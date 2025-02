Königin Camilla liess sich über 35 Jahre lang die Haare von der Londoner Coiffeuse Jo Hansford schneiden. Bild: Finnbarr Webster/PA Wire/dpa

Jo Hansford machte über 35 Jahre lang die Haare von Königin Camilla. Nun gibt die Londoner Coiffeur-Unternehmerin in einem Interview einen privaten Einblick in die langjährige Beziehung der beiden Frauen.

«Unsere Kinder sind im selben Alter, also war es für uns sehr bedrückend, als unsere Kinder zur selben Zeit auf Reisen waren und weder Handys noch E-Mails hatten.» Die Londoner Coiffeur-Unternehmerin Jo Hansford kümmerte sich mehr als 35 Jahre um die Haare der heutigen Königin Camilla.

Nun spricht die Frau, die ihr Alter nicht bekannt gibt, in einem Interview mit dem britischen Magazin «Hello!» über die spezielle Beziehung der beiden Frauen.

Camilla Parker Bowles und Jo Hansford tat der Austausch über die Kinder scheinbar sehr gut – und so wuchs ihr Vertrauensverhältnis mit den Jahren immer mehr.

Camilla habe während der Hochzeit «fantastisch ausgesehen»

Coiffeuse Hansford war denn auch eine der ersten Menschen, die von der Verlobung von Camilla und Charles am 10. Februar 2005 erfuhr.

Denn Hansford färbte der Freundin des Prinzen kurz vor der offiziellen Bekanntgabe ihre Haare.

Prinz Charles und Camilla gaben sich am 9. April 2005 das Jawort. Bild: Keystone

Jo Hansford war aber auch dabei, als sich das royale Paar in einer zivilen Zeremonie gefolgt von einem Gottesdienst in der St George's Chapel auf Windsor Castle am 9. April 2005 das Jawort gab.

«Ich hatte Camilla damals zwar seit Jahren die Haare gemacht, aber ich war trotzdem sehr nervös, es für die Hochzeit zu tun», so Jo Hansford. Aber zum Glück sei alles gut gegangen und Camilla habe «fantastisch ausgesehen».

Nun hat Königin Camilla Jo Hansford kürzlich als Hoflieferantin mit dem prestigeträchtigen «Royal Warrant» belohnt. Es ist zum ersten Mal überhaupt, dass ein Coiffeur-Unternehmen eine solche Auszeichnung verliehen bekommt.

Hansford über Camilla: «Sie hat sich gut angepasst»

Jo Hansford findet, dass Camilla ihren Weg zur Königin bravourös gemeistert habe. Die heute 77-jährige Royal habe sich dabei charakterlich nicht stark verändert.

Die Londoner Coiffeur-Unternehmerin Jo Hansford machte über 35 Jahre lang die Haare von Königin Camilla. Bild: zVg

«Sie hat sich unglaublich gut angepasst, denn es ist für eine ältere Person nicht einfach, in ‹die Firma› – wie sie es nennen – einzusteigen. Es ist harte Arbeit», sagt Hansford.

Einen Wermutstropfen hat die Beziehungen von Camilla und Charles in ihren Augen aber doch:

«Es ist nur schade, dass sie nicht schon früher geheiratet haben. Aber das Wichtigste ist, dass sie miteinander glücklich und beide füreinander bestimmt sind.»

