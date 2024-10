Horror-Erlebnis: Influencer wird während Livestream brutal ausgeraubt Streamer Joel Kang wird während eines Livestreams in der südafrikanischen Stadt Durban am helllichten Tag überfallen. Eine Gruppe Männer greift den Südkoreaner an, stiehlt sein Handy und flieht in einem Auto. 30.10.2024

Streamer Joel Kang wird während eines Livestreams in der Stadt Durban in Südafrika am helllichten Tag überfallen. Eine Gruppe Männer greift den jungen Südkoreaner an, stiehlt sein Handy und flieht in einem Auto.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Streamer Joel Kang wird während eines Ausflugs in der südafrikanischen Stadt Durban von mehreren Männern überfallen.

Was die Diebe nicht wissen: Der Überfall wird live gestreamt auf der Plattform Kick.

Der junge Südkoreaner hat Glück im Unglück: Er bleibt beim Übefall unverletzt und ist, trotz gestohlenem Handy, bereits kurz danach wieder auf der Streamingplattform aktiv. Mehr anzeigen

Am vergangenen Wochenende weilte Streamer Joel Kang in der südafrikanischen Stadt Durban. Der Südkoreaner ist bekannt dafür, dass er seine Reisen rund um die Welt live streamt.

Während der junge Mann durch die Strasse von Durban spaziert und auf der Plattform Kick live darüber berichtet, erscheint plötzlich auf dem Bildschirm ein zweiter Mann.

Dann geht alles blitzschnell: Eine Gruppe Männer greift Joel Kang an, stiehlt ihm sein Handy und flieht im Auto.

User warnt: «Joel, geh aus diesem Gebiet»

Was leicht komisch anmutet ist, dass nur Sekunden vor dem Überfall ein User im Livestream den Südkoreaner warnt:

«Joel, geh verdammt nochmal aus diesem Gebiet, das ist nicht sicher und du wirst wirklich verletzt, erstochen oder ausgeraubt.» Doch die Warnung kommt zu spät.

Immerhin hat der südkoreanische Streamer Glück im Unglück: Kang bleibt beim Überfall unverletzt und ist, trotz des gestohlenen Handys, bereits kurz danach wieder auf der Streamingplattform Kick aktiv.

Die Diebe sind Teil des Livestreams

Was die Männer, die Kang überfielen, offenbar nicht realisierten, dass sie während des Überfalls Teil eines Livestreams waren. In der Folge werden im Fluchtauto ihre Gesichter beim Begutachten der Beute gefilmt und live gestreamt.

Laut der britischen Onlineseite Dexerto wurde Joel Kang bereits am Vortag bei einem nächtlichen Spaziergang am Strand von Durban fast ausgeraubt.

Dabei sollen drei Männer auf ihn eingeschlagen haben. Auch 2023 hatte der Influencer bereits Pech in Südafrika. Damals wurde ihm von einer Frau ein Stativ gestohlen.

