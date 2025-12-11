  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Bin ich verrückt?» Influencerin verlegt Geburtstag der Tochter – weil er zu nahe an Weihnachten liegt

Lea Oetiker

11.12.2025

Influencerin Indy Clinton (rechts) und Tochter Soul (Mitte).
Influencerin Indy Clinton (rechts) und Tochter Soul (Mitte).
Screenshot Instagram

Weil der Geburtstag ihrer Tochter zu nah an Weihnachten liegt, hat Influencerin Indy Clinton sich dazu entschieden, den Geburtstag an einem anderen Tag zu feiern. Damit hat sie eine hitzige Debatte ausgelöst.

Lea Oetiker

11.12.2025, 13:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Influencerin Indy Clinton verschiebt den Geburtstag ihrer Tochter. Das erzählt sie in einem TikTok-Video.
  • Der Grund dafür: Er ist zu nahe an Weihnachten.
  • In den Kommentaren wird heftig über den Entscheid der Influencerin diskutiert.
Mehr anzeigen

Die australische Influencerin Indy Clinton hat beschlossen, den Geburtstag ihrer Tochter kurzerhand zu verlegen – oder zumindest vorzuziehen. Ihre Tochter Soul hat eigentlich am 18. Dezember Geburtstag, doch für die 28-Jährige liegt dieses Datum «zu nah an Weihnachten», erklärt sie in einem TikTok-Video.

Also wird der Geburtstag ab jetzt am 12. Dezember gefeiert. «Sie wird nie wissen, dass wir den Tag geändert haben», erklärt Clinton. Sie fragt sich, warum nicht mehr Menschen den Geburtstag anpassen. «Bin ich verrückt? Nein, ich glaube wirklich nicht, dass ich verrückt bin.»

@indyclinton

If you were born close to Christmas and your parents were never forward thinking like me, I’m so sorry

♬ original sound - indyclinton

Das Video zählt inzwischen über 2,3 Millionen Aufrufe – und in den Kommentaren wird heftig über den Entscheid der Influencerin diskutiert.

«Sie wird eine Identitätskrise bekommen»

«Ist das ein Witz?», fragt eine TikTok-Nutzerin ungläubig. «Sie wird eine Identitätskrise bekommen, sobald sie merkt, dass ihr Geburtstag gar nicht ihr Geburtstag ist», meint eine andere. Eine dritte warnt: «Tu das nicht. Irgendwann muss sie offizielle Formulare ausfüllen und weiss nicht einmal, wann sie wirklich geboren ist.»

Doch es gibt auch viele positive Kommentare. Mehrere Nutzerinnen und Nutzer berichten, dass sie ähnlich gehandelt haben: «Mein Sohn ist am 23. geboren, aber wir feiern jedes Jahr am 9.», schreibt eine Mutter. Eine andere erzählt: «Meine Tochter hat am 1. Januar Geburtstag, und ich habe auch schon darüber nachgedacht, das zu machen.» Und jemand kommentiert schlicht: «Du bist nicht verrückt – das ist brillant.»

Meistgelesen

Frauen-Chefcoach Tschuor gibt Auskunft über schweren Sturz von Michelle Gisin
Nato-Generalsekretär Rutte: «Wir sind Russlands nächstes Ziel»
Unbekannte hinterlassen Bilder der Verwüstung – Hüttenwarte entsetzt
Fallschirmspringer schneidet sich vom Flugzeug frei
SRG-Radios kehren auf UKW zurück