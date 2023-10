Follower genervt: Influencer Julian Zietlow konsumiert nackt Drogen auf der Rigi Der deutsche Influencer Julian Zietlow zeigt sich in einem neuen Post, wie er fast hüllenlos auf der Rigi meditiert. Dort zieht er sich eine unbekannte Substanz durch die Nase. Einige Follower*innen sind genervt. 11.10.2023

Der deutsche Fitness-Influencer Julian Zietlow war zuvor in Indonesien. Auf der Ferieninsel Bali meditierte er nackt vor einem Hindu-Schrein. Deswegen wird er von der Polizei gesucht. Mehr anzeigen

Tatort Rigi. Der deutsche Fitness-Influencer Julian Zietlow geniesst auf einem Bänkli das Bergpanorama.

Der 28-Jährige ist fast nackt, auf dem Schoss hat er ein kleines Tüechli platziert, um seinen Intimbereich abzudecken.

Während Zietlow die Aussicht geniesst und meditiert, zieht er sich aus einem Keramikgefäss eine Substanz durch die Nase. Wie «Blick» spekuliert, könnte es sich dabei um Ayahuasca handeln.

Verbotene Droge konsumiert?

Ayahuasca stammt ursprünglich aus dem Amazonas und ist eine der weltweit stärksten halluzinogenen Drogen. In der Schweiz fällt der Konsum von Ayahuasca unter das Betäubungsmittelgesetz und ist verboten.

Das Video hat der deutsche Influencer am Dienstag auf Instagram hochgeladen. Ob Julian Zietlow aktuell noch in der Schweiz weilt, ist nicht bekannt. Auch nicht, ob er alleine reist oder in Begleitung.

Vermutlich ist Zietlow mit seinem Schweizer Lifecoach Luca Liran unterwegs, schreibt «Blick».

Zietlow und Liran haben sich auf der thailändischen Insel Ko Pha Ngan ein Haus geteilt und von ihren seltsamen Drogen und Sex-Zeremonien Video-Posts in ihren sozialen Medien gepostet.

«Verlasse bitte die Schweiz und komm nicht zurück»

Auf Zietlows Instagram-Account zeigen sich einige Schweizer Follower*innen genervt von seiner Rigi-Aktion. Er hat 371'000 Abonnent*innen.

Influencer Julian Zietlow hat 371 000 Follower*innen auf Instagram. Einige posten böse Kommentare über seinen Rigi-Post. Instagram

«Verlasse bitte die Schweiz und komm nicht zurück, danke», lautet ein Kommentar.

Instagram-User ro_._man schreibt: «Verwirrter Typ 🙄»

«Das ist es genau, was die 🇨🇭 braucht, darauf haben wir gewartet - NICHT!!! 🤦🏼‍♀️😂 ich wünsche dir von Herzen, dass du irgendwann erkennst, dass nur du dir die Aufmerksamkeit schenken kannst, die du krampfhaft im Aussen zu suchen scheinst!», schreibt Userin tante_geraldine.

