Denise Biellmann spricht in einem Podcast über ihr Leben als Eislaufkünstlerin und den frühen Tod ihrer Schwester. KEYSTONE

In einem Podcast spricht Eiskunstlauf-Star Denise Biellmann über den frühen Krebstod ihrer älteren Schwester. Über mehrere Jahre konnte die 63-Jährige nicht über den Schicksalsschlag sprechen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der aktuellen Folge des Podcasts «Spaghetti mit Ketchup und Chäs» von Journalist Jonathan «Jonsch» Schächter spricht Eiskunstlauf-Legende Denise Biellmann über die Höhepunkte ihrer Karriere – aber auch über dunkle Momente.

Denise Biellmann ist ein Familienmensch und pflegt einen engen Kontakt zu ihrer 94-jährigen Mutter.

Die Zürcherin spricht auch über den frühen Tod ihrer geliebten Schwester Silvia, die 2015 an Krebs gestorben ist. Mehr anzeigen

Eiskunstlauf-Star Denise Biellmann spricht im Podcast «Spaghetti mit Ketchup und Chäs» fast eine Stunde lang über ihr bewegtes Leben und gewährt dabei tiefe, persönliche Einblicke. Die 63-Jährige erzählt nicht nur von sportlichen Höhepunkten, sondern auch von ihrer Familie und einem schweren Schicksalsschlag.

Biellmann erzählt im Podcast von ihrer engen Familienbindung. Erst kürzlich stand sie mit ihrer Mutter Heidi für die 3+-Show «Mis Mami chocht besser als dis» vor der Kamera. Dabei habe Biellmann über das Unterhaltungstalent ihrer Mutter gestaunt.

Biellmann sagt im Podcast über das TV-Projekt: «Das ist eine mega schöne Erinnerung!» Inzwischen sei eine solche Sendung für ihre 94-jährige Mutter aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes nicht mehr denkbar.

Dann will Podcaster «Jonsch» von Biellmann wissen, ob sie auch mit ihrer Schwester in Kontakt stehe und sie sich ebenfalls um die betagte Mutter kümmere.

Denise Biellmanns Stimme wird brüchig: «Nein, sie lebt nicht mehr. 2015 ist sie einen Tag vor Weihnachten gestorben.» Deshalb sei Weihnachten für sie auch immer eine schwierige Zeit. Biellmann weiter: «Ich konnte jahrelang nicht darüber reden, weil es mir so nahe gegangen ist – das dauerte etwa 3 Jahre.»

Ihre Schwester Silvia war vier Jahre älter und starb im Alter von 56 Jahren an Krebs. Über ihren Tod sprach die Eiskunstlauf-Königin lange nicht – auf Wunsch ihrer Schwester, die nicht wollte, dass ihr Schicksal öffentlich thematisiert wird. Für Biellmann sei ihre Schwester ihr Vorbild gewesen, eine Seelenverwandte. «Ich vermisse sie heute noch und es gibt Situationen, an denen ich gerne mit ihr gesprochen oder sie nach Tipps gefragt hätte.»

Mehr Videos zum Thema