PAPER TIGER Adam Driver, Miles Teller und Scarlett Johansson geraten als Familie ins Visier der Mafia. Bild: © RT Features Scarlett Johansson überzeugt als besorgniserregte Mutter, die bereits früh etwas Faules wittert. Bild: © Abaca Adam Driver, Regisseur James Gray und Miles Teller bei der Weltpremiere in Cannes Bild: © Getty Images PAPER TIGER Adam Driver, Miles Teller und Scarlett Johansson geraten als Familie ins Visier der Mafia. Bild: © RT Features Scarlett Johansson überzeugt als besorgniserregte Mutter, die bereits früh etwas Faules wittert. Bild: © Abaca Adam Driver, Regisseur James Gray und Miles Teller bei der Weltpremiere in Cannes Bild: © Getty Images

James Grays «Paper Tiger» ist einer von nur zwei US-amerikanischen Produktionen im Wettbewerb von Cannes. Sein exzellenter Cast bringt nicht nur Glamour an die Croisette, sondern auch hohe Filmkunst.

Von Gianluca Izzo aus Cannes Gianluca Izzo

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Paper Tiger» handelt von zwei Brüdern, die im New York der 80er-Jahre ein grosses Geschäft wittern und dabei ins Visier der russischen Mafia geraten.

Die beiden Brüder werden von Adam Driver und Miles Teller grossartig verkörpert, während Scarlett Johansson die Ehefrau von letzterem spielt.

Bei der Weltpremiere in Cannes gab es für den intensiven Thriller frenetischen Applaus und eine 7-minütige Standing Ovation. Mehr anzeigen

Als eine der wenigen US-amerikanischen Indie-Produktionen im diesjährigen Wettbewerb des Cannes Film Festivals waren die Erwartungen entsprechend hoch an «Paper Tiger». Kann der Film, der mit seinem hochkarätigen Cast um Adam Driver, Miles Teller und Scarlett Johansson auch eine ordentliche Portion Glamour nach Südfrankreich bringt, die Ehre des amerikanischen Kinos aufrechterhalten?

Ja, das kann und das tut er. James Gray, der seinen letzten Film «Armageddon Time» im Jahre 2022 ebenfalls in Cannes präsentierte, kehrt mit «Paper Tiger» zu seinen Wurzeln zurück. Seine ersten beiden Filme «Little Odessa» und «The Yards – Im Hinterhof der Macht» waren Crime-Dramen oder -Thriller.

Lukratives Geschäft als Anfang vom Übel

«Paper Tiger» ist zugleich Familiendrama und Crime-Thriller – ähnlich wie dies bei klassischen Gangsterfilmen der Fall ist. Angesiedelt ist die Geschichte im New York der 80er-Jahre. Der charismatisch auftretende Adam Driver spielt den privaten Sicherheitsbeauftragten und ehemaligen Cop Gary. Sein Bruder Irwin (Miles Teller) ist als Ingenieur tätig und lebt ein bescheidenes, aber harmonisches Familienleben mit seiner Frau Hester (Scarlett Johansson) und seinen beiden jugendlichen Söhnen.

Gary kommt mit einer lukrativen Geschäftsidee auf seinen Bruder zu. Mit seiner Erfahrung als Ingenieur soll er ihm bei einem lokalen Kanalsäuberungsprojekt am Hafen behilflich sein. Mitinvolviert seien russische Immigranten – vorwiegend auch Ingenieure und Wissenschaftler. Es stellt sich jedoch heraus, dass bei den russischen Geschäftspartnern noch ganz andere Gestalten mitwirken. Ehe sie sich versehen, gerät Irwins Familie in eine lebensbedrohliche Situation und die Brüder werden verstrickt in ein Netz aus Erpressung und Korruption.

Exzellentes Schauspiel und treffende Atmosphäre

Mit «Paper Tiger» gelingt James Gray ein atmosphärisch dichter, hochspannend inszenierter Film, der in seinen intensivsten Momenten richtig beklemmend wirkt. Gleichzeitig vermag er mit dem Hintergrund seiner Familiengeschichte und einer schweren Krankheit von Ehefrau Hester auch emotional zu berühren – sowohl auf heitere als auch auf tragische Weise.

Die schauspielerischen Leistungen sind allesamt formidabel. Adam Driver und Miles Teller funktionieren blendend als ungleiches Brüderpaar, das sich auch immer wieder in die Haare gerät. Und Scarlett Johansson beweist einmal mehr, dass sie zu den ausdrucksstärksten Schauspielerinnen der Gegenwart gehört. Enorm wichtig ist auch, dass die Darsteller der russischen Gangster tatsächlich sehr bedrohlich wirken und keineswegs als irgendwelche komischen Karikaturen daherkommen.

Auch stilistisch ist «Paper Tiger» herausragend. Die Zeit in den 80er-Jahren fängt er schön ein und mit seiner düster-schattenreichen Bildgestaltung schafft er die richtige Atmosphäre für die verzwickte Situation der Familie. Besonders hervorzuheben ist zudem eine geniale Showdown-Szene im Maisfeld, die an Spannung und Intensität kaum noch zu überbieten ist.

«Paper Tiger» hat aktuell noch kein Datum für einen Schweizer Kinostart. Dies dürfte sich aber hoffentlich bald ändern. blue News hält dich darüber auf dem Laufenden.

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