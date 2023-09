Aurora Hunziker: In diesen Momenten nervt Michelle Hunziker als Oma Michelle Hunziker sei eine tolle Grossmutter, sagt Aurora Ramazzotti. Ihre Mutter sei zudem sehr glücklich, dass sie einen Buben geboren habe. Es gebe jedoch Momente, wo die Oma von Cesare einfach nur nerve. 21.09.2023

Michelle Hunziker sei eine tolle Grossmutter, sagt Aurora Ramazzotti. Ihre Mutter sei zudem sehr glücklich, dass sie einen Buben geboren habe. Es gebe jedoch Momente, wo die Oma von Cesare einfach nur nerve.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michelle Hunziker ist eine echte Super-Oma – aber manchmal ist Tochter Aurora trotzdem genervt.

Wenn es nach der 26-Jährigen ginge, dürfte sich ihre Mutter ruhig noch etwas mehr einmischen, wenn es um die Erziehung ihres Enkelsohnes geht.

«Erst, wenn du selbst Mutter geworden bist, merkst du, was deine Mutter für dich geopfert hat», sagt Aurora Hunziker in einem Interview. Mehr anzeigen

Viele Mütter auf der Welt werden diese Situation kennen: Du schenkst einem Kind das Leben und dann erklärt dir die eigene Mutter ständig, was du ihrer Ansicht nach bei der Erziehung des Nachwuchses falsch machst.

Im Hause Ramazzotti-Cerza scheint der Fall gerade umgekehrt zu sein, wie Aurora Hunziker Interview mit deutschen TV-Sender RTL erklärt.

Ginge es nach der 26-Jährigen, dürfte sich ihr Mutter Michelle Hunziker ruhig noch etwas mehr einmischen, wenn es um ihren Enkelsohn Cesare geht.

Aurora Ramazzotti: «Meine Mutter will mich nicht nerven»

«Meine Mutter will mich nicht nerven. Und ich denke dann, sie interessiert sich nicht», erklärt Aurora Hunziker, die diese Woche zusammen mit ihrem Freund Coffredo Cerza den «Kindertag» in Berlin besucht hat.

Und weiter: «Aber am Ende, wenn ich meine Mutter um Rat frage, ist sie natürlich die beste Person der Welt.»

Sie habe erst, sagt Ramazzotti, nachdem sie selber Mutter geworden sei, realisiert, was ihre Mutter in der Vergangenheit alles für sie geopfert habe. «Danach willst du deine Mutter nur noch mehr um dich haben.»

Obwohl sie sich für den Geschmack ihre Tochter scheinbar nicht genug einmischt, hat Michelle Hunziker bereits eindrücklich gezeigt, wie glücklich sie ist, dass Sie Grossmutter geworden zu sein.

So machte sie etwa direkt nach der Schwangerschaftsverkündung ihrer Tochter Freudensprünge auf ihrem Instagram-Account.

«Meine Mutter ist besessen von Cesare. Sie wollte immer einen Jungen, sie hat ja drei Töchter. Also ist sie jetzt sehr glücklich, einen Buben zu haben», amüsiert sich Aurora Ramazzotti im Interview mit RTL.

Michelle Hunziker: «Goffredo ist total verliebt in Aurora»

Aurora Ramazzotti und ihr Freund Goffredo Cerza wurden am 30. März 2023 zum ersten Mal Eltern. Die beiden sind seit 2017 ein Paar. Gemeinsam leben sie in Mailand, wo Goffredo als Marketingmanager und Geschäftsanalytiker arbeitet.

Michelle Hunziker scheint ihren Schwiegersohn sehr zu mögen. In einem Interview sagte sie einmal: «Goffredo ist total verliebt in Aurora und sie total verliebt in ihn. Es war wirklich wichtig für meine Tochter, dass sie jemanden findet, der sie liebt.»

Der Besuch des «Kindertag» in Berlin ist eine Herzensangelegenheit von Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza. Das Paar besuchte den Event vor sechs Jahren zum ersten Mal. «Es war sozusagen die Feuertaufe für unsere Beziehung», so Ramazzotti.

