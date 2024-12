Monika Fasnacht: «Ich habe das Jassen für Frauen salonfähig gemacht» «Samschtig-Jass» feiert am 4. Januar 2025 Jubiläum. Bei der 1000. Sendung darf die Ex-Moderatorin nicht fehlen. blue News erzählt Monika Fasnacht, warum sie damals bei der Zusage für die Show gezögert hatte. 17.12.2024

«Samschtig-Jass» feiert am 4. Januar 2025 Jubiläum. Bei der 1000. Sendung darf die Ex-Moderatorin nicht fehlen. blue News erzählt Monika Fasnacht, warum sie damals bei der Zusage für die Show gezögert hatte.

Carlotta Henggeler, Adrian Kammer, Fabienne Berner Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 25 Jahre lang war Monika Fasnacht die Jasserin der Nation beim Schweizer Fernsehen. Sie moderierte den «Donnschtig-Jass» von 1997 bis 2010 und den «Samschtig-Jass» von 1999 bis 2017.

Seit 2019 moderiert Monika Fasnacht den «Top Jass» auf Tele Top, veranstaltet Jasswochen und ist zertifizierte Hundetrainerin.

Bei der 1000. «Samschtig-Jass»-Jubiläumsshow ist die ehemalige Moderatorin der Sendung zu Gast. Die Zusage hat sie einige Überwindung gekostet, wie sie im Gespräch mit blue News verrät.

Die 1000. «Samschtig-Jass»-Jubiläumsshow – mit der aktuellen Moderatorin Fabienne Gyr – läuft am Samstag, 4. Januar 2025, um 20.10 Uhr auf SRF1. Mehr anzeigen

Jassen gehört für sie wie das Zähneputzen zum Alltag. Ob gemütlich daheim mit Ehemann Reto, mit Freunden oder in ihren Jasswochen: Monika Fasnacht gilt als Jasserin der Nation.

Ist es schmeichelhaft, als Jasskönigin der Schweiz bezeichnet zu werden? Monika Fasnacht: «Das ist eine positive Bezeichnung. Ich habe in der Schweiz viel fürs Jassen getan. Ich habe es salonfähig gemacht für Frauen. Das war mir sehr wichtig.»

Auch heute noch werde sie auf der Strasse als Jasskönigin erkannt: Das freut sie, das sind schöne Begegnungen.

Von Paul Accola bis DJ Bobo

In ihrer langen Karriere bei SRF hat Monika Fasnacht schon viele prominente Jasser begrüsst: von Paul Accola über Melanie Oesch bis DJ Bobo.

Einen Prominenten würde sie sich noch an den Jasstisch wünschen: Tennislegende Roger Federer.

Monika Fasnacht: «Ich hatte gemischte Gefühle, das ist jetzt abgeschlossen»

Als die Anfrage für die Aufzeichnung zur 1000. «Samschtig-Jass»-Sendung ins Haus flatterte, hatte Monika Fasnacht nicht nur Freude: «Ich hatte gemischte Gefühle, das ist jetzt abgeschlossen.»

Denn Monika Fasnacht wurde im Juni 2018 – nach 25 Jahren bei SRF – gekündigt.

Das musste die heute 60-Jährige zuerst verdauen, so sagte Fasnacht im November 2019 im blue News Interview, ob sie noch böse sei: «Sagen wir so: Heute sehe ich den Vorteil, dass es so sein musste. Wir konnten danach bei Tele Top eine neue Sendung aufgleisen. Es hat immer alles zwei Seiten. Ich wusste aber, ich kann nicht ewig am Bildschirm zu sehen sein. Deshalb habe ich schon sehr früh angefangen, zu diversifizieren. 2000 habe ich mit den Jasswochen angefangen und das kontinuierlich ausgebaut.»

Tempi passati. Die Aufzeichnung der 1000. «Samschtig-Jass»-Sendung habe ihr Spass gemacht: «Fabienne Gyr macht das super. Ich habe es nicht bereut, dass ich hingegangen bin. Sie haben einen guten Teamgeist und mir hat es sehr gefallen.»

Mehr Videos aus dem Ressort