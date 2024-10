Investorin Nicole Büttner bei «Lässer» Nicole Büttner unterstützt als Investorin bei «Die Höhle der Löwen Schweiz» Start-ups. Mit Claudia Lässer spricht die Unternehmerin über Chancen und Gefahren von Künstlicher Intelligenz. 25.10.2024

Nicole Büttner unterstützt als Investorin bei «Die Höhle der Löwen Schweiz» Start-ups. Mit Claudia Lässer spricht die Unternehmerin über Chancen und Gefahren von künstlicher Intelligenz.

Samuel Walder Fabienne Kipfer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nicole Büttner ist Ökonomin, KI-Unternehmerin und Politikerin.

Von der Start-up-Gründerin zur erfolgreichen Unternehmerin.

In «Die Höhle der Löwen Schweiz» auf 3+ unterstützt sie aktuell Start-ups mit Tausenden von Franken bei der Realisierung von Träumen.

Aktuell läuft die 6. Staffel von «Die Höhle der Löwen Schweiz» auf 3+. Mehr anzeigen

Jeden Rappen ihres Vermögens habe sie selbst erarbeitet.

Nicole Büttner ist 39 Jahre alt. Ihre Karriere könnte vermuten lassen, dass sie mindestens schon doppelt so lang im Geschäft ist. Denn ihr Lebenslauf ist bemerkenswert.

Sie ist Volkswirtin, Unternehmerin und Tech-Optimistin, wie sie selber von sich sagt. Sie gründete MerantixLabs, ein Unternehmen, das sich auf künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Sie ist im Management von Merantix AG und ihr Unternehmen wurde mehrfach von «Forbes» und der «Bilanz» zu den Top-10-KI-Startups gewählt.

Derzeit ist Büttner auf dem Sessel der Sendung «Die Höhle der Löwen» auf 3+ zu sehen. Als Investorin will sie in der Sendung junge Start-ups unterstützen und in sie investieren.

Nun hat Nicole Büttner bei Claudia Lässer auf dem Sofa Platz genommen und von ihrer Begeisterung für Tech sowie über ihre Kinder erzählt.

«Ich bin gerade sehr happy. Auf einer Skala von eins bis zehn, wäre es eine neun», sagt Büttner. Sie habe eine gute Balance zwischen den verschiedenen Polen, Familie und Beruf. Sie mache verschiedene Sachen, die ihr sehr Spass machen. Zum Beispiel lernt sie gerade Klavier zu spielen.

Vor einem Jahr hätte Büttner diese Frage anders beantwortet, denn sie ist zweifache Mutter. Ihre Kinder sind zwei und drei Jahre alt. «Vor einem Jahr war ich sehr müde. Mit kleinen Kindern schläft man wenig.» Sie glaube, sie habe jetzt ihren Perfektionsanspruch hinter sich gelassen.

Ihren Partner kennt sie seit 20 Jahren: «Wir haben uns auf der Uni kennengelernt.» Ohne ihn wäre das nicht so gekommen. Er sei eine essenzielle Person in ihrem Leben. Büttner habe eine grosse Unterstützung von ihrem Partner erhalten und dafür sei sie dankbar.

Doch nicht nur das Privatleben prägt Büttner. Als Frau in einem männerdominierten Job hat sie sich bereits bewiesen. Selber sagt sie dazu: «Die Tech-Branche ist von Heldengeschichten geprägt. Die Helden, die wir sehen, sind jetzt halt meistens männliche Helden.» Sie glaubt, man brauche ein anderes Narrativ. Denn die meisten Männer hätten ein Unternehmen nicht allein aufgebaut, sondern es stecke immer ein Team dahinter.

Zudem tue sich Büttner schwer mit der Trennung von männlich und weiblich. «Ich überlege mir dann immer, ob das jetzt eine männliche oder weibliche Eigenschaft ist», sagt sie. Aber es gebe gewisse Mechanismen, die man attribuiert.

Für Büttner ist Menschlichkeit ein wichtiges Schlüsselwort: «Nobody is perfect.»

In der blue Zoom Sendung spricht Büttner weiter über die Entwicklung und Anwendung von künstlicher Intelligenz, über Ihre Zeit an der Uni und über das Thema Spiritualität.

Die ganze Sendung mit Nicole Büttner siehst du hier oder auf blue Zoom ...

... und hier als Podcast