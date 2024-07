Verena Kerth und Marc Terenzi gehen nach einer turbulenten Liebesbeziehung getrennte Wege. picture alliance / Eventpress

Nach langer Zeit der Spekulationen ist es nun offiziell: Verena Kerth und Marc Terenzi sind getrennt. Die Moderatorin verkündete das Liebes-Aus auf Instagram und gibt sich erleichtert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dschungelcamperin und Moderatorin Verena Kerth und Sänger Marc Terenzi haben sich offiziell getrennt.

Kerth sieht die Trennung als Neuanfang und betont die psychischen Belastungen der vergangenen Jahre.

Die Beziehung war von Anfang an turbulent, mit inszenierter Hochzeit und öffentlichen Skandalen. Mehr anzeigen

Die Gerüchteküche brodelte schon länger, nun ist es offiziell: Verena Kerth (43) und Marc Terenzi (46) haben sich getrennt. «Bild.de» vermeldete die Trennung zuerst.

Auf Instagram teilte Kerth die Nachricht mit ihren Followern: «Marc und ich hatten unübersehbar eine harte Zeit und sind bereits seit Längerem kein Paar mehr. Damit ist es jetzt offiziell und wir können die Spekulationen einstellen.» Marc äusserte sich bisher nicht und hat weiterhin gemeinsame Fotos auf seinem Account.

Verena scheint die Trennung als Neuanfang zu sehen. Sie erklärt: «Ich brauchte etwas Abstand, um mich neu zu ordnen. Die vergangenen Jahre waren eine verrückte Achterbahnfahrt, die mir psychisch viel abverlangt hat.»

Mit diesem Post bestätigt Verena Kerth das Liebes-Aus auf Instagram. Instagram

Sie betont, dass es noch dauern werde, bis sie alles verarbeitet habe. Dennoch empfindet sie das Loslassen als «ersten, sehr heilsamen Schritt». Ihr Statement schliesst sie mit den Worten: «Ich bin einfach nur froh, mein eigenes Leben zurückzuhaben.»

Bereits im Mai, als Verena allein bei den Filmfestspielen in Cannes auftauchte, brodelten die Gerüchte.

Damals dementierten beide noch gegenüber «Bild» eine Trennung. Verena behauptete: «Bei Marc und mir ist alles gut. Man darf ja mal allein verreisen. Man hat uns jetzt die ganze Zeit im Doppelpack gesehen. Jetzt soll er mal ein bisschen arbeiten.» Im Rückblick wirken diese Worte nun wie ein Ablenkungsmanöver. Wie lange sie tatsächlich schon getrennte Wege gehen, verrät Verena nicht.

Ende Mai berichtete «Bild», dass Verena solo in ein neues Leben starten möchte. Sie suche angeblich nach neuen Jobs und einem neuen Management. Insider berichteten, dass sie nicht mehr mit Terenzi arbeiten könne, da er nicht zu Terminen erscheine. Zudem soll sie Freunden per Sprachnachricht bereits das Liebes-Aus verkündet haben.

Die Beziehung der beiden war von Anfang an turbulent. Nach einem Antrag im TV folgte eine inszenierte Hochzeit in Las Vegas, eine formelle Trauung blieb jedoch aus. Kurz zuvor waren sie in Hamburg nach einem Saufgelage mit einer Hotel-Prügelei aufgefallen. Er hatte 2,2 Promille, nach ihr wurde wegen Verdachts auf Trunkenheit am Steuer gefahndet.

Nun müssen Verena und Marc ihr Leben getrennt voneinander ordnen. Eine richtige Hochzeit wird es nicht mehr geben.

