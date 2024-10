Alicia Vikander am ZFF: «Ich war schwanger – und testete angehende Eltern auf Eignung» Die oscarprämierte schwedische Schauspielerin Alicia Vikander präsentiert ihren neuen Film «The Assessment». blue News hat mir ihr auf dem grünen Teppich gesprochen. 09.10.2024

Die oscarprämierte schwedische Schauspielerin Alicia Vikander präsentiert ihren neuen Film «The Assessment» und erzählt sie im Interview mit blue News, welche Herausforderungen ihre Rolle als unbarmherzige Gutachterin für potenzielle Eltern mit sich brachte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alicia Vikander erhält am Zürich Film Festival den Golden Eye Award und präsentiert ihren neuen Film «The Assessment».

In dem spannend inszenierten dystopischen Thriller spielt sie eine Gutachterin, die Liebespaare einem Eignungstest unterzieht und prüft, ob sie Kinder bekommen dürfen.

Während der Dreharbeiten war Vikander selbst schwanger, weshalb die ganze Thematik des Films sie umso mehr prägte und was sie vor grosse Herausforderungen stellte. Mehr anzeigen

In dem dystopischen Sci-Fi-Thriller «The Assessment» zeichnet die französische Regisseurin mit dem wunderschönen Namen Fleur Fortune ein besorgniserregendes Zukunftsszenario. Angesichts der rasant wachsenden Weltbevölkerung scheinen ihre Ideen jedoch keineswegs völlig abwegig und regen zum Nachdenken an.

In ihrem spannend inszenierten, aufwühlenden Erstlingswerk spielt Alicia Vikander die Gutachterin Virginia, die Liebespaare mit Kinderwunsch einem Eignungstest für potenzielle Eltern unterzieht. Die Testkandidaten, welche in «The Assessment» im Fokus stehen, werden grandios verkörpert von Elizabeth Olsen und Himesh Patel.

Sie geben ein scheinbar perfektes Paar ab, sind beide hochintelligent, gutaussehend und fest davon überzeugt, die idealen Eltern zu werden. Doch mit den höchst unkonventionellen und nervenauftreibenden Methoden von Virginia haben sie nicht gerechnet. Vikander läuft bei der Darstellung der strengen Gutachterin zur absoluten Höchstform auf und zeigt eine der besten schauspielerischen Leistungen ihrer Karriere. Ihre Darstellung ist so vielseitig wie noch nie, denn während sie zu Beginn als höchst verantwortungsbewusste, präzise Beamtin der «Neuen Welt» vorgestellt wird, gibt sie während der Tests mit den potenziellen Eltern vor, ein Kleinkind zu sein und verhält sich entsprechend unbekümmert und leichtsinnig.

Indem sie das Paar regelrecht auf die Palme bringt und in den Wahnsinn treibt, sorgt dies für zahlreiche kuriose und witzige Momente. Erst in der Schlussphase gibt der Film etwas mehr über den Background der mysteriösen Virginia preis, wobei Vikander auch in zutiefst emotionalen und berührenden Szenen brilliert.

Bereits mit einem Oscar ausgezeichnet

Vor der Premiere am Zurich Film Festival erzählt die sichtlich gut gelaunte schwedische Schauspielerin im Interview mit blue News, dass genau dieser Facettenreichtum ihrer Rolle für sie die grösste Herausforderung darstellte. Zudem befand sich Vikander während der Dreharbeiten mitten in der Schwangerschaft, was angesichts der Thematik des Films umso anspruchsvoller war.

Das ZFF besucht sie bereits zum zweiten Mal. Im Jahre 2017 präsentierte sie in Zürich ihren eigens produzierten Film «Euphoria».

Im Rahmen der Premiere von «The Assessment» wird Alicia Vikander für ihre bemerkenswerte Karriere mit dem Golden Eye Award geehrt.

Im Verlaufe ihrer Karriere wirkte sie regelmässig in Historiendramen mit, darunter «A Royal Affair», «Anna Karenina» oder gerade kürzlich «Firebrand». Nicht ganz so kostümreich, aber mindestens so erfolgreich waren ihre Historienfilme «The Light Between Oceans» und «The Danish Girl». Für letzteren wurde sie mit dem Oscar als Beste Nebendarstellerin ausgezeichnet.

Immer charakterstarke Frauen

Als vielseitige und mutige Schauspielerin hat sie sich auch im Bereich des Actionkinos etabliert. Nach Auftritten in «The Man from U.N.C.L.E.» und «Jason Bourne» folgte die renommierte Rolle der Lara Croft aus «Tomb Raider». Mit einer überzeugenden, hingebungsvollen und energiegeladenen Performance präsentierte sie sich als starke Protagonistin.

Im Sci-Fi Thriller «Ex Machina» zeigte sie sich nochmals von einer ganz anderen Seite und wirkte als Roboterfrau zwar charmant und verführerisch, aber gleichzeitig auch geheimnisvoll und unberechenbar.

Die meisten Figuren, die sie verkörpert sind charakterstarke Frauen und repräsentieren oftmals Werte, für welche sie selbst auch einsteht mir ihrer bodenständigen, rücksichtsvollen Art.

«The Assessment» startet voraussichtlich am 3. April 2025 in den Deutschschweizer Kinos.

