«Ich musste wieder bei null anfangen»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Komiker Marco Rima «Ich musste wieder bei null anfangen»

Carlotta Henggeler

20.9.2025

Komiker Marco Rima: «Ich musste wieder bei null anfangen»

Komiker Marco Rima: «Ich musste wieder bei null anfangen»

Seit fast 45 Jahren steht Marco Rima auf der Bühne. In der Talkshow mit Claudia Lässer erzählt der Kabarettist, warum Aufstehen nach Tiefschlägen das Wichtigste ist und verrät was ihm Halt gibt.

17.09.2025

Seit fast 45 Jahren steht Marco Rima auf der Bühne. In der Talkshow mit Claudia Lässer erzählt der Kabarettist, warum Aufstehen nach Tiefschlägen das Wichtigste ist und verrät, was ihm Halt gibt.

Redaktion blue News

20.09.2025, 09:53

20.09.2025, 11:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Marco Rima feiert demnächst sein 45-jähriges Bühnenjubiläum und denkt nicht ans aufhören: Neue Projekte sind bereits in der Pipeline.
  • In der Talksendung auf blue Zoom spricht der Komiker und Kabarettist über schwierige Zeiten und verrät, was er aus Rückschlägen gelernt hat.
  • Halt gab ihm seine Familie. Auch zu seiner Verflossenen hat er eine gute Beziehung. «Meine Ex-Frau und meine Frau spielen zusammen Tennis».
Mehr anzeigen

«Ich befinde mich in einer sehr schönen Lebenssituation», verrät Marco Rima.

Der Komiker und Kabarettist wird nächstes Jahr 65 – an den Ruhestand denkt der Zuger aber noch lange nicht, wie er in der Talksendung «Lässer» verrät. Ein neues Projekt sei bereits geplant. 

In seinen fast 45 Jahren auf der Bühne hat Rima einige Rückschläge erfahren. Nach dem Erfolg des Comedy-Musicals «Keep Cool» musste er einen herben Rückschlag einstecken: Der Geschäftsführer betrog ihn. 2,6 Millionen Franken mussten aufgebracht werden. «Ich musste wieder bei null anfangen», so Rima.

Rima: «Ich sage immer, ich bin geschlagen vor Glück»

Mit dem Alter werde man milder, auch mit anderen Leuten, sagt der Komiker. Alle Niederlagen seien wichtig dafür gewesen, dass er weiterkomme. Halt fand er immer in seiner Familie.

1'000 Fragen, 1'000 Antworten. Marco Rima: «Meine Frau ist unglaublich grosszügig, einfach eine Wucht»

1'000 Fragen, 1'000 AntwortenMarco Rima: «Meine Frau ist unglaublich grosszügig, einfach eine Wucht»

«Ich sage immer, ich bin geschlagen vor Glück», so Rima. Wenn er über sich ein Buch schreiben müsste, würde er es selbst gerne lesen – man würde merken: Dieser Mensch habe einiges erlebt.

Rolf Knie macht Marco Rima eine Liebeserklärung

Ein enger Freund und Vertrauter von Marco Rima ist der Maler Rolf Knie. Im Video schwärmt er von den Talenten des Komikers:

«Du bist einer, der gegen den Strom schwimmt – denn nur tote Fische schwimmen mit dem Strom», sagt Knie.

Freund Rolf Knie macht Marco Rima eine Liebeserklärung

Freund Rolf Knie macht Marco Rima eine Liebeserklärung

Freund Rolf Knie macht Marco Rima eine Liebeserklärung: Ein enger Freund und Vertrauter von Marco Rima ist der Maler Rolf Knie. Im Video schwärmt er von den Talenten des Komikers.

17.09.2025

Rima zeigte sich sichtlich gerührt: «Rolf Knie ist einer dieser Menschen, die mir sehr viel geschenkt haben». Er liebe ihn – aber die Frau von Rolf noch ein bisschen mehr.

In der Talksendung spricht Marco Rima zudem über die Erfahrungen während der Corona-Pandemie und darüber, warum er für diese Zeit trotz allem dankbar ist.

Der ganze Lässer-Talk mit Marco Rima kannst du dir hier ansehen:

«Lässer» mit Marco Rima

«Lässer» mit Marco Rima

Kabarettist Marco Rima spricht bei Claudia Lässer über sein Programm «Don’t Worry, Be Happy», die Folgen der Kontroversen rund um seine Corona-Kritik – und warum er dem Humor trotzdem treu bleibt.

17.09.2025

Oder als Podcast zum Mithören

Meistgelesen

«Ich musste wieder bei null anfangen»
Russen bei Pokrowsk schon wieder eingekesselt
Drei Tote bei US-Angriff auf Drogen-Schiff +++ Trump führt 100'000-Dollar-Gebühr für Visa-Kategorie ein
«200 Meter vor der Ausfahrt habe ich die Nachricht erhalten»
Ehammer gelingt Zehnkampf-Start nicht nach Wunsch

Mehr zu «Lässer»

Röbi Koller nach TV-Abschied. «Den Moment des Sterbens kann man nicht üben»

Röbi Koller nach TV-Abschied«Den Moment des Sterbens kann man nicht üben»

Gotthard bei «Lässer». «Wir haben Nic zuerst abgesagt» – Die Band über einen fast verpassten Glücksgriff

Gotthard bei «Lässer»«Wir haben Nic zuerst abgesagt» – Die Band über einen fast verpassten Glücksgriff

Model und Moderatorin Christa Rigozzi. «Ich musste kämpfen und beweisen, dass ich gut bin»

Model und Moderatorin Christa Rigozzi«Ich musste kämpfen und beweisen, dass ich gut bin»

Mehr aus dem Ressort

Überraschendes Liebes-Aus. Monica Bellucci und Tim Burton haben sich getrennt

Überraschendes Liebes-AusMonica Bellucci und Tim Burton haben sich getrennt

Anaïs Decasper über ihre erste Filmrolle. «Ich wollte als Kind Metzgerin werden»

Anaïs Decasper über ihre erste Filmrolle«Ich wollte als Kind Metzgerin werden»

Chronische Lungen-Krankheit. Kronprinzessin Mette-Marit vor längerem Klinikaufenthalt

Chronische Lungen-KrankheitKronprinzessin Mette-Marit vor längerem Klinikaufenthalt