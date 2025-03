Christa Rigozzi über Gleichberechtigung: «Wir haben nichts mehr erreicht – wir müssen kämpfen» 14.03.2025

Christa Rigozzi gibt Einblick in ihre neue TV-Show «Fashion Taxi». Mit Claudia Lässser spricht die Tessinerin über Schicksalsschläge, die Höhen und Tiefen des vergangenen Jahres und verrät, warum sie trotzdem den Optimismus nicht verliert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Christa Rigozzi steht seit über 20 Jahren als Model, Moderatorin oder Jurorin bei grossen TV-Shows in der Öffentlichkeit.

Aktuell ist sie auf Sat 1 in der Sendung «Fashion Taxi» zu sehen.

Bei «Lässer» erzählt die Tessinerin, warum sie sich heute vermehrt zurückzieht und andere Prioritäten in ihrem Leben setzt. Mehr anzeigen

Ob bei «Die grössten Schweizer Talente», bei 3+ als Bauern-Verkupplerin oder auf der grossen SRF-Bühne: Christa Rigozzi begeistert seit Jahrzehnten die Schweiz mit ihrem Tessiner Charme und mit ihrer offenen Art.

Im neusten «Lässer» Talk nimmt Rigozzi auf dem Sofa gegenüber von Claudia Lässer Platz. Sie spricht über ihre Karriere, über ihre neue Sendung und wie sie privat ihre Rolle als Mutter verbringt.

Für Christa Rigozzi sei es schön, mal nicht als Moderatorin, sondern als Gast da zu sein. Die Tessinerin moderierte diverse renommierte Formate und Events im Fernsehen und auf Bühnen. Mit ihrer neuen Sendung «Fashion Taxi» stylt sie Personen um und verpasst ihnen einen neuen Look. «Es sind Menschen, die sich bei uns melden, die das neue ‹Ich› finden wollen, oder sich nicht wohlfühlen», sagt Rigozzi. Ihr gefällt es sehr und die Sendung inspiriere sie immer wieder aufs neue.

Christa Rigozzi: «Mutter zu sein ist das Grösste»

«Manchmal muss ich selber überlegen und frage mich, sind es wirklich schon 20 Jahre im Showbusiness?», sagt Rigozzi.

Im Talk beantwortet sie die Frage, ob sie im Fernsehen zur Frau geworden ist, so: «Die Zeit ging so schnell vorbei, und jetzt, wo ich zweifache Mutter bin und manchmal denke: Ich habe sehr viel erlebt, und das ist schön.»

Für Christa ist «Mama zu sein» das beste, und doch blickt sie gerne auf das zurück, was sie bereits erreicht hat. «Das ist das grösste, Mutter zu sein, und ich habe Glück, dass ich zwei gesunde Mädchen habe», sagt Rigozzi. In ihrer Karriere musste Rigozzi immer wieder zeigen was sie kann: «Ich musste kämpfen und beweisen, dass ich gut bin.»

Doch wie das Leben so spielt, geht es auch bei Christa Rigozzi nicht nur bergauf. Kürzlich wurde bei ihr eingebrochen. «Wenn eine Grenze überschritten wird und in deine Privatsphäre eingedrungen wird, verletzt das einen», erklärt Rigozzi.

In der Talksendung «Lässer» spricht Rigozzi über Höhen und Tiefen in ihrer Karriere und im Privatleben. Ausserdem spricht sie über Gleichberechtigung und kritisiert, dass im Moment diesbezüglich nichts passiert.

Die ganze Sendung mit Christa Rigozzi siehst du im Video oder auf blue Zoom.

