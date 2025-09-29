Colin Farrell am Zurich Film Festival: ««Ich sollte in der Sauna vielleicht keine Shorts mehr tragen»» Der Schweizer Regisseur Edward Berger und Colin Farrell stellen am Zürich Film Festival ihren neuen Film «Ballad of a Small Player» vor. Im Interview mit blue News erzählt der Schauspieler von seinen Mandarin-Kenntnissen und seinem Saunabesuch. 29.09.2025

Colin Farrell und der Schweizer Regisseur Edward Berger stellen am ZFF ihren Film «Ballad of a Small Player» vor. Im Interview erzählen sie von einem besonderen Saunabesuch und einem Sprung in den Zürichsee.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In «Ballad of a Small Player» vom schweizerisch-österreichischen Regisseur Edward Berger spielt Colin Farrell einen Spielsüchtigen, der seine Schulden in den Casinos von Macau begleichen will.

Im Rahmen der Europapremiere am Zürich Film Festival wird dem irischen Darsteller der Golden Icon Award überreicht.

blue News traf Farrell und Berger am Green Carpet und sprach mit ihnen über die chinesische Kultur im Film und Eindrücke von der Schweiz. Mehr anzeigen

Zwischen dem Zürich Film Festival und Edward Berger ist eine spezielle Beziehung entstanden. Bereits zum dritten Mal stellt der erfolgreiche schweizerisch-österreichische Regisseur am ZFF einen neuen Film vor. 2022 präsentierte er hier sein oscarprämiertes Antikriegsdrama «Im Westen nicht Neues». Im vergangenen Jahr feierte sein oscarnominierter Vatikan-Thriller «Conclave» am ZFF Europapremiere.

In seinem neusten Werk «Ballad of a Small Player» setzt sich Berger mit der Spielsucht auseinandee – und mit der chinesischen Kultur, denn sein Film spielt in Macau. Colin Farrell verkörpert darin Lord Doyle, der stets adrett gekleidet und Zigarre rauchend in den dortigen Casinos verkehrt. In Wirklichkeit ist seine mentale Verfassung aber weit entfernt von seinem souveränen Auftreten.

In der Heimat ist er nämlich hoch verschuldet und versucht nun, in Macau das Geld aufzutreiben, um seine Schulden zu begleichen. Mit der Privatdetektivin Cynthia (Tilda Swinton), die auf ihn angesetzt wurde, hat er jedoch nicht gerechnet. Die einzige Person, die ein gewisses Mass an Verständnis für Doyle aufbringen kann, ist die charmante Casinobetreiberin Dao Ming. Mit ihrer Unterstützung erhofft er sich, einen Weg aus dem Schlamassel zu finden.

Operettenhafte Inszenierung im «asiatischen Las Vegas»

«Ballad of a Small Player» ist ein visuelles Feuerwerk, das die Stadt Macau beeindruckend, farbenfroh und laut darstellt. Die Ästhetik und die lebhafte Inszenierung verleihen dem Film etwas Theatralisches, gar Operettenhaftes.

Dramaturgisch vermag «Ballad of a Small Player» zwar nicht durchwegs zu überzeugen. Die Endphase ist weitgehend voraussehbar und einige Momente der Story sind lückenhaft und nicht wirklich nachvollziehbar.

Davon abgesehen ist Farrells Performance als Spielsüchtiger phänomenal. Exzessiv und wild, wirkt er geradezu besessen davon, seine Verluste wiedergutzumachen. Das Zusammenspiel mit Swinton enthält herrlich kuriose Momente.

blue News traf Berger und Farrell im Rahmen der Europapremiere von «Ballad of a Small Player» zum Interview auf dem Green Carpet. Neben der chinesischen Kultur waren auch ein Saunabesuch und ein Sprung in den Zürichsee Gesprächsthemen.

Ein Schweizer Kinostart ist aktuell nicht geplant für «Ballad of a Small Player». Die Netflix-Produktion wird ab dem 29. Oktober auf der Streaming-Plattform zu sehen sein.

