Sie ist bekannt aus «Eben ein Stevens» und als Stimme von «Kim Possible»: Schauspielerin Christy Carlson Romano. KEYSTONE/EPA/ADAM DAVIS

Christy Carlson Romano hat einen Unfall beim Tontaubenschiessen erlitten – ihr wurde direkt ins Gesicht geschossen. Auf Instagram berichtet der Disney-Star, wie dankbar sie ist, noch am Leben zu sein.

Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspielerin Christy Carlson Romano wollte ihren Mann mit einem Ausflug zum Geburtstag überraschen, wurde beim Tontaubenschiessen dann aber angeschossen.

Der Disney-Star wurde direkt im Gesicht getroffen, ein Schuss verfehlte nur knapp ihr Auge.

In einem Instagram-Video berichtet Romano vom Unfall, ein Splitter sei hinter dem Auge steckengeblieben. Mehr anzeigen

Ein Geburtstagsausflug für ihren Ehemann, der Filmproduzent Brendan Rooney (42), endete für Christy Carlson Romano (40) in der Notaufnahme. Die Schauspielerin, bekannt aus «Eben ein Stevens» (2000-2003) und als Stimme von «Kim Possible» (2002-2007), wollte ihrem Mann eine Freude bereiten, doch der Ausflug nahm eine dramatische Wendung.

Auf Instagram schildert Romano die Ereignisse und zeigt ihre Verletzung: «Gestern war der Geburtstag meines Mannes und ich habe ihn als Geschenk zum Tontaubenschiessen mitgenommen.»

Beim Wurfscheibenschiessen – oder eben Tontaubenschiessen – werden runde Scheiben in die Luft geschossen, die mit einer Flinte und Schrotmunition abgeschossen werden.

Doch der Spass nahm plötzlich ein bitteres Ende: Als eine andere Gruppe unsicher in die falsche Richtung schoss, wurde der Disney-Star mehrfach im Gesicht getroffen.

Christy Carlson Romano ist dankbar, noch am Leben zu sein

Sofort wurde Romano ins Spital gebracht. «Ich wurde an fünf Stellen getroffen», berichtet sie. Ein Schuss verfehlte nur knapp ihr Auge, und ein Splitter blieb hinter diesem stecken. «Es ist zu riskant, ihn zu diesem Zeitpunkt operativ zu entfernen. Die Ärzte werden mich weiter beobachten (im Moment kann ich noch normal sehen).»

Nach dem Vorfall zeigt sich die 40-Jährige dankbar: «Bei all dem, was passiert ist, kann ich nur dankbar sein, dass ich noch lebe.»

Sie appelliert an ihre Follower*innen, die Menschen um sich herum zu schätzen: «Ich liebe meine Töchter, meinen Mann, meine Familie und meine Freunde so sehr. Ich habe mein Leben vor meinen Augen vorbeiziehen sehen und ich sage euch, umarmt die Menschen um euch herum, so oft ihr könnt. Das Leben kann sich in einem Augenblick ändern.»

In den Kommentaren melden sich Freund*innen und Fans der Schauspielerin zu Wort. «Immer für dich da!! Zähle ALLE Glückssterne, dass es dir gut geht!!», schreibt Influencerin Amber Lee Diamond. Auch Romanos Ehemann, der vor Ort Erste Hilfe leistete, ist froh, dass seine Frau solches Glück im Unglück hatte. «Sie ist die mutigste, härteste, ausgeglichenste und krasseste Frau, die ich je getroffen habe», schreibt er unter dem Video.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

Mehr Videos aus dem Ressort