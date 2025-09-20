  1. Privatkunden
Starkoch Frank Rosin «Ich merke einfach, wie alles den Bach runtergeht»

Bruno Bötschi

20.9.2025

«Ich kann das auch nicht ändern, weil es nicht mehr die Menschen gibt, die Lust haben in der Gastronomie zu arbeiten»: Frank Rosin.
«Ich kann das auch nicht ändern, weil es nicht mehr die Menschen gibt, die Lust haben in der Gastronomie zu arbeiten»: Frank Rosin.
Bild: Caroline Seidel/dpa

Gastronomen in Not helfen – das ist der Job von Frank Rosin in seiner TV-Sendung «Rosins Restaurants». In der aktuellen Folge wird der Sternekoch jedoch ungewöhnlich grundsätzlich und emotional.

Teleschau

20.09.2025, 18:58

20.09.2025, 19:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der TV-Show «Rosins Restaurants» bei Kabel Eins rückt Frank Rosin an, um schlecht laufenden Restaurants und Hotels helfend beizustehen.
  • In der aktuellen Folge wartet ein besonders ungewöhnlicher Fall auf den 59-jährigen Sternekoch.
  • Ein Problem der Inhaber vom Restaurant LeCoq in Haan, Deutschland: völlige Überforderung wegen Personalmangels.
Mehr anzeigen

Ein ungewöhnlicher Fall wartet auf Frank Rosin in der aktuellen Folge seiner Coaching-Reihe bei Kabel Eins. Reza, der Inhaber vom Restaurant LeCoq in Haan, Deutschland, ist ein erstklassiger Koch – und doch läuft der Laden nicht.

Ein Problem des Betreiber-Ehepaares: völlige Überforderung wegen Personalmangels.

Vor laufender Kamera bricht Shima, die Ehefrau des Kochs, in der aktuellen «Rosins Restaurants»-Folge in Tränen aus. Im Betrieb türmt sich die Arbeit, zu Hause wartet ein krankes Kind auf Betreuung.

Double Seating. Warum ich den Schichtbetrieb für Gäste in Sterne-Restaurants hasse

Double SeatingWarum ich den Schichtbetrieb für Gäste in Sterne-Restaurants hasse

«Ich brauche Unterstützung, nicht nur heute, aber ich finde kein Personal», schluchzt sie. Frank Rosin weiss genau, wovon Shima spricht.

Rosin: «Ich kann das auch nicht ändern»

«Dass Shima kein Mitarbeiter findet, ist nicht ein Problem, was nur sie hat, das ist ein grundsätzliches Problem in der Gastronomie», erklärt der Star-Koch.

Die verzweifelte Restaurantbetreiberin lässt er wissen: «Das ist frustrierend, die Zeiten sind einfach besch... Wir sitzen da alle im selben Boot.»

Vor der Kabel-Eins-Kamera wird der 59-jährige Starkoch grundsätzlich: «Wenn ich hier vor 20 Jahren gestanden hätte, hätte ich gesagt: So, stell zwei gelernte Kellner und einen gelernten Koch ein und dann läuft das.»

Aber das sei heute leider nicht mehr möglich. Rosin, sichtlich angefasst: «Ich kann das auch nicht ändern, weil es nicht mehr die Menschen gibt, die Lust haben in der Gastronomie zu arbeiten.»

«Das musste angesprochen werden»

Seinem Kamerateam sagt der deutsche Starkoch: «Ich bin richtig on fire, merkt ihr?» Denn: «Das ist mein Leben, das ist eine Berufung. Und ich merke einfach, wie alles den Bach runtergeht.»

«Unglaubliche Arroganz». Schweizer Starkoch wird in Zürcher Luxusboutique nicht bedient

«Unglaubliche Arroganz»Schweizer Starkoch wird in Zürcher Luxusboutique nicht bedient

Dann sammelt sich der Spitzengastronom aus dem Ruhrgebiet: «Jetzt machen wir weiter. Aber das musste angesprochen werden. Weil das ist die Realität, in der wir leben.»

Die deutsche Gastronomie leidet ausser unter Personalmangel auch unter gestiegenen Kosten für Energie, Miete und Lebensmittel. Besucher*innen merken das vielerorts an den Preisen auf der Speisekarte – und gehen im Schnitt entsprechend seltener essen.

Ein Patentrezept, diese Krise zu lösen, hat offenbar auch Frank Rosin nicht.

Ob er aber zumindest dem Betreiberpaar vom Restaurant Le Coq aus der Umsatzflaute helfen kann, kannst du ab sofort beim Streamingportal Joynsehen.

