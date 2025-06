«Ich würde Backflips machen, um wieder mit Wes Anderson arbeiten zu dürfen!» Neben zahlreichen weltbekannten Stars, spielen auch einige Neulinge zentrale Rollen in Wes Andersons «The Phoenician Scheme». Im Interview mit blue News sprechen Kate Winslets Tochter Mia Threapleton und ihre Kollegen über die einzigartige Erfahrung. 03.06.2025

Neben vielen bekannten Stars spielen auch talentierte Newcomer in Wes Andersons «The Phoenician Scheme». Im Interview sprechen Kate Winslets Tochter Mia Threapleton und ihre Kollegen über die einzigartige Erfahrung.

Wie gewohnt vereint Kultregisseur Wes Anderson auch für seinen neusten Film «The Phoenician Scheme» einen glanzvollen Cast. Benicio del Toro, Tom Hanks und Scarlett Johansson sind nur einige der vielen klangvollen Namen, die in der skurrilen Komödie mitwirken.

Neben all den etablierten Schauspielstars glänzen dabei auch talentierte Newcomer. Eine zentrale Rolle übernimmt Mia Threapleton, Tochter von Kate Winslet. Sie spielt eine Nonne, die ihrem Vater, einem berüchtigten Geschäftsmann, dabei helfen soll, sein Vermögen zu sichern.

Auch Riz Ahmed, der einen wohlhabenden Prinzen verkörpert, arbeitet zum ersten Mal mit Wes Anderson. Und Comedian Richard Ayoade schlüpft in die Rolle eines extravaganten Terroristen. Er wirkte bereits bei Andersons Kurzfilm «The Wonderful Story of Henry Sugar and Three More» mit.

blue News traf die Neulinge am Film Festival in Cannes zum Interview. Auf enthusiastische Weise beschreiben sie, was ihnen die Mitarbeit an einem Wes-Anderson-Film bedeutet und wie speziell ihre Erfahrung beim Dreh war. Mia Threapleton gibt zudem Auskunft darüber, inwiefern ein schönes Zitat aus dem Film auch auf ihre eigene Lebenseinstellung zutrifft.

