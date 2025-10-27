Julia Roberts ist in Luca Guadagninos «After The Hunt» zu sehen (Archivbild). Vianney Le Caer/Invision via AP/dpa

Julia Roberts spielt in «After the Hunt» die Hauptrolle in einem «MeToo»-Gesellschaftsstück. Was sie über die Bewegung denkt, wieso sie das Thema Frauenrollen im Film «anschnödet» und was ihr grösster Aha-Moment in der Schule war, hat sie in Los Angeles erzählt. blue News war dabei.

Marlène von Arx aus Los Angeles Fabienne Kipfer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In «After the Hunt» spielt Julia Roberts eine Professorin, die mit einer Missbrauchsbeschuldigung im Kollegium konfrontiert wird – ein Thema, das auch in ihrem privaten Denken über Vertrauen, Schutz und Verantwortung mitschwingt.

Im Interview spricht sie über Privatsphäre, elterliche Sorgen, Rollenwahl und den Reiz komplexer Figuren wie Alma, die tief verletzte Seiten zeigt.

Roberts lobt Co-Star Ayo Edebiri als herausragend, äussert sich humorvoll über den Dreh – inklusive einer echten Ohrfeige – und hinterfragt gängige Narrative über Frauenrollen im Film. Mehr anzeigen

Zusammen mit Regisseur Luca Guadagnino setzt sich Julia Roberts aufs Sofa in der Bar des Sunset Marquis Hotels in Los Angeles, gleich unter einer Fotoserie von Tina Turner in Bühnen-Action. Der Hollywood-Star schlägt die Blazer-Ärmel zurück und die Beine übereinander.

Los geht's mit dem Roundtable Interview: «Ich laufe auf halber Hirnkraft», scherzt sie jedoch gleich zu Beginn darauf hinweisend, dass sie in den letzten Tagen schon einige Interviews in verschiedenen Zeitzonen gegeben hat und müde ist.

Trotzdem gibt Julia Roberts hier und bei einer Pressekonferenz in New York ein paar interessante Einblicke in ihre Gedankenwelt. Wir haben die Highlights zusammengefasst.

Julia Roberts über…

… ihre Kinder und die «MeToo»-Falle

Ich habe diese Übergriffe nie wirklich verstanden, aber so ist es auf der Welt. Schützen kann man die Kinder davor nicht, aber hoffentlich mit genügend Wissen, Verstand und Aufmerksamkeit ausstatten. Ich sorge mich um all meine Kinder gleich. Risiken gibt es verschiedene und für alle. Meine Tochter ist ein starkes Mädchen, ich mache mir um sie aber nicht mehr Sorgen, weil sie weiblich ist. Sie versichert mir, wie achtsam sie ist, wenn sie kreuz und quer durch die Stadt läuft. Ich möchte auch, dass weder sie noch ich die ganze Zeit in einem Zustand der Angst leben, es könnte etwas passieren, denn das reduziert die Lebensqualität.

… wem man am besten vertrauen kann

Ich glaube, wir haben alle diese Stimme in uns, oder ein Gefühl, wenn man jemanden trifft, sich anzunähern oder ein Schritt zurück zu machen. Ich habe jedenfalls komplettes Vertrauen in meine innere Stimme. Sie hat mir immer sehr schön gedient im Leben.

… die Allgegenwärtigkeit der Handys

Ich bin schon in Zimmer reingekommen, wo jede Person mit gesenktem Kopf auf ein Smartphone starrte. Einmal sagte ich laut: das einzige, was ich über euch weiss, ist, wer den Haaransatz nachfärben sollte. [lacht] Das zum Thema Handys.

Julia Roberts an der Premiere von «After the Hunt» in London am 11. Oktober: «Ich bin sehr wählerisch.»

… über ihr Recht auf Privatsphäre

Wir haben alle das Recht auf Privatsphäre, auch die, die einen Teil ihres Lebens in der Öffentlichkeit stehen. Man muss entscheiden, wie offen man sein will. Bei mir hat sich das über die Jahre verändert. Es fällt mir heute einfacher, etwas für mich behalten zu wollen. Ich habe nicht mehr das Gefühl, ich beleidige jemanden, wenn ich eine Frage nicht beantworten will. Als ich jünger war, hatte ich eher das Gefühl, es sei ein Zeichen von schlechten Manieren, Fragen nicht zu beantworten. Inzwischen weiss ich: Es geht nicht um Manieren, sondern darum, was ich mit einer gewissen Information machen will oder nicht.

… über Momente, die sie verstummen lassen

Wir alle wollen gehört und gesehen werden, so wie wir wirklich sind. Wenn ich etwas nicht ausspreche – was nur selten vorkommt – dann, weil mir im Moment die Worte dafür fehlen. Manchmal braucht es halt Zeit.

… Rollen, die sie besonders mag

Ich bin sehr wählerisch. Ich warte auf etwas, das ich sehr schwierig finde. Ich muss eine Figur wie Alma in «After the Hunt» nicht lieben, aber ich habe viel Empathie für sie. Da ist viel kaputt bei ihr und sie schirmt sich dauernd ab. Es war interessant, sie auseinander zu nehmen und das Licht durch die Risse scheinen zu lassen. Sie hat ganz andere Instinkte als ich. Es macht Spass, das zu spielen. Bei diesem Film reizte mich auch das Kleinstadt-Setting, natürlich Luca und das Ensemble. Ich habe sicher jede Woche mit einem oder mehreren Leuten aus der Truppe gesprochen, seit wir im August 2024 den Film abgedreht hatten. Das zeigt, dass wir offenbar zusammen etwas Bedeutungsvolles erlebt haben.

… Co-Stars, die sie nervös machen

Es gibt ganz viele Leute, die mich nervös machen. Es ist schon aufregend, wenn jemand zu dir nach Hause kommt, den man seit langem bewundert, aber noch nie getroffen hat. So war es bei diesem Film mit Chloë Sevigny. Plötzlich steht sie vor der Tür. Sie hat diesen [vernichtenden] Wimpernschlag. Er schlug wie ein Nagel in den Sarg meiner Ängste ein. Es war ziemlich lustig.

… Senkrechtstarterin Ayo Edebiri (« The Bear ») und die Ohrfeige, die sie von ihr bekam

Sie hat mich in «After the Hunt» richtig geschlagen.

Regisseur Luca Guadagnino fragt: Aber, nicht so, dass es weh tat, oder?

Also ehrlich: eine nette Ohrfeige gibt es nicht. [lacht]. Ayo ist extraordinär. Sie ist so nachdenklich und innovativ. Sie ist eine grossartige Repräsentantin ihrer Generation. Wir hatten eine tolle Zeit. Sie nimmt ihre Arbeit sehr ernst, aber weiss auch, wenn man das mal ablegen und Spass haben kann. Ich mag das auch so. Wir sind auf die gleiche Art vertrottelt. Man kann ja nicht den ganzen Tag im Ernst-Modus rumlaufen.

… die Entwicklung der Frauenrollen auf der Leinwand

Man redet immer nur von der Entwicklung von Frauen im Film. Wieso nicht auch über die Entwicklung der Männer? Mich schnödet das ein bisschen an, denn jede Figur ist anders. Manche sind mächtig, manche schwach, manche erleuchtet und manche verloren - und es ist egal, ob es das Jahr 1920 oder 2004 ist.

… einen grossen Aha-Moment in der Schule

Meine Englischlehrerin hat mich mit den Canterbury Tales umgehauen. Und sie hat uns den Film «Becket» gezeigt. Das war das erste Mal, dass ich mich mit älteren englischen Männer identifizieren konnte. Ich spürte ihren Schmerz und weinte ihre Tränen. Dafür bin ich ihr für immer dankbar.

… in welchem Fach sie sich am ehesten als Lehrerin sehen würde

Wenn ich selber unterrichten würde, wäre ich wohl Hauswirtschaftslehrerin. Das ist etwas, das man zum Leben brauchen kann.

