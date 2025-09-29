  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Colin Farrell am Zurich Film Festival «Ich sollte in der Sauna vielleicht keine Shorts mehr tragen»

Von Gianluca Izzo, Yannik Tschan und Fabienne Berner

29.9.2025

Colin Farrell am Zurich Film Festival: ««Ich sollte in der Sauna vielleicht keine Shorts mehr tragen»»

Colin Farrell am Zurich Film Festival: ««Ich sollte in der Sauna vielleicht keine Shorts mehr tragen»»

Der Schweizer Regisseur Edward Berger und Colin Farrell stellen am Zürich Film Festival ihren neuen Film «Ballad of a Small Player» vor. Im Interview mit blue News erzählt der Schauspieler von seinen Mandarin-Kenntnissen und seinem Saunabesuch.

29.09.2025

Colin Farrell und der Schweizer Regisseur Edward Berger stellen am ZFF ihren Film «Ballad of a Small Player» vor. Im Interview erzählen sie von einem besonderen Saunabesuch und einem Sprung in den Zürichsee.

,
,

Von Gianluca Izzo, Yannik Tschan und Fabienne Berner

29.09.2025, 20:06

29.09.2025, 20:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In «Ballad of a Small Player» vom schweizerisch-österreichischen Regisseur Edward Berger spielt Colin Farrell einen Spielsüchtigen, der seine Schulden in den Casinos von Macau begleichen will.
  • Im Rahmen der Europapremiere am Zürich Film Festival wird dem irischen Darsteller der Golden Icon Award überreicht.
  • blue News traf Farrell und Berger am Green Carpet und sprach mit ihnen über die chinesische Kultur im Film und Eindrücke von der Schweiz.
Mehr anzeigen

Zwischen dem Zürich Film Festival und Edward Berger ist eine spezielle Beziehung entstanden. Bereits zum dritten Mal stellt der erfolgreiche schweizerisch-österreichische Regisseur am ZFF einen neuen Film vor. 2022 präsentierte er hier sein oscarprämiertes Antikriegsdrama «Im Westen nicht Neues». Im vergangenen Jahr feierte sein oscarnominierter Vatikan-Thriller «Conclave» am ZFF Europapremiere.

In seinem neusten Werk «Ballad of a Small Player» setzt sich Berger mit der Spielsucht auseinandee – und mit der chinesischen Kultur, denn sein Film spielt in Macau. Colin Farrell verkörpert darin Lord Doyle, der stets adrett gekleidet und Zigarre rauchend in den dortigen Casinos verkehrt. In Wirklichkeit ist seine mentale Verfassung aber weit entfernt von seinem souveränen Auftreten.

In der Heimat ist er nämlich hoch verschuldet und versucht nun, in Macau das Geld aufzutreiben, um seine Schulden zu begleichen. Mit der Privatdetektivin Cynthia (Tilda Swinton), die auf ihn angesetzt wurde, hat er jedoch nicht gerechnet. Die einzige Person, die ein gewisses Mass an Verständnis für Doyle aufbringen kann, ist die charmante Casinobetreiberin Dao Ming. Mit ihrer Unterstützung erhofft er sich, einen Weg aus dem Schlamassel zu finden.

Operettenhafte Inszenierung im «asiatischen Las Vegas»

«Ballad of a Small Player» ist ein visuelles Feuerwerk, das die Stadt Macau beeindruckend, farbenfroh und laut darstellt. Die Ästhetik und die lebhafte Inszenierung verleihen dem Film etwas Theatralisches, gar Operettenhaftes.

«Conclave». Intrigen und Machtspiele machen aus Papstwahl einen Thriller

«Conclave»Intrigen und Machtspiele machen aus Papstwahl einen Thriller

Dramaturgisch vermag «Ballad of a Small Player» zwar nicht durchwegs zu überzeugen. Die Endphase ist weitgehend voraussehbar und einige Momente der Story sind lückenhaft und nicht wirklich nachvollziehbar.

Davon abgesehen ist Farrells Performance als Spielsüchtiger phänomenal. Exzessiv und wild, wirkt er geradezu besessen davon, seine Verluste wiedergutzumachen. Das Zusammenspiel mit Swinton enthält herrlich kuriose Momente.

blue News traf Berger und Farrell im Rahmen der Europapremiere von «Ballad of a Small Player» zum Interview auf dem Green Carpet. Neben der chinesischen Kultur waren auch ein Saunabesuch und ein Sprung in den Zürichsee Gesprächsthemen.

Ein Schweizer Kinostart ist aktuell nicht geplant für «Ballad of a Small Player». Die Netflix-Produktion wird ab dem 29. Oktober auf der Streaming-Plattform zu sehen sein.

Mehr Video aus dem Ressort

«One Battle After Another» im Kino: Leonardo DiCaprio glänzt als bekiffter Revolutionär im besten Film des Jahres

«One Battle After Another» im Kino: Leonardo DiCaprio glänzt als bekiffter Revolutionär im besten Film des Jahres

Der neue Film von Paul Thomas Anderson ist kein gewöhnlicher Actionthriller. «One Battle After Another» ist ein Zeitdokument und erzählt so viel über das heutige Amerika – absurd, humorvoll und aufwühlend.

24.09.2025

Mehr über das 21. ZFF

Opening Night am ZFF. Sandra Studer spricht Klartext über offene Beziehungen

Opening Night am ZFFSandra Studer spricht Klartext über offene Beziehungen

Hoher Besuch am ZFF. Max Loong verrät, warum Hollywood-Stars Zürich lieben

Hoher Besuch am ZFFMax Loong verrät, warum Hollywood-Stars Zürich lieben

So spektakulär wird das ZFF 2025. Stargäste Russell Crowe, Dakota Johnson und viele Filmhighlights

So spektakulär wird das ZFF 2025Stargäste Russell Crowe, Dakota Johnson und viele Filmhighlights

Meistgelesen

Tut Trump Putin jetzt erstmals wirklich weh?
Deshalb ist die Moldau-Wahl für Putin ein «geopolitisches Fiasko»
Trump droht New Yorkern vor Bürgermeisterwahl +++ «QAnon-Schamane» klagt auf 40 Billionen Dollar
Sommer erneut aus Startelf gestrichen ++  Xhaka brilliert mit Sunderland
Ukraine trifft offenbar wichtige Militärfabrik in Russland +++ Putin lässt 135'000 Soldaten zum Wehrdienst einziehen