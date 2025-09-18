‹Letztendlich bin ich verantwortlich und ich hatte nicht die besten Berater. Und ich hatte nicht das richtige Umfeld und ich habe mich nicht genügend gekümmert um meine eigenen Sachen›: Boris Becker gibt sich in der Talkshow von Markus Lanz reumütig. Bild: ZDF /Cornelia Lehmann

In der ZDF-Talkshow von Markus Lanz erinnerte sich der dreifache Wimbledon-Sieger Boris Becker an seine Zeit im Gefängnis – und überrascht den ZDF-Moderator mit einer Aussage.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Boris Becker hat in seinem Leben viele Höhepunkte gefeiert, doch auch viele Tiefschläge erlitten.

In der ZDF-Talkshow von Markus Lanz blickt der 57-Jährige einmal mehr auf sein verrücktes Leben zurück.

«Ich war Wunderkind und Wunderkinder werden nicht alt. Auch bei mir hat es fast das Leben gekostet», so Becker.

Und weiter: «Mein Leben habe ich fast verloren aufgrund des Titels Wunderkind – aufgrund der Tatsache, dass ich mit 17 gewonnen habe, (...) weil es nicht normal ist.» Mehr anzeigen

Kaum ein Leben ist so voller Höhen und Tiefen wie das von Tennisikone Boris Becker. Mit 17 Jahren wurde er 1985 zum jüngsten Wimbledon-Sieger aller Zeiten.

Ein Titel, der nicht nur positive Aspekte, sondern auch seine Schattenseiten mit sich brachte. Im April 2022 wurde er vor einem Londoner Gericht zu zweieinhalb Haft Jahren verurteilt, weil er Vermögenswerte in Millionenhöhe nicht ordnungsgemäss angegeben hatte.

Seit Dezember 2022 ist Boris Becker wieder auf freiem Fuss und hat sich mit Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro ein neues Leben in der norditalienischen Stadt Mailand aufgebaut.

De Carvalho Monteiro nicht an «Promi Becker» interessiert

Lilian de Carvalho Monteiro war es, die Boris Becker während des Gerichtsprozesses, aber auch nach der Verurteilung zur Seite gestanden ist.

Und auch in der ZDF-Talksendung von Markus Lanzstellt die Risikoanalystin klar, dass sie «der Promi, die Tennis-Legende» Boris Becker nie interessiert habe, sondern:

«Ich wollte gerne den Mann hinter dem Image kennenlernen. Wer war er im Inneren?»

Lilian de Carvalho Monteiro war es, die Boris Becker während des Gerichtsprozesses, aber auch nach der Verurteilung zur Seite gestanden ist. Bild: ZDF / Cornelia Lehmann

Mit Blick auf die Verurteilung ihres Mannes war Lilian de Carvalho Monteiro ähnlich ehrlich. Sie stellte klar, dass er «auf wichtige Dinge nicht genug geachtet» habe.

«Das ist für jeden gefährlich», so die 34-Jährige. Sie ergänzte, dass «der Kontrollverlust» und «der Mangel an Aufmerksamkeit» am Ende «das Hauptproblem» gewesen sei:

«Es waren so viele kleine Fehler, die zu grossen wurden.» Boris Becker gab derweil selbst zu: «Letztendlich bin ich verantwortlich und ich hatte nicht die besten Berater. Und ich hatte nicht das richtige Umfeld und ich habe mich nicht genügend gekümmert um meine eigenen Sachen.»

Boris Becker über das Gefängnis: «Nicht menschlich»

Die Folge? Über 200 Tage hinter Gittern. Ein Fakt, der bei Becker pure «Angst» auslöste, wie er selbst erzählte. Besonders das Gefängnis Wandsworth habe ihm schwer zu schaffen gemacht, denn: «Das Gefängnis speziell ist extrem gefährlich. Also man stirbt darin.»

Boris Becker weiter: «Das Schlimme ist, dass du nicht rauskommst. (...) Dieses Endgültige, dass man nicht mehr die Kontrolle hat über das eigene Leben. (...) Da wirst du irre, also bist kurz davor, wahnsinnig zu werden.»

Immer wieder erinnerte er sich im Gespräch mit Moderator Lanz an die Zeit im Gefängnis und sagte: «Das ist nicht menschlich. Das ist wahnsinnig. Nur, ich habe immer schon wahnsinnige Dinge gemacht. Wimbledon gewinnen, Nummer eins werden. (...) Es war immer an der Grenze. So bin ich geboren.»

Zwar bezeichnete Boris Becker die Zeit hinter Gittern als «schlimmste Zeit» seines Lebens, die er seinem «schlimmsten Feind nicht» wünsche. Dennoch musste er zugeben, dass er jetzt mit 57 Jahren erst «wirklich erwachsen geworden» sei. «Vielleicht war das reinigend für mich», so der ehemalige Tennisprofi.

Lanz: «Wie anstrengend ist es, Boris Becker zu sein?»

Grund genug für Markus Lanz, zu fragen, ob Boris Becker seinen Wimbledon-Sieg mit 17 jemals bereut habe. Der ehemalige Tennisstar antwortete prompt: «Das war zu früh.» Eine Aussage, die den ZDF-Moderator sichtlich überraschte: «Wirklich?»

Becker erklärte mit ernster Miene: «Ich war Wunderkind und Wunderkinder werden nicht alt. Auch bei mir hat es fast das Leben gekostet. Mein Leben habe ich fast verloren aufgrund des Titels Wunderkind – aufgrund der Tatsache, dass ich mit 17 gewonnen habe, (...) weil es nicht normal ist.»

Boris Becker blickt zusammen mit seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz auf sein Leben zurück und gab zu, dass sein Wimbledon-Sieg mit 17 Jahren viel zu früh gewesen sei. Bild: ZDF / Cornelia Lehmann

Der 57-Jährige ergänzte, dass er irgendwann die Bodenhaftung verloren habe und lange Zeit das Wort «Nein» nicht kannte. «Vielleicht zu lange», so Boris.

Eine Steilvorlage für Moderator Lanz, der in Bezug auf den Medienrummel um Becker wissen wollte: «Wie anstrengend ist es, Boris Becker zu sein?» Der 57-Jährige reagierte nüchtern: «Ich habe mir das nicht ausgesucht.»

Und weiter: «Ich war noch viel zu jung, zu entscheiden, ob mir der Titel Wunderkind guttut.» Der ZDF-Moderator richtete den Blick auch immer wieder auf die Gegenwart und fragte: «Schuldest du heute Leuten noch Geld?» Boris Becker wiegelte ab: «Nicht eine Mark – oder wir sind ja beim Euro mittlerweile.»

Boris Becker: «Wollte meinen Lebensstandard oben halten»

Nicht nur über seine Zeit hinter Gittern, sondern auch seine Finanzen redete die Tennis-Legende überraschend offen. Er gab zu, dass er in seiner Karriere als Tennisspieler rund 30 Millionen Euro verdient habe.

Er fügte jedoch hinzu: «Direkt danach kam meine erste Scheidung, also 15 Millionen erstmal weg.» Und weiter: «Ich will dich nicht langweilen, wie hoch meine Kindesunterhaltszahlungen waren.»

Über 18 Jahre habe er monatlich einen «hohen fünfstelligen Bereich» bezahlt. «Das musst du erstmal verdienen.»

Das damalige Problem: Der Ex-Tennis-Star hatte seine Finanzen nicht im Griff und nicht mehr die hohen Einnahmen eines Wimbledon-Siegers. Aber: «Ich wollte meinen Lebensstandard oben halten, ich wollte meine Kinder natürlich gut behandeln», erzählt Boris Becker. «Und das war irgendwann mal zu viel.»

