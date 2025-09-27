Farah de Tomi: «Sie wollten mich verletzten, schadeten aber den Tieren» Farah de Tomi führte einst ein glamouröses Leben in Zürichs Partyszene – heute kämpft sie auf Mallorca für über 300 Tiere. 26.09.2025

Farah de Tomi führte einst ein glamouröses Leben in Zürichs Partyszene – heute kämpft sie auf Mallorca für über 300 Tiere. Zwischen persönlichem Schicksal, Krankheit und Rückschlägen bleibt sie ihrer Leidenschaft treu: den Tieren ein Zuhause zu geben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Farah de Tomi gab ihr Leben in der Zürcher Partyszene auf und gründete auf Mallorca die Tierschutzorganisation «Animal Police».

Heute betreut sie auf dem Gelände über 300 Tiere.

Bei Lässer spricht sie über ihr bewegtes Leben und darüber, wie sie ihre Ehefrau kennengelernt hat. Mehr anzeigen

Die Auswanderin Farah de Tomi führt heute ein Leben zwischen der Schweiz und Mallorca. Auf der Baleareninsel betreibt sie mit ihrer Organisation «Animal Police» die Finca Noah, auf der über 300 Tiere leben. «Das ist keine Arbeit für mich, das ist Leidenschaft», sagt sie in der Talkshow Lässer.

Bevor sie sich ganz den Tieren widmete, war de Tomi im Zürcher Nachtleben aktiv und führte unter anderem die «Mausefalle». Doch sie liess alles hinter sich. «Ich brauche das glamouröse Leben nicht mehr. Es gibt mir viel mehr, wenn ich einem Tier helfen kann.»

Während eines Golfurlaubs mit ihrem damaligen Mann begann ihr Engagement: «Anstatt golfen bin ich spazieren gegangen und brachte Heinz mal einen Hund oder eine Katze nach Hause. Er sagte: ‹Ich oder Tiere›. Also entschied ich mich für die Tiere.» Aus ein paar Aufnahmen wurde ein Projekt für Hunderte Tiere.

«Es war Liebe auf den zehnten Blick»

Das Leben von Farah de Tomi war nicht immer einfach. Schwer traf sie 2022 die Diagnose Brustkrebs. In dieser Zeit lernte sie Nadine kennen, ihre heutige Ehefrau. «Es war Liebe auf den zehnten Blick», erinnert sich de Tomi. Vergangenes Jahr heirateten die beiden. Heute bleibt zwar die Angst vor dem Brustkrebs, doch ihr Ziel ist klar: «Ich habe keine Zeit zu sterben oder krank zu werden. Meinen Tieren muss es gut gehen, dann geht es mir auch gut.»

Jüngst musste sie erneut Rückschläge verkraften: Wegen einer Anzeige muss sie ihre Finca und das Zuhause für die Tiere verlassen. «Man büsste mich für 200'000 Euro, weil ich anscheinend 23 Häuser gebaut habe, was Tierhäuschen sind», sagt sie. «Sogar als ich Brustkrebs hatte, hat es mir nicht so sehr den Boden unter den Füssen weggerissen, wie als ich die Razzia hatte.»

Doch aufgeben will sie nicht. Schon sucht sie nach einem neuen Zuhause für sich und ihre Tiere.

Wie es für Farah de Tomi war, im Kreis 4 in Zürich aufzuwachsen, erfährst du in der Sendung.

Der ganze Lässer-Talk mit Farah de Tomi kannst du dir hier ansehen:

