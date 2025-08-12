  1. Privatkunden
Reisetrend aus den 90er-Jahren In die Ferien, ohne zu wissen, wohin – Blind Bookings sind zurück

Lea Oetiker

12.8.2025

Erst nach der Buchung erfährt man bei Blind Bookings das Reiseziel.
Erst nach der Buchung erfährt man bei Blind Bookings das Reiseziel.
KEYSTONE

Blind Booking bringt Reisende ins Ungewisse: Ziel und Hotel erfährt man erst nach der Buchung. Der 1990er-Trend erlebt dank TikTok 2025 ein Revival.

Lea Oetiker

12.08.2025, 17:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Blind Booking ist eine Reisebuchung, bei der Ziel und Hotel bis kurz vor Abreise geheim bleiben.
  • Das Konzept stammt aus den 1990ern und erlebt dank TikTok ein Comeback.
  • Doch das Angebot birgt auch Preisfallen.
Mehr anzeigen

Die Anbieter von Blind Booking offerieren Reisebuchungen mit Überraschungseffekt – wohin es geht, weiss man bis kurz vor Reiseantritt nicht. Destination und Hotel bleiben bei und nach der Buchung erst mal unbekannt.

Verschiedene Plattformen bieten dieses Angebot an. Beispielsweise Eurowings oder Lufthansa, jedoch nur im deutschen Raum. Von der Schweiz aus sind es die Anbieter Bookery, Waynabox und Travel Secret. 

Doch woher kommt dieses Blind Booking genau?

Schon in den 1990er-Jahren sorgte die australische Fluggesellschaft Qantas mit ihrem Konzept der sogenannten «Mystery Flights» für Aufsehen. Die Idee, Passagiere ohne vorherige Kenntnis des Reiseziels an Bord zu holen, fand rasch Nachahmer – insbesondere in den USA, wo personalisierte Überraschungsreisen zum Trend wurden, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Auch an europäischen Flughäfen eröffneten bald erste Schalter für diese besonderen Trips.

Und nun erleben Blind Bookings wieder ein Hoch – dank TikTok. Warum genau, weiss keiner so genau. Das Internet und die Menschen mögen teils unerklärliche Dinge.

Je mehr Optionen, desto teurer wird's

Und so funktioniert's: Auf der Buchungsseite deiner Wahl gibst du erstmals Ausgangsort, Reisedauer und Zeitraum an. Oftmals kann dann entschieden werden, ob man lieber in den Norden, Süden oder in eine mittlere Region reisen möchte.

Bei Airlines erfährt man das Reiseziel in der Regel sofort nach der Buchung. Pauschalanbieter hingegen gehen etwas anders vor: Nach einer groben Eingrenzung bekommt der Gast zunächst ein Angebot mit Preis und Leistungen, doch das eigentliche Ziel wird erst nach der Zahlungsbestätigung verraten.

@eyleengold

Anzeige | Na, habt ihr die Destination erraten können? 🤭✈️ Mit @eurowings Blind Booking ging’s für uns nach Spanien! 🇪🇸🌞🌴 Es war ein absoluter Traum und dank Blind Booking waren die Flüge auch noch um einiges günstiger! 😍 So funktioniert‘s: Ihr wählt einfach euren Abflughafen und eine von vielen Überraschungsboxen, mit verschiedenen Destinationen, aus. 💐 Daraufhin bucht ihr euren Flug und erfahrt kurz danach euer Reiseziel. 🧳 So eine coole Art, um neue Orte zu entdecken! Habt ihr schon mal Blind Booking mit Eurowings getestet? 🌞👇🏽 iflyeurowings, eurowings, #blindbooking #reise #reisen #travel #fliegen #flughafen #spanien #spain #urlaub #spanienurlaub #malaga #andalusien #costadelsol

♬ Originalton - eyleen

Manche setzen sogar auf nostalgische Varianten und schicken die Reiseunterlagen per Post – oft mit einer Rubbelkarte, die das Ziel enthüllt. Für besonders Abenteuerlustige gibt es die Option eines Countdowns, bei dem das Reiseziel erst wenige Tage vor Abreise bekanntgegeben wird – perfekt für eine spektakuläre «Travel-Reveal-Party» auf TikTok.

Auf jeder Plattform gilt aber: Je mehr Optionen du vorbestimmst, desto teurer wird die Sache.

Genau hier lauern auch die Preisfallen. Bei dem Zürcher Anbieter Travel Secret steigt der Preis mit fast jedem Klick, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Preisgestaltung ist wenig transparent

Auch bei Lufthansa ist es so. Sie werben mit einem 99-Euro-Angebot, diese gilt jedoch nur, wenn man keine Destination ausschliesst. Wer also keine Lust auf Pisa oder Posen hat, zahlt danach gleich 40 Prozent mehr. Danach bleiben gerade mal noch neun Städte in der Kategorie «Einfach sehenswert» übrig. 

Die Preisgestaltung wirkt wenig transparent: Für das Entfernen eines Reiseziels werden teils 5, teils 20 Euro fällig, berichtet die Zeitung weiter. Sitzplatzreservierungen und Aufgabegepäck kosten zusätzlich – Umbuchungen oder Stornierungen hingegen sind gar nicht vorgesehen.

Wer also die Zielauswahl komplett dem Zufall überlässt, spart Geld.

Dabei stellt sich auch die Frage: Für wen lohnt sich dieses Angebot eigentlich? Für eine fünfköpfige Familie, die an den Strand wollen, vermutlich weniger. Beim Blind Bookings muss man flexibel und etwas abenteuerlustig sein. 

Zweifellos lassen sich hier echte Schnäppchen ergattern. Doch wer am Ende alle Zusatzkosten zusammenrechnet, könnte ernüchtert feststellen: Der vermeintliche Überraschungstrip kommt teurer als eine herkömmliche Buchung im Reisebüro oder auf gängigen Online-Portalen – und trübt womöglich die Ferienlaune.

