Nik Hartmann (53) bei «Lässer» «Ich habe eine Ablaufzeit»

Fabienne Kipfer

22.11.2025

Nik Hartmann über das Älterwerden: «Es müssen Junge nachkommen»

Nik Hartmann über das Älterwerden: «Es müssen Junge nachkommen»

In this thoughtful video, the speaker shares candid insights about turning 53, balancing self-perception and reality, and finding peace with aging. They discuss the positive aspects of maturity, the shift from youth to a mentoring role, and why embracing generational change matters for society. The speaker rejects longevity fads and supplements, emphasizing the natural cycle of life. No public figures or celebrities are named.

21.11.2025

Nik Hartmann ist ein grosser Optimist – nur eine Sorge begleitet ihn: die Angst vor Langeweile. Bei «Lässer» erzählt der SRF-Moderator, warum es wichtig ist, dem Nachwuchs eine Chance zu geben und wie er mit dem Älterwerden umgeht.

Redaktion blue News

22.11.2025, 10:14

22.11.2025, 11:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nik Hartmann ist zurück beim Schweizer Fernsehen SRF und feiert sein 20-Jahr-Jubiläum.
  • Er trat in die Fussstapfen von Röbi Koller und moderiert seit September die Sendung «Happy Day».
  • Mit Moderatorin Claudia Lässer spricht der 53-Jährige über seine Karriere, Selbstzweifel und seine Angst vor Langweile.
  • «Emotionen müssen greifbar sein», erklärt Nik Hartmann den Quoten-Erfolg von «Happy Day».
Mehr anzeigen

«Ich hatte Selbstzweifel, ob ich meinen Erwartungen gerecht werde»: Nik Hartmann spricht über die Zeit, als er sich bei SRF verabschiedete und bei CH Media eine neue Herausforderung suchte. «Es sei eine Schule fürs Leben», erzählt Hartmann in der Talkshow «Lässer». Der Job hat ihm viel über Resilienz beigebracht.

Seit September ist der Zuger wieder zurück bei SRF. Er moderiert die Sendung «Happy Day» und tritt dabei in die Fussstapfen von Röbi Koller, der das Format 18 Jahre lang aufbaute und moderierte.

Bötschi fragt Nik Hartmann. «Mittlerweile habe ich alles meinen Eltern gebeichtet»

Bötschi fragt Nik Hartmann«Mittlerweile habe ich alles meinen Eltern gebeichtet»

Rückblickend sei es eine gute Entscheidung gewesen. Er habe die Komfortzone bei SRF verlassen und neue Erfahrungen machen müssen. Der Druck vor der ersten «Happy Day»-Sendung sei aber immens gewesen. Dass die Quoten so gut ausfielen, habe ihn umso mehr gefreut. Es sei aber eine Team-Leistung gewesen. Einen Bonus für die Traumquoten habe er aber nicht bekommen.

Nik Hartmann über die Angst vor Langeweile

Mit Moderatorin Claudia Lässer spricht Hartmann über Achtsamkeit und die Wichtigkeit, Momente mit Menschen zu geniessen. Er wolle mit «Happy Day» und auch seiner Firma Dylan Lagerfeuer-Momente schaffen, die Leute physisch spüren können. «Emotionen müssen greifbar sein», erklärt Hartmann.

«Happy Day»-Premiere. Nik Hartmann stösst Röbi Koller vom TV-Thron

«Happy Day»-PremiereNik Hartmann stösst Röbi Koller vom TV-Thron

Er müsse noch lernen, mit der Angst vor Langeweile umzugehen. «Ich muss mich immer beschäftigten». Er sei aber jetzt mit 53 Jahren angekommen und habe keine Probleme mit dem Älterwerden. Er sei nicht mehr so rastlos wie früher. Hartmann geniesst es, die «väterliche Erwachsenenrolle» einnehmen zu dürfen und nicht mehr das junge Talent sein zu müssen.

«Ich habe eine Ablaufzeit», sagt Hartmann. Er hadere nicht mit dem Alter. Er wisse, dass er nur eine bestimmte Zeit auf dem Planeten leben dürfe. «Es müssen Junge nachkommen, sonst veralten wir.»

Die ganze Sendung mit Nik Hartmann siehst du hier:

«Lässer» mit Nik Hartmann

«Lässer» mit Nik Hartmann

20 Jahre im TV viele herzerwärmende Geschichten: Publikumsliebling Nik Hartmann ist zurück und begeistert erneut beim SRF. Mit Moderatorin Claudia Lässer spricht der Zuger über sein Comeback, Erfolgsdruck und bewegende Momente.

20.11.2025

