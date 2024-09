Daniel Aminati und seine Frau Patrice sind seit August 2022 Eltern einer Tochter. picture alliance /

Sie fühlt sich gut: Influencerin Patrice Aminati gibt stets Einblick in ihre Behandlung wegen Hautkrebs. Sie beschreibt dabei eine Berg- und Talfahrt, schmerzfreie Stunden und Tage geniesse sie umso mehr.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Influencerin Patrice Aminati verkündete im August 2023, dass keine Metastasen mehr gefunden wurden, bleibt jedoch weiterhin in Therapie.

Sie hält ihre Community regelmässig über Instagram auf dem Laufenden und teilt sowohl positive Momente als auch schwierige Phasen ihrer Behandlung.

Trotz der Nebenwirkungen der laufenden Therapie bleibt Aminati optimistisch und teilt Einblicke in ihren Alltag mit ihrer Familie. Mehr anzeigen

Die deutsche Influencerin Patrice Aminati erhielt im März 2023 die Diagnose Hautkrebs, seither gibt sie regelmässig Updates zu ihrer Gesundheit. Im August dieses Jahres verkündete sie frohe Botschaft: Es sind keine Metastasen mehr gefunden worden – zur Nachricht postet sie ein Bild, auf dem sie strahlt.

Sie hält ihre Community über Instagram weiterhin auf dem neusten Stand zu ihrer Genesung.

Zu einer Bilderreihe schreibt sie: «Was es Neues gibt? Nichts! Ist das nicht wunderbar? Ist-Stand: keine Metastasen, keine Tumormarker. Was bleibt? Die Therapie läuft weiter, um den Ist-Stand zu erhalten. Die Nebenwirkungen sind eine Berg-und-Talfahrt. Tumorfrei heisst nicht therapiefrei. Das gilt für mich und alle anderen Betroffenen auch. Arztbesuche, Untersuchungen, Krankenhausaufenthalte wechseln sich ab – immer noch.»

Die 29-Jährige bleibt positiv und teilt glückliche Momente aus ihrem Leben sowie auch Bilder von Spitalaufenthalten. Sie geniesse die Tage, an denen sie keine Schmerzen und keine Angst habe. Ganz im Gegensatz zu Momenten, in denen sie «um ein Uhr nachts im Auto Richtung Köln so unglaublich schmerzhafte Krämpfe hatte, dass wir ins nächstgelegene Krankenhaus fuhren».

Daniel und Patrice Aminati sind seit April 2022 verheiratet und haben im August 2022 die gemeinsame Tochter Charly Malika auf der Welt begrüsst.

