschaft, sondern auch Kultur und Kultur-Journalismus zu betreiben.

«Mein Auftritt war also eher ein Roast, bei dem ich mich über die anwesenden Politiker*innen inklusive die Bundesrätin lustig machen konnte»: Renato Kaiser. Bild: Pierre Lippuner

Man muss das mögen, was man tut, und nicht das Geld, das man verdient. Wahr oder nicht?

Ja, das stimmt – und funktioniert dann am besten, wenn auch tatsächlich Geld dabei verdient wird.

Als die Stadt Wil SG im vergangenen Dezember für die neue Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter eine Feier organisierte, hast du den Anlass moderiert. War das ein politisches Anliegen oder wurdest du derart gut bezahlt?

Weisst du was, der Job des Moderators wurde sicher nicht so gut bezahlt wie in früheren Jahren. Bereits im Vorfeld der Feier war kommuniziert worden: Die Kosten dafür sollen nicht zu hoch ausfallen. Das Budget der Feiern in den Jahren lag jeweils bei 300'000 Schweizer Franken, in Wil waren es 150'000.

Das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum sie mich angefragt haben als Moderator (lacht). Der Job war mir kein politisches Anliegen. Ich durfte jedoch als Moderator sagen und machen, was ich wollte. Mein Auftritt war also eher ein Roast, bei dem ich mich über die anwesenden Politiker*innen inklusive die Bundesrätin lustig machen konnte

Über welche Nachrichten in der Zeitung hast du dich zuletzt gefreut?

Da kommt mir jetzt gerade nichts in den Sinn – aber das hat mehr mit meinem nachlassenden Gedächtnis zu tun. Deshalb würde ich es nicht ausschliessen, dass ich mich dieser Tage über eine Meldung gefreut habe (lacht).

Wie gut machen die Schweizer Medien ihren Job?

Ich sage es einmal so: Die Schweizer Medienhäuser machen seit Jahren einen hundsmiserablen Job, weil sie es den Medien, respektive den Journalist*innen, sehr schwer machen. Viele von denen hingegen machen unter diesen Umständen oft einen sehr guten Job.

Patti Basler behauptete im «Bötschi fragt», ich sei der Investigativ-Journalist unter den Schweizer People-Schreiberlingen. Wahr oder nicht?

Ich würde sagen: Wahr – zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt dieses Interviews.

Warum ist es in der Schweiz so schwierig, sich mit politischer Satire durchzusetzen?

Ich glaube nicht, dass es schwierig ist, sich mit politischer Satire durchzusetzen. Man muss es einfach gut machen.

Was antwortest du Menschen, die sagen, Humor dürfe heute viel weniger?

Das ist völliger Blödsinn – Menschen, die solches behaupten, sind meistens einfach nur faul.

Was ist die schlimmste Konsequenz, die du je wegen eines Witzes aushalten musstest – sei es auf der Bühne oder auch im Privaten?

(Überlegt lange) Ich musste noch nie eine schlimme Konsequenz wegen eines Witzes aushalten.

Auch noch nie einen Shitstorm?

Bei praktisch allen Videos mit politischem Inhalt, die ich in den sozialen Medien hochlade, bekomme ich blöde Kommentare von irgendwelchen Nazis und anderen Wichsern. Das liegt in der Natur der Sache.

So grundsätzlich: Was macht dir am meisten Hoffnung für die Zukunft?

Die Menschen. Gucke ich ins Internet oder lese Zeitung, denke ich oft: Was läuft gerade falsch auf der Welt? Rede ich jedoch mit Menschen, realisiere ich ganz schnell, wie vernünftig und empathisch viele von ihnen sind.

Welche politischen Ansichten deiner Eltern waren dir als Kind peinlich?

Ich glaube, gar keine, tatsächlich. Sie haben mir nicht unbedingt konkrete, politische Ansichten beigebracht, sondern eher die demokratische Pflicht, politisch zu sein.

Wirklich wahr, dass wenn du Tacheles redest, du genauso klingst wie dein Vater?

Ob dem wirklich so ist, kann ich nicht sagen. In meinem Kopf klingt meine Stimme aber auf jeden Fall so. Das ist auf der einen Seite gut, weil die Leute sofort merken, wenn mir etwas wichtig ist. Auf der anderen Seite ist es halt auch eine Waffe, mit der man vorsichtig umgehen muss, um nicht auf einmal irgendwelche Menschen kleinzumachen, die es nicht verdienen.

Welcher Satz deiner Mutter aus der Kindheit liegt dir immer noch in den Ohren?

Meine Mutter ist die liebste Person, die es überhaupt gibt. Ich habe von ihr gelernt, dass lieb sein etwas Gutes ist.

Wie würdest du einem Menschen, den du heute in einem Restaurant kennenlernst, dein heutiges Daheim beschreiben?

Sehr schön, aber gleichzeitig feucht und kalt.

«Meine Eltern haben mir nicht unbedingt konkrete, politische Ansichten beigebracht, sondern eher die demokratische Pflicht, politisch zu sein»: Renato Kaiser. Bild: Aissa Tripodi

Warum ist dir Eitelkeit fern?

Eitelkeit ist mir fern, weil ich früher wegen meines Übergewichts unter Minderwertigkeitskomplexen gelitten habe und deshalb auch oft auf Understatement machte und auch heute noch mache. Mit den Jahren entwickelte ich daraus immer mehr eine Überlebensstrategie. Was allerdings nicht heisst, dass ich nicht trotzdem auch eitel sein kann.

In der SRF-Sendung «G&G – Gesichter und Geschichten» wurdest du für die Rubrik «Ich oder Du» gemeinsam mit Jane Mumford befragt. Du sagst darin: «Ich ziehe praktisch nie Dinge an, für die ich mich selber entschieden haben.» Für deine Tattoos hast du dich aber selber entschieden?

Ja – aber die ziehe ich auch nicht an (lacht). Aber wenn ich ganz ehrlich bin, es gibt einige Tattoos, die nicht ich selber ausgewählt habe.

Sondern?

Ich gehe oft zu meinem Tätowierer, weil ich ein neues Tattoo haben möchte. Wenn er dann fragt «Was willst du?», antworte ich in letzter Zeit oft: Keine Ahnung, hast du vielleicht eine Idee? Beim letzten Mal sagte der Tätowierer, er fände gerade Käfer noch cool und dann sagte ich: Ja, okay.

Bist du süchtig nach Tattoos?

Nein. Mittlerweile ist es so, dass sich der Tätowierer bei mir und nicht ich bei ihm melde (lacht).

Du gehst dich demnach immer zum gleichen Tattoo-Künstler?

Ja.

Was magst du lieber: den Schmerz während dem Tätowieren oder das Tattoo?

Beides. Man könnte aber auch sagen, ich mache mit den Tattoos nur weiter, weil ich nicht gut Nein sagen kann (lacht).

Komiker Fabio Landert sagt über seine Tattoos: «Ich habe irgendwann einmal angefangen und immer weitergemacht, weil ich immer neue Ideen hatte. Und jetzt bin ich da, wo ich bin.»

Oh wow. Da hat er sich richtig was überlegt. Ich finde einfach Tattoos cool.

Wann hast du dich das letzte Mal ohnmächtig gefühlt?

Ich fühlte mich sehr ohnmächtig, während der Covid-19-Pandemie und der direkt anschliessenden russischen Invasion in der Ukraine. Diese Kombination war zu viel für mich.

Seither hast du dich nie mehr ohnmächtig gefühlt?

Kürzlich war ich krank. Als es mir nach drei Tagen immer noch nicht wirklich besser ging, fand ich das Scheisse.

Wann hattest du zum ersten Mal das Gefühl, mächtig zu sein?

(Überlegt lange) Ich wollte zuerst antworten, dass ich dieses Gefühl überhaupt nicht kenne. Wenn ich es mir aber genauer überlege, dann spüre ich es jedes Mal, wenn ich auf einer Bühne stehe. Denn dort oben weiss ich genau, was ich machen muss und kann – und ja, das ist eine Art von Machtposition.

Wie geht es deiner übertriebenen Höflichkeit?

Die ist nach wie vor Realität, aber ich wachse langsam daraus heraus.

Könntest du jemanden küssen, der aus deiner Sicht falsch wählt?

Nein – und sowieso: Warum auch?

«Man könnte auch sagen, ich mache mit den Tattoos nur weiter, weil ich nicht gut Nein sagen kann»: Renato Kaiser. Bild: Aissa Tripodi

Wann und warum hast du wegen der Politik geweint?

Wegen Politik kamen mir bisher noch nie die Tränen. Was aber nicht viel heissen muss. In meinem Leben habe ich bisher noch nicht oft geweint. Ich arbeite aktuell jedoch daran, einen besseren Zugang zu meinen Gefühlen zu finden. Sollte ich das schaffen, wird mich die Politik möglicherweise künftig viel öfter zum Weinen bringen. Grund dazu gäbe es zur Genüge.

Warst du schon einmal bei einem Psychiater?

Weisst du was, ich bin aktuell in Behandlung. Ich finde es super und fände es zudem schön, wenn in Therapie gehen künftig keine finanzielle Frage mehr wäre, also viel mehr Menschen diese Dienstleistung in Anspruch nehmen könnten.

Du trinkst du seit zwölf Jahren keinen Alkohol mehr. Warum?

Mittlerweile habe ich absolut keine Lust mehr, Alkohol zu trinken. So häufig wie ich davor trank, war ich per Definition ein Alkoholiker. In der Entwicklung vom Gymnasiast, dann Student, dann Künstler, musste ich am Morgen immer seltener früh raus – und gleichzeitig vertrug ich immer mehr Alkohol.

Macht die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten deine Arbeit als Satiriker einfacher oder schwieriger?

Weder noch. Das Einzige, was sich seit seiner Wahl geändert hat, ist, dass ich heute öfters von Menschen gesagt bekomme: Gell, seit Trump wieder US-Präsident ist, hast du es als Satiriker einfacher.

Leute, die das behaupten, haben sehr oft keine Ahnung von politischer Satire. Aber das ist ein grundsätzliches Problem: Satire ist ein Nischenprodukt. Aktuell behandeln es jedoch zu viele Leute so, als wäre es ein Massenprodukt.

Was hältst du davon, dass die Chefin der grössten rechtsextremen Partei Deutschlands grösstenteils in der Schweiz lebt?

Konsequent. Irgendwo muss sie ja ihre Ideen herholen. Der Chef der grössten rechtsextremen Partei der Schweiz lebt schliesslich auch hier.

Was kann ein Mensch tun – ausser als Satiriker auf der Bühne stehen – um mit dem Rechtsrutsch und anderen gesellschaftlichen Problemen klarzukommen?

Ganz wichtig ist in der heutigen Zeit: Aktiv sein, mobilisieren, sich regelmässig mit anderen Leuten unterhalten und das Handy gezielt und regelmässig ausschalten. Ein grosses Problem unserer Zeit ist die komplette Überwältigung durch faschistischen Bullshit in den sozialen Medien.

Was denkst du, wie lange werden die Schweizer*innen noch überrascht sein?

Ich glaube, dieser Zustand wird noch sehr lange so bleiben. Denn im internationalen Vergleich geht es uns nach wie vor verhältnismässig gut. Deshalb haben auch viele Schweizer*innen das Gefühl, ihnen könne nichts passieren. Diese Menschen werden deshalb noch lange überrascht sein. Oder ignorant, je nachdem, wie man es nennen will.

Ich nenne dir vier Renato-Kaiser-Sätze, die ich in den Medien gefunden habe, und du sagst bitte, was sie zu bedeuten haben. In der «Schweizer Familie» sagtest du im Mai 2020: «Humor hilft mir, die Welt zu verstehen.»

Vertiefe ich mich in ein Thema und will einer Sache auf den Grund gehen, wird es fast automatisch lustig. Es wird zwar oft behauptet, vernunftgetriebenes Verhalten sei langweilig. Meiner Meinung nach führt Fragen stellen jedoch in jedem Fall zu guten Witzen.

In der «Wochenzeitung» sagtest du im Januar 2019: «In der Schweiz ist es schlimmer, ‹Wichser› zu sagen als ‹Mohrenkopf›.»

In der Schweiz finden es die Mehrheit der Mensch mega schlimm, wenn sich jemand unhöflich oder vulgär äussert. Werden hingegen Wörter benutzt, die marginalisierte Gruppen verspotten oder verletzen, wird das als deutlich weniger schlimm angesehen. Weil die Mehrheit nicht weiss, wie sich ein diskriminierender Ausdruck wirklich anfühlt – und es auch gar nicht wissen oder nachempfinden will. Ultimativ privilegiert halt.

Ebenfalls in der «Wochenzeitung» sagtest du: «Wenn ich hingegen als weisser Cis-Heteromann etwas über Rassismus oder Trans- und Homophobie sage, dann finden das durchs Band alle super – mit Ausnahme der Rechten natürlich.»

Menschen aus marginalisierten Gruppen wird perfiderweise oft unterstellt, sie können nicht darüber reden, weil sie befangen seien. Dem weissen Cis-Heteromann hört man aber zu, weil er die nötige Distanz zum Thema habe. Wie praktisch. Klar kann man über den Dingen stehen, wenn man eh schon über allen Dingen steht. Dass ein weisser Cis-Heteromann, der sich einigermassen vernünftig über solche Themen äussert, so viel Applaus bekommt, ist das Privileg, das als letztes fallen wird.

Im Januar 2021 sagtest du im Interview mit der «Berner Zeitung»: «Ich glaube, ich habe keinen Fetisch. Ich bin sehr klassisch, was Sex betrifft.»

(Lacht) Dazu kann ich nur sagen, dass alle Sachen, die mir in Sachen Sex gefallen, von der allgemein gültigen Definition von Fetischen nicht abgedeckt werden. Dazu muss ich aber noch erwähnen, dass in unserer nach wie vor prüden Gesellschaft der Umgang mit Fetischen bis heute nach dem System der Abgrenzung, also dem Othering, funktioniert.

Othering beschreibt die Distanzierung und Differenzierung zu anderen Gruppen, um seine eigene Normalität zu bestätigen.

So ist es – und um nochmals auf meine sexuellen Vorlieben zurückzukommen: Schlussendlich sind das eigentlich alles Fetische. Meine sind einfach weniger spektakulär.

«Dazu kann ich nur sagen, dass alle Sachen, die mir in Sachen Sex gefallen, in der allgemein gültigen Definition von Fetischen nicht abgedeckt werden»: Renato Kaiser. Bild: Aissa Tripodi

Was sind drei ganz einfache Dinge, die ein Mann tun kann, um kein Idiot zu sein?

D Schnorre hebe, zuelose und Platz mache.

Schaust du vor dem ins Bett gehen immer noch ins Handy – oder nimmst du heute mehr Rücksicht auf deine Freundin?

Mittlerweile nehme ich viel Rücksicht auf meine Freundin, aber auch auf mich. Gehe ich heute ins Bett ist mein Handy immer in einem anderen Zimmer, stattdessen lese ich im Bett ein Buch. Und ich kann es hier und heute sagen: Das ist und tut besser.

Was liest du gerade?

Den Roman «RCE – Remote Code Execution» von Sibylle Berg.

Du wirst im kommenden Herbst 40 Jahre alt – wie ist die aktuelle Gefühlslage?

Egal.

Gibt es irgendwelche Anzeichen einer möglichen Midlife-Crisis?

Ich glaube nicht.

Ich nahm mir im Alter von zwölf Jahren vor, dass ich mit 40 nicht mehr arbeite.

(Lacht schallend) So geil, dass du damals bereits derart klare Vorstellungen von Arbeit hattest – und zwar vor allem vom Aufhören damit.

Du nicht?

Nein. Ich schaute in meinem bisherigen Leben nie weit in die Zukunft oder machte irgendwelche grosse Pläne – weder mit 12, noch mit 22 und auch nicht mit 32. Was ich in letzter Zeit jedoch realisiert habe, ist, dass ich möglicherweise jetzt die Hälfte meines Lebens hinter mir habe.

Was macht das mit dir?

Ich achte heute mehr darauf, wie und womit ich meine Zeit verbringe. Das heisst, ich möchte mich beruflich zum Beispiel nur noch mit Dingen beschäftigen, die gut sind und mir guttun.

Wirklich wahr, dass du nicht sterben willst?

Ich glaube, niemand will sterben.

Bist du ganz sicher?

Ja.

Was genau ist lustig daran, 90 zu werden und absolut nicht mehr fit zu sein?

Über Longevity, also das Thema «Langlebigkeit», wird seit einiger Zeit intensiv diskutiert. Ich gebe zu, einiges davon ist mit Vorsicht zu geniessen. Aber was ich an diesen Theorien auf jeden Fall unterstützen kann, ist: Es geht nicht darum, möglichst alt zu werden, sondern möglichst lange gesund zu leben.

Wir kommen langsam zum Schluss und damit zum Self-Rating-Test: Du benotest bitte dein eigenes Talent von null Punkten, kein Talent, bis zehn Punkte, maximales Talent: Töfflibueb?

Drei Punkte.

Demnach hast du nie ein Töffli frisiert?

Nein, aber ich war auch nie Besitzer eines Töfflis – und zudem war ich ein äusserst regelhöriger Teenager. Aber ich bin in meinem Leben schon einmal Töffli ganz passabel gefahren und deshalb gebe ich mir drei Punkte.

Gärtner?

(Überlegt lange) Mittlerweile gebe ich mir vier Punkte, aber viele Jahre lang hätte ich mir maximal einen Punkt verteilt.

Hat das mit deiner Freundin zu tun?

Auch – ich realisierte aber mit der Zeit auch selbst, wie geil es sein kann, etwas in die Erde zu pflanzen, es danach gedeihen zu sehen und Wochen später zum Beispiel Tomaten ernten zu können.

Lügner?

Darin bin ich nicht besonders gut – ich sage drei Punkte.

Freund?

Acht Punkte – ich könnte sogar eine Zehn sein, aber dafür arbeite ich zu viel.

Möchtest du noch ein Schlusswort halten?

Nein danke.

Vielleicht noch ein Werbespruch für dein aktuelles Bühnenprogramm «Neu»?

Es ist nicht mehr neu (lacht schallend).

