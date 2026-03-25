Frank Richter und Tamara Cantieni sind die Hosts des Streamteam-Podcasts. Swisscom

Ein erster Job im Schweinekostüm, ein Actionfilm, der zu lang geraten ist, und ein Thriller, der voll ins Schwarze trifft. Folge 13 vom Streamteam-Podcast wechselt mühelos zwischen persönlichen Geschichten und klaren Filmurteilen.

In Kooperation mit Swisscom Andreas Lunghi

In der neuen Folge sprechen Tamara und Frank über drei sehr unterschiedliche Filme. Den Anfang macht Song Sung Blue, eine warmherzige Geschichte über ein Paar, dass sich als Coverband durchs Leben schlägt und trotz Rückschlägen an seinem Traum festhält. Danach folgt Mission: Impossible – The Final Reckoning, der für Gesprächsstoff sorgt. Während Tamara die Reihe liebt, sind sich beide einig, dass dieser Teil nicht an die stärkeren Vorgänger herankommt. Die erste kleine Kontroverse entsteht bei der Frage, ob der Film noch wirklich fesselt oder sich in Rückblenden und Länge verliert.

«Tom Cruise rennt und es explodiert links und rechts», fasst Tamara den Film trocken zusammen. Frank sieht das ähnlich und nennt ihn den schwächsten Teil der Reihe, auch wenn einzelne Actionszenen durchaus überzeugen. Ganz anders fällt das Urteil bei Blink Twice aus. Der Psychothriller begeistert beide. «Ich wüsste nicht, wo abziehen», sagt Frank, während Tamara die volle Punktzahl gibt. Gerade diese Wendung macht die Folge spannend. Zwei Hosts, die nicht immer gleich ticken, bei diesem Film aber überraschend klar einer Meinung sind.

Neben den Filmbesprechungen wird es auch persönlich. Tamara erzählt von ihrem ersten Schauspieljob als «Sau» und sorgt damit für einen der witzigsten Momente der Folge. Frank hält mit eigenen Erfahrungen aus eher undankbaren Auftritten dagegen. Genau diese Mischung aus Filmgespräch, ehrlichen Anekdoten und pointiertem Humor macht die Episode so unterhaltsam.

Infos zu diesem Podcast Dauer: 25–30 Minuten

Sprache: Schweizerdeutsch

Präsentiert und realisiert von: Swisscom (Schweiz) AG

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