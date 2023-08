Beatrice Egli, hier bei einem Auftritt im August in Mannheim, ist eine selbstbewusste Frau. Doch auch sie hat Macken, die sie gerne ändern würde. IMAGO/STAR-MEDIA

Auf der Bühne wirkt die Welt von Beatrice Egli oft perfekt. Sie ist immer stylish angezogen, immer gut gelaunt. In einem neuen Interview hat sie nun verraten, welche Schwächen sie privat gerne an sich ändern würde.

So habe sie ihre Emotionen manchmal nicht in Griff und sage deshalb Worte, die sie nachher bereut.

Beatrice Egli sang am Samstagabend bei der «Schlagerstrandparty» mit Florian Silbereisen ein Duett.

Beatrice Egli ist mit sich im Reinen. Selbstbewusst geht die Schlagersängerin ihren Weg. Auch wenn sie zum Anfang ihrer Karriere etwa fiese Body-Kritik einstecken musste: Egli liess sich nie beirren.

Doch selbst wer viel Selbstbewusstsein hat, würde manchmal gern ein paar Dinge an sich selbst ändern. Wie Egli nun in einem neuen Interview mit «Gala» erzählt, ist das bei ihr nicht anders.

«Natürlich gibt es Charakterzüge an mir, die ich nicht besonders mag», so Egli. «Ich bin eine unglaublich emotionale und impulsive Frau, was mir auf der Bühne definitiv nützlich ist! Leider geht deshalb auch privat mein Temperament hin und wieder mit mir durch. Was die Folge hat, dass ich Menschen aus meinem Umfeld manchmal nicht so schöne und unfair Worte an den Kopf werfe, die ich hinterher bereue.»

Liebesgerüchte sieht sie inzwischen entspannt

Egli hätte ihre Emotionen gerne besser im Griff, das habe sie bis heute aber noch nicht geschafft. Die Schlagersängerin ist sich aber sicher: «Es wird besser.»

Auf der Bühne sind Egli diese Macken nicht anzumerken. Das stellte sie am Samstagabend einmal mehr bei einem Auftritt in Florian Silbereisens «Schlagerstrandparty» unter Beweis. Dabei zeigte sich auch etwas anderes, dass sie im Interview ansprach, dass sie heute mit Gerüchten über ihr Liebesleben «besser und entspannter» umgehen kann.

Denn Silbereisen und Egli spielten wieder auf die Stimmen an, die ihnen eine Beziehung andichten. Eng umschlungen sangen sie ihren Song «Das wissen nur wir» und verliessen die Bühne Hand in Hand.