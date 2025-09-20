Komiker Marco Rima: «Ich musste wieder bei null anfangen» Seit fast 45 Jahren steht Marco Rima auf der Bühne. In der Talkshow mit Claudia Lässer erzählt der Kabarettist, warum Aufstehen nach Tiefschlägen das Wichtigste ist und verrät was ihm Halt gibt. 17.09.2025

Seit fast 45 Jahren steht Marco Rima auf der Bühne. In der Talkshow mit Claudia Lässer erzählt der Kabarettist, warum Aufstehen nach Tiefschlägen das Wichtigste ist und verrät, was ihm Halt gibt.

Redaktion blue News Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Rima feiert demnächst sein 45-jähriges Bühnenjubiläum und denkt nicht ans aufhören: Neue Projekte sind bereits in der Pipeline.

In der Talksendung auf blue Zoom spricht der Komiker und Kabarettist über schwierige Zeiten und verrät, was er aus Rückschlägen gelernt hat.

Halt gab ihm seine Familie. Auch zu seiner Verflossenen hat er eine gute Beziehung. «Meine Ex-Frau und meine Frau spielen zusammen Tennis». Mehr anzeigen

«Ich befinde mich in einer sehr schönen Lebenssituation», verrät Marco Rima.

Der Komiker und Kabarettist wird nächstes Jahr 65 – an den Ruhestand denkt der Zuger aber noch lange nicht, wie er in der Talksendung «Lässer» verrät. Ein neues Projekt sei bereits geplant.

In seinen fast 45 Jahren auf der Bühne hat Rima einige Rückschläge erfahren. Nach dem Erfolg des Comedy-Musicals «Keep Cool» musste er einen herben Rückschlag einstecken: Der Geschäftsführer betrog ihn. 2,6 Millionen Franken mussten aufgebracht werden. «Ich musste wieder bei null anfangen», so Rima.

Rima: «Ich sage immer, ich bin geschlagen vor Glück»

Mit dem Alter werde man milder, auch mit anderen Leuten, sagt der Komiker. Alle Niederlagen seien wichtig dafür gewesen, dass er weiterkomme. Halt fand er immer in seiner Familie.

«Ich sage immer, ich bin geschlagen vor Glück», so Rima. Wenn er über sich ein Buch schreiben müsste, würde er es selbst gerne lesen – man würde merken: Dieser Mensch habe einiges erlebt.

Rolf Knie macht Marco Rima eine Liebeserklärung

Ein enger Freund und Vertrauter von Marco Rima ist der Maler Rolf Knie. Im Video schwärmt er von den Talenten des Komikers:

«Du bist einer, der gegen den Strom schwimmt – denn nur tote Fische schwimmen mit dem Strom», sagt Knie.

Rima zeigte sich sichtlich gerührt: «Rolf Knie ist einer dieser Menschen, die mir sehr viel geschenkt haben». Er liebe ihn – aber die Frau von Rolf noch ein bisschen mehr.

In der Talksendung spricht Marco Rima zudem über die Erfahrungen während der Corona-Pandemie und darüber, warum er für diese Zeit trotz allem dankbar ist.

Der ganze Lässer-Talk mit Marco Rima kannst du dir hier ansehen:

Oder als Podcast zum Mithören