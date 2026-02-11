  1. Privatkunden
Prozess in Oslo «Ich habe es vielleicht ein bisschen bereut», sagt Høiby vor dem Richter

Carlotta Henggeler

11.2.2026

Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby muss sich in Oslo vor Gericht verantworten. (Archivbild)
Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby muss sich in Oslo vor Gericht verantworten. (Archivbild)
Lise Aserud/NTB/AP

Im viel beachteten Prozess gegen Marius Borg Høiby rücken am sechsten Verhandlungstag sensible Pulsuhr-Daten und Chatnachrichten in den Fokus. Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit bestreitet die Vergewaltigungsvorwürfe – räumt aber ein, einzelne Aussagen «vielleicht ein wenig bereut» zu haben.

Carlotta Henggeler

11.02.2026, 15:00

11.02.2026, 15:58

Auch der sechste Prozesstag sorgt für neue Schlagzeilen. Im Mittelpunkt steht heute seine Aussage über die «Lofoten-Frau», die er im Oktober 2023 im Schlaf vergewaltigt haben soll.

Heute ist Polizeioberkommissar Stig Berg Larsen in den Zeugenstand gerufen worden. Er hat über die beschlagnahmten Daten einer Pulsuhr ausgesagt. Anhand dieser Daten hat die Polizei ermittelt, wie hoch ihr Puls während der mutmasslichen Tat war. 

Die Befragung des Polizeichefs findet ohne Publikum statt, da es sich bem Tracking der Pulsuhr um sensible Daten handle. Nur ein paar auserwählte Medienvertreter dürfen die Sitzung über eine Videoübertragung in einen anderen Raum mitverfolgen. 

Im Fokus stehen verschiedene Zeitabschnitte, die chronologisch eingeordnet und besprochen werden. Dabei rücken immer wieder Daten-Ausschläge ins Zentrum, die auf der Uhr zu sehen sind. Diese könnten laut Stig Berg Larsen den Übergang vom Schlaf- in den Wachzustand markieren. Konkrete Rückschlüsse auf die zugrunde liegenden Daten seien jedoch nicht möglich – was in diesen Momenten tatsächlich geschah, lasse sich nicht eindeutig feststellen.

Der Staatsanwalt will von Høiby wissen, ob er die «Lofoten-Frau» als attraktiv einstufe. Er antwortet mit Ja. 

Der Staatsanwalt verweist zudem auf Nachrichten, die Høiby vor und nach dem Sex mit dem mutmasslichen Vergewaltigungsopfer an einen Freund geschickt haben soll. Daraus geht hervor, dass er sich abfällig über das Aussehen der sogenannten «Lofoten-Frau» geäussert habe.

Høiby betont, er habe keinesfalls gewollt, dass die Frau diese Nachrichten liest. «Ich habe klar gesagt, dass ich möchte, dass sie in der Vernehmung nicht berücksichtigt werden. Es war nur Männergeplauder zwischen mir und einem Freund», so Høiby. Rückblickend räumt er ein: «Vielleicht habe ich es ein wenig bereut.»

Widersprüchliche Aussagen über Alkoholkonsum

Vor Gericht wird Marius Borg Høiby mit einem Chatverlauf aus der Tatnacht konfrontiert. Darin schreibt ihm ein Mann, den er auf den Lofoten kennengelernt hatte, und lädt ihn in die Sauna ein. Høiby erkundigt sich in den Nachrichten, ob auch Frauen anwesend seien. Laut der Zeitung «Nettavisen» kann er sich heute nicht mehr daran erinnern, weshalb er diese Frage stellte. Auch wie lange er sich in der Sauna aufhielt oder wie lange er am Pier schwamm, wisse er nicht mehr. Sicher sei nur, dass insgesamt sechs Personen vor Ort gewesen seien.

Im weiteren Verlauf geht es um seinen Alkoholkonsum in der Ferienwohnung. «Ich erinnere mich, dass ich Alkohol getrunken und mit einigen der Jungs gesprochen habe. Das ist es, was mir in den Sinn kommt», sagt der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit vor Gericht.

Seiner Einschätzung nach sei er «nicht besonders betrunken» gewesen. In einer früheren Vernehmung hatte er hingegen angegeben, «sehr betrunken» gewesen zu sein. Kokain habe er in jener Nacht nicht konsumiert – seiner Ansicht nach habe er deshalb die Wirkung des Alkohols stärker gespürt.

Die sogenannte «Lofoten-Frau» hat Marius Borg Høiby im Oktober 2023 während eines privaten Aufenthalts auf den Lofoten kennengelernt. Zu diesem Zeitpunkt war er gemeinsam mit seinem Stiefvater, Kronprinz Haakon, in Norwegen unterwegs.

Im Zentrum des Verfahrens steht der Vorwurf, dass es in der Tatnacht zu einer Vergewaltigung gekommen sein soll. Die Frau wirft Høiby vor, sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen zu haben, ohne dass sie zugestimmt habe. Høiby bestreitet die Anschuldigungen und spricht von einvernehmlichem Sex.

Ein Urteil soll nach derzeitigem Stand am 19. März 2026 verkündet werden.

