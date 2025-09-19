  1. Privatkunden
Anaïs Decasper über ihre erste Filmrolle «Ich wollte als Kind Metzgerin werden»

Bruno Bötschi

19.9.2025

Comedienne Anaïs Decasper über ihre erste Rolle als Schauspielerin

Comedienne Anaïs Decasper über ihre erste Rolle als Schauspielerin

Sie ist Journalistin, Content-Creatorin und Comedienne – und feiert jetzt als Schauspielerin ihre Premiere. Anaïs Decasper spielt in der neuen SRF-Sitcom «Unsere kleine Botschaft» eine Praktikantin, die Diplomatin werden wird.

16.09.2025

Sie ist Journalistin, Content-Creatorin und Comedienne – und feiert jetzt als Schauspielerin ihre Premiere. Anaïs Decasper spielt in der SRF-Sitcom «Unsere kleine Botschaft» eine Praktikantin, die Diplomatin werden will.

Redaktion blue News

19.09.2025, 17:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Von Social Media ins TV: Anaïs Decasper spricht über ihren Weg von lustigen Instagram-Videos zur neuen SRF-Sitcom «Unsere kleine Botschaft».
  • Nach 20 Jahren gibt es im Schweizer Fernsehen SRF wieder eine Sitcom made in Switzerland: In «Unsere kleine Botschaft» treffen private Dramen auf die Wirren der Politik.
  • «Ich spiele in der neue Serie eine übermotivierte Praktikantin, die selber gerne einmal Botschafterin werden würde», so Decasper.
Mehr anzeigen

«Ich wollte als Kind Metzgerin werden.» Doch das Leben hatte andere Pläne mit Anaïs Decasper. Heute arbeitet die 32-Jährige als Moderatorin, Content-Creatorin und Comedienne.

Durch ihre Comedy-Videos auf Instagram, in denen sich die Zürcherin meist nicht allzu ernst nimmt, wurde sie schnell schweizweit bekannt. Nun macht Descaper den nächsten Karriereschritt.

Ab Ende Oktober ist die Newcomerin in der SRF-Sitcom «Unsere kleine Botschaft» an der Seite von Stars wie Birgit Steinegger und Susanne Kunz zu sehen.

Decasper spielt «eine übermotivierte Praktikantin»

Die neue TV-Serie zeigt den Alltag einer Schweizer Botschaft in einem namenlosen südamerikanischen Land. Private Dramen treffen auf die Wirren der Politik.

Bötschi fragt Fabienne Hadorn. «Heute machen Frauen einfach alles. Derweil die Männer gegen die Wand fahren»

Bötschi fragt Fabienne Hadorn«Heute machen Frauen einfach alles. Derweil die Männer gegen die Wand fahren»

«Ich spiele in der Sitcom eine übermotivierte Praktikantin, die gerne einmal selber Botschafterin werden würde», verrät Anaïs Decasper im Talk mit «On the Rocks»-Moderatorin Vania Spescha.

Und weiter: «Ich kann mich gut mit der Rolle identifizieren, weil ich privat oft auch ein Tollpatsch bin und hin und wieder auch etwas übermotiviert.»

«Unsere kleine Botschaft» feiert am ZFF Premiere

Während der Vorbereitung auf die Rolle hätten ihr die Nerven zwar immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, sagt Decasper, die einst als Praktikantin bei Radio Energy in die Medienbranche einstieg und 2018 die Ringier Journalistenschule abgeschlossen hat.

Umso schöner sei es gewesen, als sie zu Beginn der Dreharbeiten gespürt habe, dass sie nicht die einzig auf dem Set gewesen sei, die nervös war.

Und noch etwas macht die Jung-Schauspielerin total glücklich: Die neue SRF-Sitcom wird am Donnerstag, 2. Oktober, am Zurich Film Festival (ZFF) Premiere feiern.

Die Sitcom «Unsere kleine Botschaft» ist ab 31. Oktober 2025 sowohl auf SRF 1 im wöchentlichen Rhythmus als auch vollständig auf der Streaming-Plattform Play SRF verfügbar.

Die komplette «On the Rocks»-Sendung mit Anaïs Decasper kannst du dir hier ansehen:

«On the Rocks» mit Anaïs Decasper

«On the Rocks» mit Anaïs Decasper

Von Social Media auf den Bildschirm: Anaïs Decasper spricht über ihren Weg von viralen Clips zur SRF-Serie «Unsere kleine Botschaft» – der ersten Schweizer Sitcom seit 20 Jahren. Frisch, frech und voller Energie.

16.09.2025

