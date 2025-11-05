  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Umzug in den Himmel» Influencerin Kim Flint stirbt mit nur 33 an Krebs

Bruno Bötschi

5.11.2025

Die deutsche Influencerin Kim Flint wurde nur 33 Jahre alt.
Die deutsche Influencerin Kim Flint wurde nur 33 Jahre alt.
Bild: Screenshot Instagram

Ihr Schicksal bewegt viele Menschen: Nach langem Kampf gegen eine äusserst aggressive Krebsart starb die deutsche Influencerin Kim Flint am vergangenen Montag im Alter von nur 33 Jahren. 

Bruno Bötschi

05.11.2025, 16:12

05.11.2025, 16:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf Instagram folgten ihr Zehntausende und nahmen Anteil an ihrem Schicksal: Jetzt ist Kim Flint im Alter von nur 33 Jahren gestorben.
  • Die deutsche Influencerin litt an einem äusserst aggressiven Nebennierenkarzinom.
  • Kim Flint war die Nichte der deutschen Schauspielerin Katja Flint.
Mehr anzeigen

Kim Flint ist tot. Die deutsche Influencerin wurde nur 33 Jahre alt.

Flint litt an einem Nebennierenkarzinom – und starb am vergangenen Montag, 3. November, im Kreis ihrer Familie.

Der letzte Post auf ihrem Instagram-Kanal ist überschrieben mit «Umzug in den Himmel. Kim ist heute um 7 Uhr morgens friedlich eingeschlafen.» Das dazugestellte Foto zeigt die junge Frau lachend beim Monoski-Surfen.

Flint gab Hoffnung bis am Ende nicht auf

Die Nichte der deutschen Schauspielerin Katja Flint litt an einer seltenen und äusserst aggressiven Krebsart. Sie hatte in den vergangenen Monaten regelmässig in den sozialen Medien über ihren Kampf mit der Krankheit berichtet.

Flint zeigte in ihren Beiträgen sowohl hoffnungsvolle Momente, etwa ihre Hochzeit im Juli 2025, als auch schmerzhafte Rückschläge auf ihrem vermeintlichen Weg zur Heilung.

Noch kurz vor dem Tod zeigte sich die Influencerin in einem Video auf Instagram voller Zuversicht. Damals erzählte sie, dass sich ihr medizinisches Team für eine neue Therapie entschieden habe.

«Die Hoffnung. Der Strohhalm ist da. Leute, ich fasse es einfach nicht. Licht am Horizont», notierte Flint dazu.

Kim Flint: «Ich habe keine Angst vor dem Tod»

Im Interview mit dem Magazin «Bunte» hatte Kim Flint im vergangenen September ihre Hoffnung auf Heilung betont. Auf die Frage nach dem Tod sagte sie: «Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich denke auch nicht, dass ich sterbe.» 

Trotz ihrer schweren Krankheit blieb Flint bis zu ihrem Lebensende optimistisch und inspirierte viele Menschen mit ihrer Stärke. Ihren letzten Geburtstag am 21. Oktober feierte sie im Spital in Heidelberg.

Neue Metastase. Patrice Aminati erleidet Rückschlag im Kampf gegen den Krebs

Neue MetastasePatrice Aminati erleidet Rückschlag im Kampf gegen den Krebs

Die Nachricht von Flints Tod bewegt die Menschen, die ihren Kampf gegen den Krebs in den sozialen Medien mitverfolgt haben.

Eine Followerin würdigte die Influencerin in einem Kommentar mit den Worten: «Kim war ein Engel auf Erden. Ihre positive Art und ihr Kampfgeist werden uns alle bis zu unserem Aufstieg in den Himmel inspirieren.»

Unter den Reaktionen auf den Tod von Kim Flint ist auch ein Post von Influencerin und Moderatorin Patrice Aminati zu finden, die selbst an Krebs leidet.

In ihrer Instagram-Story teilte sie das Abschiedsposting von Kim Flint und gedenkt der jungen Frau, mit der sie das öffentliche Sprechen über die Krankheit Krebs verbunden hatte.

Mehr Videos aus dem Ressort

Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Stefanie Heinzmann ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen des Landes. Ein Gespräch mit der Walliserin über ihr neues Album, ihre Schutzschilder – und warum sie mit 16 davon träumte, Bestatterin zu werden.

09.10.2025

Mehr aus dem Ressort

«Wer wird Millionär?». Influencer versteht Günther Jauchs Warnung nicht – und scheitert brutal

«Wer wird Millionär?»Influencer versteht Günther Jauchs Warnung nicht – und scheitert brutal

«Ich mache, was ich will». Bushidos Tochter (11) äussert sich erstmals zu ihrer Schönheits-OP

«Ich mache, was ich will»Bushidos Tochter (11) äussert sich erstmals zu ihrer Schönheits-OP

Schock-Diagnose. Theresia Fischer: «Meine Beinverlängerung war ein Fehler»

Schock-DiagnoseTheresia Fischer: «Meine Beinverlängerung war ein Fehler»

Meistgelesen

Diese Betrugsmaschen sind für Senioren am gefährlichsten
So lebt der Schweizer Andre Koller im Yosemite-Nationalpark
Deutscher wird nach zwei Tagen auf einsamer Insel gefunden
Das sagt Cristiano Ronaldo über sein Karriereende, Messi und den WM-Titel
Darum machen sie sich in Barcelona grosse Sorgen um Lamine Yamal