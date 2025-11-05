Die deutsche Influencerin Kim Flint wurde nur 33 Jahre alt. Bild: Screenshot Instagram

Ihr Schicksal bewegt viele Menschen: Nach langem Kampf gegen eine äusserst aggressive Krebsart starb die deutsche Influencerin Kim Flint am vergangenen Montag im Alter von nur 33 Jahren.

Jetzt ist Kim Flint im Alter von nur 33 Jahren gestorben.

Die deutsche Influencerin litt an einem äusserst aggressiven Nebennierenkarzinom.

Die deutsche Influencerin litt an einem äusserst aggressiven Nebennierenkarzinom.

Kim Flint war die Nichte der deutschen Schauspielerin Katja Flint. Mehr anzeigen

Kim Flint ist tot. Die deutsche Influencerin wurde nur 33 Jahre alt.

Flint litt an einem Nebennierenkarzinom – und starb am vergangenen Montag, 3. November, im Kreis ihrer Familie.

Der letzte Post auf ihrem Instagram-Kanal ist überschrieben mit «Umzug in den Himmel. Kim ist heute um 7 Uhr morgens friedlich eingeschlafen.» Das dazugestellte Foto zeigt die junge Frau lachend beim Monoski-Surfen.

Flint gab Hoffnung bis am Ende nicht auf

Die Nichte der deutschen Schauspielerin Katja Flint litt an einer seltenen und äusserst aggressiven Krebsart. Sie hatte in den vergangenen Monaten regelmässig in den sozialen Medien über ihren Kampf mit der Krankheit berichtet.

Flint zeigte in ihren Beiträgen sowohl hoffnungsvolle Momente, etwa ihre Hochzeit im Juli 2025, als auch schmerzhafte Rückschläge auf ihrem vermeintlichen Weg zur Heilung.

Noch kurz vor dem Tod zeigte sich die Influencerin in einem Video auf Instagram voller Zuversicht. Damals erzählte sie, dass sich ihr medizinisches Team für eine neue Therapie entschieden habe.

«Die Hoffnung. Der Strohhalm ist da. Leute, ich fasse es einfach nicht. Licht am Horizont», notierte Flint dazu.

Kim Flint: «Ich habe keine Angst vor dem Tod»

Im Interview mit dem Magazin «Bunte» hatte Kim Flint im vergangenen September ihre Hoffnung auf Heilung betont. Auf die Frage nach dem Tod sagte sie: «Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich denke auch nicht, dass ich sterbe.»

Trotz ihrer schweren Krankheit blieb Flint bis zu ihrem Lebensende optimistisch und inspirierte viele Menschen mit ihrer Stärke. Ihren letzten Geburtstag am 21. Oktober feierte sie im Spital in Heidelberg.

Die Nachricht von Flints Tod bewegt die Menschen, die ihren Kampf gegen den Krebs in den sozialen Medien mitverfolgt haben.

Eine Followerin würdigte die Influencerin in einem Kommentar mit den Worten: «Kim war ein Engel auf Erden. Ihre positive Art und ihr Kampfgeist werden uns alle bis zu unserem Aufstieg in den Himmel inspirieren.»

Unter den Reaktionen auf den Tod von Kim Flint ist auch ein Post von Influencerin und Moderatorin Patrice Aminati zu finden, die selbst an Krebs leidet.

In ihrer Instagram-Story teilte sie das Abschiedsposting von Kim Flint und gedenkt der jungen Frau, mit der sie das öffentliche Sprechen über die Krankheit Krebs verbunden hatte.

