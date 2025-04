Schauspieler George Clooney hat sich nach eigenen Worten noch nie mit seiner Frau Amal gestritten. Bild: IMAGO/Avalon.red

Streiten gehört zu einer guten Beziehung dazu, heisst es häufig. Bei George Clooney und seine Frau Amal ist das anders, verriet der Hollywood-Schauspieler nun.

DPA, bb dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Von hitzigen Diskussionen bis zu eiskaltem Schweigen: Streitereien in Beziehungen gehören bei vielen Paaren dazu.

Nicht so scheinbar bei George und Amal Clooney.

Der Schauspieler und die Anwältin sind seit 2014 ein Paar und sollen bisher noch nie gestritten habe. Mehr anzeigen

Oscar-Preisträger George Clooney («Out of Sight») hat sich nach eigenen Worten noch nie mit seiner Frau Amal gestritten.

«Wir versuchen, etwas zu finden, worüber wir uns streiten können», sagte der Schauspieler in der US-Sendung «CBS Mornings».

Er fühle sich so glücklich, seine Frau getroffen zu haben. «Ich habe das Gefühl, den Jackpot geknackt zu haben.»

Clooney ist seit 2014 mit der britisch-libanesischen Juristin Amal Clooney verheiratet, die beiden haben seit 2017 Zwillinge, einen Jungen und ein Mädchen.

George Clooney mit gefärbten Haaren

Derzeit ist Schauspieler Clooney ist in dem Broadway-Stück «Good Night and Good Luck» über die Anti-Kommunismus-Ära der 50er Jahre in den USA auf der Bühne in New York zu sehen.

Für die Rolle des legendären Fernsehjournalisten Edward R. Murrow färbte er sich die Haare. Es sei nicht sein Lieblingslook, erzählte er nun bei «CBS Mornings».

«Nichts lässt dich älter aussehen, als 63 zu sein und dir die Haare zu färben», sagte Clooney. Seine Frau finde, er sehe «lustig» aus. Seine Kinder lachten darüber.

