Stand-up-Comedian Jozo Brica «Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Vater meine Witze versteht»

Bruno Bötschi

17.10.2025

Stand-up-Comedian Jozo Brica: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Vater meine Witze versteht»

Stand-up-Comedian Jozo Brica: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Vater meine Witze versteht»

Comedy sei das einzige, was er gut kann, gestand Jozo Brica. Der 34-Jähirge gewann 2023 den Nachwuchspreis «SRF 3 Best Talent Comedy» und ist aktuell mit seinem ersten Solo-Programm unterwegs.

16.10.2025

Comedy sei das Einzige, was Jozo Brica gut kann. 2023 gewann er den Nachwuchspreis «SRF 3 Best Talent Comedy». Warum er auf der Bühne Witze über seinen Vater macht, erzählt er in der Sendung.

Redaktion blue News

17.10.2025, 18:55

17.10.2025, 19:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jozo Brica, Schweizer Comedian, erlebt häufig die falsche Aussprache seines Namens, geht aber humorvoll damit um und thematisierte dies sogar bei seiner Dankesrede zum «Swiss Comedy Award» 2023.
  • Seine Leidenschaft für Comedy entdeckte Brica, als er spontan vor 2000 Menschen auftrat und das Publikum stärker zum Lachen brachte als sein Vorgänger Chris Tall.
  • In seinem Solo-Programm verarbeitet er persönliche Themen wie den Tod seiner Mutter und macht Witze über seinen Vater, der diese humorvoll nimmt und stolz auf seinen Sohn ist.
Mehr anzeigen

«Ich habe deinen Namen etwa zwei Jahre lang falsch ausgesprochen», gesteht Moderator Frank Richter gleich zu Beginn der Sendung «On the Rocks». Jozo Brica sei ihm damals vorgestellt worden als ein Podcaster.

«Habe ich es dir nie gesagt?», fragt Brica schmunzelnd. «Doch, jedes Mal», antwortet Richter lachend.

Dass sein Name oft falsch ausgesprochen wird, daran hat sich der 34-Jährige längst gewöhnt. Bei seiner Dankesrede am «Swiss Comedy Award» 2023 nutzte er die Gelegenheit, um gemeinsam mit dem Publikum die richtige Aussprache seines Namens zu üben.

Warum er lustiger ist als Chris Tall

Schon in der Schulzeit wusste er, dass er lustig ist. «Alle lachten, nur der Lehrer nicht», so Brica. Erst als er spontan für einen anderen Comedian einspringen musste und plötzlich vor 2000 Zuschauern stand, wurde ihm klar, dass er Comedian werden will.

Bötschi fragt Fabienne Hadorn. «Heute machen Frauen einfach alles. Derweil die Männer gegen die Wand fahren»

Bötschi fragt Fabienne Hadorn«Heute machen Frauen einfach alles. Derweil die Männer gegen die Wand fahren»

Vor ihm habe Chris Tall das Publikum bespasst – doch auch er brachte den Saal zum Lachen – fast noch lauter als der deutsche Star. «Als ich von der Bühne ging, wusste ich: Ich will Comedian sein.» Ein ganzer Saal hatte über seine Witze gelacht – und er hatte seine Berufung gefunden.

Warum er auf der Bühne Witze über seinen Vater macht

«Alli kenned de Jozo & de Jozo kennt nüt» so heisst das Stand-up-Comedy-Programm von Jozo Brica. Der Aargauer ist mit seinem ersten Solo-Stück unterwegs.

Auf der Bühne thematisiert Jozo Brica den Tod seiner Mutter. Auch sein Vater ist Teil vom Programm. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Vater meine Witze versteht», gibt Brica zu.

Sein Vater sei aber sicher stolz, dass er vorkomme. Er stehe gerne im Mittelpunkt. «Er sagt, das hat er von mir», so der 34-Jährige.

Die komplette «On the Rocks»-Sendung mit Jozo Brica kannst du dir hier ansehen:

«On the Rocks» mit Jozo Brica

«On the Rocks» mit Jozo Brica

Humorvoll, ehrlich, überraschend: Stand-up-Comedian Jozo Brica spricht bei Frank Richter über Identität, sein Programm und das Erwachsenwerden – mit viel Witz, Charme und einer Portion Tiefgang.

16.10.2025

