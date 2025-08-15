Lucy Liu in Locarno: «Ich könnte vor Glück weinen – wir haben so viel Herzblut in diesen Film gesteckt» Mit Actionfilmen wie «Charlie's Angels» und «Kill Bill» wurde Lucy Liu weltberühmt. Das Locarno Film Festival überreicht ihr den Career Achievement Award. blue News sprach mit Lucy Liu über ihr Familiendrama «Rosemead». 15.08.2025

Lucy Liu ist besonders für ihre Darstellungen von knallharten und cleveren Powerfrauen bekannt. Humorvolle Actionfilme wie «Charlie's Angels», «Kill Bill», «Shang-High Noon» oder «Lucky Number Slevin» bescherten ihr dieses Image und machten sie zum Superstar. Eher selten war Liu in Dramen zu sehen.

Ihr neustes Projekt «Rosemead» beweist, dass sie noch viel mehr schauspielerische Fähigkeiten besitzt als den Schwertkampf und die Martial-Arts-Künste. Noch nie hat die Welt Lucy Liu in so einer dramatischen Rolle gesehen.

Mit viel Feingefühl, emotionaler Tiefe und gebrochenem Englisch verkörpert sie eine schwerkranke Mutter, die nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit ihrem Sohn zu kämpfen hat. Dieser leidet an Schizophrenie und spätestens, als eine Klassenkameradin einen verdächtigen Plan des Schulhausgebäudes findet und die Mutter auf seinem Computer Artikel zu Amokläufen entdeckt, läuten die Alarmglocken richtig laut.

Warum Familiengeschichte wichtig ist

«Rosemead» ist inspiriert von wahren Begebenheiten und Lucy Liu war auch als Produzentin beteiligt. Über sieben Jahre hinweg arbeitete sie daran und der Film wurde zu einem echten Herzensprojekt.

Im Interview mit blue News hebt sie hervor, wie wichtig es ihr war, diese universelle und bedeutsame Familiengeschichte zu erzählen. Es sei wichtig, dass Menschen richtig mit Familienkonflikten umgehen: «Wir haben alle in irgendeiner Form zu kämpfen.»

Mit der Premiere auf der Piazza Grande gehe für sie ein Traum in Erfüllung. Dieses Independent-Projekt mehreren Tausend Leuten hier vorzuführen, bringe sie zum Weinen vor Glück.

