Influencerin Indy Clinton (rechts) und Tochter Soul (Mitte). Screenshot Instagram

Weil der Geburtstag ihrer Tochter zu nah an Weihnachten liegt, hat Influencerin Indy Clinton sich dazu entschieden, den Geburtstag an einem anderen Tag zu feiern. Damit hat sie eine hitzige Debatte ausgelöst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Influencerin Indy Clinton verschiebt den Geburtstag ihrer Tochter. Das erzählt sie in einem TikTok-Video.

Der Grund dafür: Er ist zu nahe an Weihnachten.

In den Kommentaren wird heftig über den Entscheid der Influencerin diskutiert. Mehr anzeigen

Die australische Influencerin Indy Clinton hat beschlossen, den Geburtstag ihrer Tochter kurzerhand zu verlegen – oder zumindest vorzuziehen. Ihre Tochter Soul hat eigentlich am 18. Dezember Geburtstag, doch für die 28-Jährige liegt dieses Datum «zu nah an Weihnachten», erklärt sie in einem TikTok-Video.

Also wird der Geburtstag ab jetzt am 12. Dezember gefeiert. «Sie wird nie wissen, dass wir den Tag geändert haben», erklärt Clinton. Sie fragt sich, warum nicht mehr Menschen den Geburtstag anpassen. «Bin ich verrückt? Nein, ich glaube wirklich nicht, dass ich verrückt bin.»

@indyclinton If you were born close to Christmas and your parents were never forward thinking like me, I’m so sorry ♬ original sound - indyclinton

Das Video zählt inzwischen über 2,3 Millionen Aufrufe – und in den Kommentaren wird heftig über den Entscheid der Influencerin diskutiert.

«Sie wird eine Identitätskrise bekommen»

«Ist das ein Witz?», fragt eine TikTok-Nutzerin ungläubig. «Sie wird eine Identitätskrise bekommen, sobald sie merkt, dass ihr Geburtstag gar nicht ihr Geburtstag ist», meint eine andere. Eine dritte warnt: «Tu das nicht. Irgendwann muss sie offizielle Formulare ausfüllen und weiss nicht einmal, wann sie wirklich geboren ist.»

Doch es gibt auch viele positive Kommentare. Mehrere Nutzerinnen und Nutzer berichten, dass sie ähnlich gehandelt haben: «Mein Sohn ist am 23. geboren, aber wir feiern jedes Jahr am 9.», schreibt eine Mutter. Eine andere erzählt: «Meine Tochter hat am 1. Januar Geburtstag, und ich habe auch schon darüber nachgedacht, das zu machen.» Und jemand kommentiert schlicht: «Du bist nicht verrückt – das ist brillant.»