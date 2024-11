Ex-Topmodel Tamy Glauser über ihre neue Liebe Tamy Glauser ist frisch verliebt. In der Talksendung «Lässer» spricht das ehemalige Topmodel über Selbstliebe und ihre dunklen Stunden in ihrem Leben. 15.11.2024

Tamy Glauser ist frisch verliebt. In der Talksendung «Lässer» spricht das ehemalige nonbinäre Topmodel über Selbstliebe – und dunkle Stunden in ihrem Leben.

Carlotta Henggeler Fabienne Kipfer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tamy Glauser hat für renommierte Modemarken wie Louis Vuitton, Vivienne Westwood, Givenchy und Jean Paul Gaultier gearbeitet.

«Es ist noch ganz frisch», sagt Glauser über die neue Liebe. Glauser war zuvor vier Jahre mit Dominique Rinderknecht – Miss Schweiz 2013 und heute Designerin – liiert. 2020 gab das Paar die Trennung bekannt. Tamy Glauser identifiziert sich als non-binärer Mensch.

Jetzt hat das 43-jährige ehemalige Model seine grosse Liebe zum Schwimmen wiederentdeckt und sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Olympia 2028. Mehr anzeigen

Vier Jahre lang waren das Ex-Model und die Ex-Miss das Promipaar der Schweizer Showszene schlechthin. 2020 gaben Tamy Glauser und Dominique Rinderknecht das Beziehungsaus bekannt.

Seitdem hat Tamy Glauser mit vielen neuen Ideen Schlagzeilen gemacht. Um das Liebesleben wurde es – zumindest in den Medien – ruhig.

Tamy Glauser überlegte sich 2019, in den Nationalrat zu gehen für die Grünen. Doch das non-binäre Model begrub die Idee nach kurzer Zeit wieder. Die Zeit sei dafür doch noch nicht reif, begründete Glauser damals die Absage an die Instant-Ambition.

Danach tauchten 2023 Schlagzeilen über eine spirituelle Auszeit in Thailand auf.

Jetzt meldet sich Tamy Glauser zurück – mit einem neuen Traum im Gepäck. Aktuell trainiert die Person wieder im Schwimmen und möchte 2028 an die Olympiade

Dieses Mal hat Glauser besonderen Rückenwind: Die non-binäre Celebrity ist frisch verliebt und verrät im «Lässer»-Talk exklusiv: «Ja, es fühlt sich gut an, ist aber noch sehr frisch.»

Es sei eine Liebe auf Augenhöhe, sagt Glauser. Als prominente Personlichkeit sei eine neue Beziehung eine eher schwierige Sache, sagt das Ex-Model. Man werde auf eine künstliche, höhere Ebene gestellt, das sei seltsam.

Aber jetzt hat es geklappt – und Tamy Glauser strahlt über beide Ohren.

Tamy Glauser: «Wie viel kann man grännen»

Erst kürzlich ist ihr geliebter Hund gestorben. Der Verlust vor drei Wochen hat Glauser arg mitgenommen: «Man weint, bis keine Träne mehr kommt», und weiter: «Wie viel kann man eigentlich noch grännen?».

Tamy Glauser will sich jetzt mit einer Auszeit am Meer fangen. Dort auf jeden Fall weiterhin schwimmen, um das nächste grosse Ziel zu erreichen: die Teilnahme an Olympia 2028.

Über diesen grossen Traum spricht das Ex-Model mit Claudia Lässer in der Sendung.

Die ganze Sendung mit Tamy Glauser siehst du hier oder auf blue Zoom ...

