Bau-Unternehmer aus «Tschugger»: «Ich habe das Gefühl, Mike Müller ersetzen zu können» Olivier Imboden ist am Openair Gampel ein gefragter Mann für Selfies. Der Gampel-Medienchef spielt in der Serie «Tschugger» Bösewicht Fricker, ein stinkreicher Bau-Impresario. Eine Rolle, die ihn gluschtig macht auf mehr. 20.08.2023

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Olivier Imboden ist Medienchef vom Openair Gampel.

In der SRF-Hitserie «Tschugger» spielt er den mafiösen Bau-Unternehmer Fricker. Lustig, denn Imboden ist Chef einer Bau-Firma mit 400 Angestellten. Und auch Lokalpolitiker.

Am Gampel war Imboden sehr gefragt. Um die 60 Selfies hat er während des Festivals gemacht. blue News hat er erzählt, dass er durch «Tschugger» Lust bekommen hat auf neue Rollen. Mehr anzeigen

Es ist ein Déjà-vu, wenn du Olivier Imboden zum ersten Mal begegnest. Zumindest, wenn du ein Fan der SRF-Hitserie «Tschugger» bist.

Die erste Begegnung mit Olivier Imboden alias Bau-Unternehmer Rinaldo Fricker aus «Tschugger» passiert an einem «Tschugger»-würdigen Set: an einer unscheinbaren Tankstelle bei Gampel, stehen geblieben in den 1980er-Jahren. Da steht er in seiner Funktion als Mediensprecher des Open Airs.

Dieses Gesicht des Mediensprechers, die blue News Redaktorin braucht ein paar Millisekunden, um zu begreifen, wer Olivier Imboden auch noch ist: der mafiöse Bau-Unternehmer aus der Walliser Ulk-Krimiserie mit David Constantin als Polizist Bax.

Medienchef, Laienschauspieler und Politiker

Olivier Imboden ist Medienchef, Neu-Schauspieler und Mitte-Politiker. Um ganz genau zu sein: Grossrat für die Mitte Oberwallis. Ein berufliches Chamäleon könnte als Motto auf seinem LinkedIn-Profil stehen.

Erst kürzlich stand er für die dritte und vierte Staffel «Tschugger» am Set. Die Rolle des windigen Bau-Impresarios Fricker hat Lust gemacht auf mehr.

«Ich glaube, ich habe das Potenzial, den Mike Müller zu ersetzen», scherzt Olivier Imboden alias Fricker.

Wer weiss, vielleicht bahnt sich eine weitere Karriere für den umtriebigen Walliser an? Beliebt und bekannt ist er ja schon, wurde er am Open Air laufend um Selfies gebeten.

Die Ausstrahlung der dritten «Tschugger»-Staffel ist für Ende 2023 geplant; der Zeitpunkt für die vierte Staffel ist noch offen.

