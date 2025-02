Cannes-Gewinnerfilm «Anora»: Irrsinnig witzig und gleichzeitig aufwühlend Die geniale schwarze Komödie «Anora» handelt von einer Stripperin, die ihren reichen Prinzen gefunden zu haben glaubt. Doch es gibt ein böses Erwachen. Hauptdarstellerin Mikey Madison über den fordernden Dreh. 30.10.2024

Mickey Madison bereitetet sich monatelang lang auf ihre Rolle als Sexarbeiterin in der Komödie «Anora» vor. Doch dann wollte der Regisseur ihren Stangentanz aus dem Film streichen. Sie protestierte – mit Erfolg.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mickey Madison bereitet sich ein halbes Jahr lang auf ihre Rolle als Striptease-Tänzerin und Sexarbeiterin in der Komödie «Anora» vor.

Als Regisseur Sean Baker ihren Stangentanz aus dem Film streichen wollte, protestierte die 25-jährige Schauspielerin – und das mit Erfolg.

«Ich hatte meinen Körper gefoltert, um das zu lernen», so Madison. Mehr anzeigen

«Das war körperlich das Herausforderndste, was ich je tun musste.» In der TV-Show «Access Hollywood» spricht Mikey Madison über ihre Rolle als Sexarbeiterin in der Komödie «Anora».

Im Film arbeitet Anora als Tänzerin in einem Stripclub. Eines Tages trifft sie auf Ivan (gespielt von Mark Eydelshteyn), den Sohn reicher russischer Oligarchen. Ihre Begegnung führt schnell zu mehr.

Die 25-jährige Schauspielerin sagt, sie habe im Vorfeld der Dreharbeiten brutal hart trainiert. Um einen überzeugenden Poledance hinzulegen, sei sie auch immer wieder über ihre Schmerzgrenze hinaus gegangen.

Madison baute Muskeln auf, «wo ich zuvor keine hatte»

Poledance vereint Tanz, Akrobatik und Fitness. Es wird an einer vertikalen Stange ausgeführt und erfordert Kraft, Ausdauer, Flexibilität und Körperbeherrschung.

«Ich musste Muskeln aufbauen an Stellen, wo ich zuvor keine hatte», so Madison.

«Das war körperlich das Herausforderndste, was ich je tun musste»: Schauspielerin SMikey Madison spricht über ihre Rolle als Sexarbeiterin im Kinofilm «Anora». Bild: Universal Pictures International

Sie sei sehr ehrgeizig gewesen, weil sie wollte, dass ihre Performance an der Stange leicht und mühelos aussehe, wie bei einer Profi-Tänzerin, so die Schauspielerin.

Um dies zu erreichen habe sie fast ein halbes Jahre lang täglich mehrere Stunden an der Stange geübt. «Das Training hat meinen Körper total verändert.»

Mikey Madison stimmt Regisseur um

Und dann die grosse Enttäuschung: Zu Beginn der Dreharbeiten offenbart Regisseur Sean Baker Mikey Madison, dass in einem Lap-Dance-Club gedreht werde. Poledance gebe es dort nicht.

Madison sagt in der TV-Show «Access Hollywood», dass sie ausser sich gewesen sei, als sie dies erfahren habe: «Ich hatte meinen Körper gefoltert, um das zu lernen.»

Lap dance heisst auf Deutsch übersetzt Tanz auf dem Schoss. Bei dieser Form des erotischen Tanzes tanzen spärlich bekleidete Menschen in Nachtclubs zwischen den Beinen oder auf dem Schoss der Gäste.

In der Folge gelang es Mikey Madison, Sean Baker zumindest teilweise umzustimmen: In der fertigen Fassung von «Anora», ist eine kurze Szene zu sehen, in der die Schauspielerin ihr so hart erarbeitetes Können an der Stange zeigen kann.

