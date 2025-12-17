  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Eiskunst-Ikone Denise Biellmann «Ich konnte mehrere Jahre nicht über den Tod meiner Schwester sprechen»

Carlotta Henggeler

17.12.2025

Denise Biellmann spricht in einem Podcast über ihr Leben als Eislaufkünstlerin und den frühen Tod ihrer Schwester. 
Denise Biellmann spricht in einem Podcast über ihr Leben als Eislaufkünstlerin und den frühen Tod ihrer Schwester. 
KEYSTONE

In einem Podcast spricht Eiskunstlauf-Star Denise Biellmann über den frühen Krebstod ihrer älteren Schwester. Über mehrere Jahre konnte die 63-Jährige nicht über den Schicksalsschlag sprechen.

Carlotta Henggeler

17.12.2025, 20:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der aktuellen Folge des Podcasts «Spaghetti mit Ketchup und Chäs» von Journalist Jonathan «Jonsch» Schächter spricht Eiskunstlauf-Legende Denise Biellmann über die Höhepunkte ihrer Karriere – aber auch über dunkle Momente.
  • Denise Biellmann ist ein Familienmensch und pflegt einen engen Kontakt zu ihrer 94-jährigen Mutter.
  • Die Zürcherin spricht auch über den frühen Tod ihrer geliebten Schwester Silvia, die 2015 an Krebs gestorben ist.
Mehr anzeigen

Eiskunstlauf-Star Denise Biellmann spricht im Podcast «Spaghetti mit Ketchup und Chäs» fast eine Stunde lang über ihr bewegtes Leben und gewährt dabei tiefe, persönliche Einblicke. Die 63-Jährige erzählt nicht nur von sportlichen Höhepunkten, sondern auch von ihrer Familie und einem schweren Schicksalsschlag.

Biellmann erzählt im Podcast von ihrer engen Familienbindung. Erst kürzlich stand sie mit ihrer Mutter Heidi für die 3+-Show «Mis Mami chocht besser als dis» vor der Kamera. Dabei habe Biellmann über das Unterhaltungstalent ihrer Mutter gestaunt. 

Biellmann sagt im Podcast über das TV-Projekt: «Das ist eine mega schöne Erinnerung!» Inzwischen sei eine solche Sendung für ihre 94-jährige Mutter aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes nicht mehr denkbar.

Dann will Podcaster «Jonsch» von Biellmann wissen, ob sie auch mit ihrer Schwester in Kontakt stehe und sie sich ebenfalls um die betagte Mutter kümmere. 

Denise Biellmanns Stimme wird brüchig: «Nein, sie lebt nicht mehr. 2015 ist sie einen Tag vor Weihnachten gestorben.» Deshalb sei Weihnachten für sie auch immer eine schwierige Zeit. Biellmann weiter: «Ich konnte jahrelang nicht darüber reden, weil es mir so nahe gegangen ist – das dauerte etwa 3 Jahre.»

Ihre Schwester Silvia war vier Jahre älter und starb im Alter von 56 Jahren an Krebs. Über ihren Tod sprach die Eiskunstlauf-Königin lange nicht – auf Wunsch ihrer Schwester, die nicht wollte, dass ihr Schicksal öffentlich thematisiert wird. Für Biellmann sei ihre Schwester ihr Vorbild gewesen, eine Seelenverwandte. «Ich vermisse sie heute noch und es gibt Situationen, an denen ich gerne mit ihr gesprochen oder sie nach Tipps gefragt hätte.»

Mehr Videos zum Thema

Denise Biellmann wird 60: «Die Liebe zum Eis war immer stärker als die Kälte»

Denise Biellmann wird 60: «Die Liebe zum Eis war immer stärker als die Kälte»

1981 erfüllt sich ihr Lebenstraum: Denise Biellmann wird Eiskunstlauf-Weltmeisterin. Bruno Bötschi sass damals vor dem TV und starb fast vor Nervosität. Nun durfte der blue News Redaktor mit seinem Jugendidol aufs Eis.

15.11.2022

Meistgelesen

Putin nennt Europas Regierungschefs «Schweine»
Odermatt gesteht: «Ich habe schier in die Hosen geschissen»
Shaqiri verschiesst schon wieder einen Penalty – Luzern trifft den Pfosten
So einfach wohnt Beatrice Egli trotz Millionen-Vermögen
Parlament «grilliert» Bundesrat Rösti – dieser kontert emotional

Mehr zum Thema

Comeback mit 61. Eiskunstläuferin Denise Biellmann will es nochmals wissen

Comeback mit 61Eiskunstläuferin Denise Biellmann will es nochmals wissen

Eiskönigin topfit. Denise Biellmann: «Ich vergesse oft, dass ich schon 60 bin»

Eiskönigin topfitDenise Biellmann: «Ich vergesse oft, dass ich schon 60 bin»

Denise Biellmann wird 60. «Die Liebe zum Eis war immer stärker als die Kälte»

Denise Biellmann wird 60«Die Liebe zum Eis war immer stärker als die Kälte»

Mehr aus dem Ressort

«Avatar 3»-Stars im Interview. «An welchem Punkt werden wir selbst zum Monster, das wir zu zerstören versuchen?»

«Avatar 3»-Stars im Interview«An welchem Punkt werden wir selbst zum Monster, das wir zu zerstören versuchen?»

L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories. Diese Dinge vermisst Moderator und Schauspieler Max Loong an der Schweiz

L.A. Calling: Simone's Hollywood StoriesDiese Dinge vermisst Moderator und Schauspieler Max Loong an der Schweiz

Er wurde 83 Jahre alt. Regisseur Rosa von Praunheim ist gestorben

Er wurde 83 Jahre altRegisseur Rosa von Praunheim ist gestorben