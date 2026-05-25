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Japans Royals auf Mission Im Juni kommt's in Europa zum kaiserlichen Gipfeltreffen

Dominik Müller

25.5.2026

Der japanische Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako.
Der japanische Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako.
kyodo/dpa

Das japanische Kaiserpaar setzt im Juni auf royale Diplomatie in Europa. Naruhito und Masako besuchen sowohl die Niederlande als auch Belgien und treffen dort auf mehrere Monarchen.

Redaktion blue News

25.05.2026, 22:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Japans Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako reisen im Juni für Staatsbesuche in die Niederlande und nach Belgien.
  • Geplant sind Treffen mit König Willem-Alexander, Königin Máxima, König Philippe und Königin Mathilde sowie mehrere offizielle Termine.
  • Im Mittelpunkt stehen neben diplomatischen Gesprächen auch Gedenkveranstaltungen und das 160-Jahr-Jubiläum der Beziehungen zwischen Belgien und Japan.
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Das japanische Kaiserpaar steht vor einer grossen Europareise: Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako besuchen im Juni sowohl die Niederlande als auch Belgien. Nun wurden die offiziellen Programmpunkte der Staatsbesuche bestätigt – inklusive Treffen mit den jeweiligen Königshäusern.

Den Auftakt macht am 13. Juni ein Besuch in den Niederlanden. Dort werden Naruhito und Masako von König Willem-Alexander und Königin Máxima empfangen. Bereits im März hatte der niederländische Hof den Staatsbesuch angekündigt und erklärt: «Auf Einladung Seiner Majestät des Königs wird Seine Majestät Kaiser Naruhito von Japan den Niederlanden einen Staatsbesuch abstatten.» Begleitet werde der Kaiser dabei von Kaiserin Masako.

Während des Aufenthalts stehen mehrere offizielle Termine auf dem Programm. Geplant sind unter anderem ein Staatsbankett, Gespräche mit Premierminister Rob Jetten sowie ein Besuch des Parlaments in Den Haag. Besonders bedeutend dürfte zudem eine Gedenkveranstaltung zur japanischen Besatzung des damaligen Niederländisch-Indien im Zweiten Weltkrieg werden. Dort will das Kaiserpaar an einem Denkmal der Opfer Blumen niederlegen.

Feierlichkeiten in Belgien

Am 20. Juni reisen Naruhito und Masako weiter nach Belgien, wo sie von König Philippe und Königin Mathilde empfangen werden. Der eigentliche Staatsbesuch beginnt dort am 23. Juni. Im Mittelpunkt stehen die Feierlichkeiten zum 160-Jahr-Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen Belgien und Japan.

Der belgische Hof betonte in einer offiziellen Mitteilung die Bedeutung des Besuchs: «Der Staatsbesuch des Kaiserpaares bietet eine hervorragende Gelegenheit, die blühende Freundschaft zwischen unseren Ländern zu feiern und unsere bilateralen Beziehungen in den kommenden Jahren weiter zu vertiefen.» Nach knapp zwei Wochen in Europa kehrt das japanische Kaiserpaar am 25. Juni nach Tokio zurück.

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