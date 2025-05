Brooklyn und David Backham haben eine besondere Verbindung und teilen die gleiche Leidenschaft. IMAGO/Newscom World

Brooklyn Beckham teilt seine Leidenschaft für Motorsport mit seinem Vater David und gibt Einblicke in ihre gemeinsame Vergangenheit. Trotz Krisengerüchten bleibt die Beziehung der beiden stark.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Brooklyn Beckham sprach in einem Interview über seine enge Beziehung zu Vater David Beckham, die vor allem durch ihre gemeinsame Leidenschaft für Motorsport geprägt sei.

Bei einem Formula-E-Event in Miami betonte Brooklyn seine Bewunderung für die Autosammlung seines Vaters, darunter ein seltener Jaguar von 1954.

Als vielseitiger Unternehmer und Influencer ist Brooklyn heute mit eigener Sossenmarke, Kochsendung und Fotoprojekten aktiv und feierte kürzlich den dritten Hochzeitstag mit Nicola Peltz-Beckham.

Brooklyn Beckham, der älteste Sohn von David Beckham, hat kürzlich über die besondere Verbindung zu seinem Vater gesprochen. In einem Interview mit der britischen «Times» enthüllte er, dass ihre gemeinsame Liebe zum Motorsport eine wichtige Rolle in ihrer Beziehung spielt. Diese Leidenschaft habe schon in seiner Kindheit begonnen und sei ein verbindendes Element zwischen ihm und seinem berühmten Vater. Das berichtet die «Gala».

Während eines Aufenthalts in Miami Anfang März nahm Brooklyn an einem Formula-E-Event teil, bei dem er zusammen mit anderen Influencern und dem ehemaligen Fussballer Sergio Agüero einige Runden in einem Rennwagen drehte. Dabei sprach er über die beeindruckende Autosammlung seines Vaters, zu der auch ein seltener Jaguar von 1954 gehört. «Mein Vater hatte schon einige ziemlich coole Autos», bemerkte Brooklyn und fügte hinzu, dass er den Jaguar nur bei perfektem Wetter fahre.

Prominentes Nepo-Baby

Brooklyn Beckham hat sich in den letzten Jahren als vielseitiger Unternehmer etabliert. Mit über 16 Millionen Followern auf Instagram ist er ein prominentes Beispiel für ein sogenanntes Nepo-Baby. Ursprünglich strebte er eine Karriere als Profifussballer an, hat sich jedoch mittlerweile anderen Projekten zugewandt. Im vergangenen Jahr stellte er seine eigene Sossenmarke Cloud23 vor.

Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit hat Brooklyn auch als Fotograf gearbeitet und ein Fotobuch veröffentlicht. Zudem betrieb er eine Online-Kochsendung. Seit 2022 ist er mit Nicola Peltz-Beckham verheiratet, der Tochter eines Milliardärs. Das Paar feierte kürzlich seinen dritten Hochzeitstag, und Brooklyn teilte eine liebevolle Nachricht an seine Frau auf Instagram: «Liebe Nicola, alles Gute zum Jahrestag, Baby. Ich liebe dich so sehr und ich verliebe mich mit jeder Sekunde mehr in dich.»