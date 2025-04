Mit Hufeisen, Edelstein oder Konfetti: In diesen Ländern gibt es die ausgefallensten Ostereier Es gibt unzählige Arten von Ostereiern. Griechenland macht es fast wie die Schweiz. Mexiko, Russland, Bosnien und die Ukraine interpretieren die Tradition ganz anders. 17.04.2025

Es gibt unzählige Arten von Ostereiern. Griechenland macht es fast wie die Schweiz. Mexiko, Russland, Bosnien und die Ukraine interpretieren die Tradition ganz anders.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ostereier symbolisieren Leben, Fruchtbarkeit und Auferstehung und sind zentraler Bestandteil der Ostertradition in der Schweiz.

In der Schweiz werden sie bemalt, versteckt und getütscht.

Weltweit sind daraus noch ganz andere kreative und einzigartige Ostertraditionen entstanden. Mehr anzeigen

Die Eier sind fester Bestandteil der Ostertradition. Ostereier sind weit mehr als Dekoration für das Nest. Sie gelten seit Jahrhunderten als Symbol für Leben, Fruchtbarkeit und Auferstehung.

In der Schweiz kochen wir sie und malen sie an. Dann versteckt sie der Osterhase. Und nachdem wir sie gefunden haben, tütschen wir und erst jetzt dürfen wir sie verspeisen. Typischerweise wird noch mit Aromat gewürzt.

Aber was sind Pysanky und Fabergé-Eier? In verschiedenen Kulturen werden die Ostereier ganz unterschiedlich interpretiert. Fünf ganz besondere Arten siehst du in unserem Video.

Mehr Videos aus dem Ressort