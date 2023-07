Abschied von Jane Birkin in Paris – Gallery Lou Doillon und Charlotte Gainsbourg trauern um ihre Mutter Jane Birkin ... Bild: IMAGO/ABACAPRESS ... und geben sich gegenseitig Halt. Jane Birkin wurde am 24. Juli beerdigt. Bild: dpa Jane Birkin und ihr Mann Yvan Attal, seit 30 Jahren an der Seite der Schauspielerin. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Frankreichs Première Dame Brigitte Macron kommt zur Trauerfeier. Bild: dpa Ihre Anwesenheit zeigt, was Jane Birkin für das Land bedeutete. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Schauspielikone Catherine Deneuve kommt an der Beerdigung von Jane Birkin an. Bild: Thomas Padilla/AP Vanessa Paradis vor der Kirche Saint-Roch in Paris. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Emmanuelle Béart trauert um ihre Schauspielkollegin, mit der sie in «Die schöne Querulantin» im Jahr 1991 zu sehen war. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Schauspieler Benjamin Biolay zählt zu den Trauernden. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Die Ikone der 60er-Jahre starb am 16. Juli 2023. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Abschied von Jane Birkin in Paris – Gallery Lou Doillon und Charlotte Gainsbourg trauern um ihre Mutter Jane Birkin ... Bild: IMAGO/ABACAPRESS ... und geben sich gegenseitig Halt. Jane Birkin wurde am 24. Juli beerdigt. Bild: dpa Jane Birkin und ihr Mann Yvan Attal, seit 30 Jahren an der Seite der Schauspielerin. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Frankreichs Première Dame Brigitte Macron kommt zur Trauerfeier. Bild: dpa Ihre Anwesenheit zeigt, was Jane Birkin für das Land bedeutete. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Schauspielikone Catherine Deneuve kommt an der Beerdigung von Jane Birkin an. Bild: Thomas Padilla/AP Vanessa Paradis vor der Kirche Saint-Roch in Paris. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Emmanuelle Béart trauert um ihre Schauspielkollegin, mit der sie in «Die schöne Querulantin» im Jahr 1991 zu sehen war. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Schauspieler Benjamin Biolay zählt zu den Trauernden. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Die Ikone der 60er-Jahre starb am 16. Juli 2023. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Die Beerdigung von Jane Birkin, die am 16. Juli in ihrem Pariser Haus starb, fand heute Morgen statt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Frankreich verabschiedet sich am 24. Juli in Paris von Jane Birkin.

Die Ikone der 60er-Jahre war am 16. Juli leblos in ihrem Pariser Haus gefunden worden.

Zuletzt kämpfte sie gegen den Krebs und versuchte, ein unabhängiges Leben wiederzuerlangen. Mehr anzeigen

Frankreich verabschiedet sich von ihrer Ikone Jane Birkin. Das Land war Jane Birkins Wahlheimat seit dem Ende der 60er-Jahre.

Schwerer Tag für die Hinterbliebenen von Jane Birkin. Neben ihrer Tochter Charlotte Gainsbourg und deren Kinder Ben und Alice Attal und ihrer jüngsten Tochter Lou Doillon nahm auch Roman de Kermadec, der Sohn ihrer 2013 verstorbenen Tochter Kate Barry, an der einstündigen, bewegenden Trauerfeier in der Kirche Saint-Roch in Paris statt.

Starauflauf für Jane Birkin

Unter den Trauernden finden sich grosse Namen aus Kino- und Musikbranche wie Catherine Deneuve, Vanessa Paradis, Alain Souchon, Carole Bouquet, Maïwenn, Sheila oder Benjamin Biolay. Dass auch die Première Dame Brigitte Macron vor Ort war, zeigt, was Jane Birkin für das Land bedeutete.

Charlotte Gainsbourg, Birkins zweitgeborene Tochter, die von Natur aus zurückhaltend ist, meldete sich mit einer sehr bewegenden Hommage zu Wort: «Ich danke meinem Vater, dass er meine Mutter so sehr geliebt hat, und ich danke meiner Mutter, dass sie ihn auch so sehr geliebt hat.»

Und weiter: «Ich finde mich als Waise wieder. Ich sehe all eure leidenden Seelen ohne sie, ich sehe bereits die Leere, die sie uns hinterlässt. Sie ist meine Mama, unsere Mama, eure Jane.» Abschliessend zitierte sie den Text des Liedes «Jane B.».

Ihre jüngste Tochter Lou Doillon erzählte einige Anekdoten aus ihrem Leben. «Mama, danke für all diese Abenteuer, danke, dass ich nicht gewöhnlich, vernünftig oder fügsam war. Diese Welt von morgen, schön friedlich und vernünftig, die geht mir jetzt schon auf den Keks», beendete sie ihre Rede unter dem herzlichen Beifall der Anwesenden.

Bewegende Momente auch vor der Kirche. Viele Menschen versammelten sich in der bekannten Rue Saint-Honoré, um Jane Birkin die letzte Ehre zu erweisen. Sichtlich gerührt konnten sie dank einer aufgebauten Leinwand die projizierte Trauerzeremonie verfolgen. Schilder mit «Jane Birkin forever»- oder «Merci Jane Birkin»-Schriftzügen wurden hochgehalten.

