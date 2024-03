Society-Lady Irina Beller ist der Promi-Gast bei «Late Night Switzerland» bei Host Stefan Büsser. Bild: Screenshot SRF

Jetset-Lady Irina Beller ist bei «Late Night Switzerland» zu Gast. Dabei beweist die Jetsetterin viel Humor. Sie schafft es gar, Comedian Stefan Büsser sprachlos zu machen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Geld ist das Überthema der neusten Folge «Late Night Switzerland».

Passend zum Motto ist Jetset-Lady, Erotikmodel, Erbin und Buchautorin («Hello Mr. Rich! So heirate ich einen Millionär») Irina Beller bei «Late Night Switzerland» der Promi-Gast.

Mit ihren Aussagen schafft es Irina Beller auch, Stefan Büsser sprachlos zu machen. Mehr anzeigen

Jetset-Lady und Luxus-Liebhaberin Irina Beller ist der perfekte Gast für die Ausgabe von «Late Night Switzerland» am Sonntag. Dreht sich in der SRF-Comedy-Show doch alles um Geld, Money, Rubel.

Da passt Luxus-Liebhaberin Irina Beller als Gast wie der Kaviar auf Blinis. Eigentlich. Denn Irina Beller als TV-Gast ist so unvorhersehbar wie das Aprilwetter. Vielleicht erinnerst du dich an Irina Bellers legendären Auftritt bei Daniel Fohrler in «G&G Weekend» im Mai 2014? Da bekam die Jetsetterin instantly schlechte Laune, weil der servierte Prosecco (!) viel zu warm war. Also habe ich das Orakel von Delphi über den Ausgang der heutigen «Late Night Switzerland»-Folge gefragt. Das Orakel hat gemeint, es könne leider keine Vorhersage treffen, zu schwierig bei Irina.

Wobei Comedian Stefan Büsser beste Karten hat, mit Irina Beller umgehen zu können. Hat er schon bei seiner Premierensendung mit Bundesrat Albert Rösti bewiesen, dass er mit den verschiedensten Gästen gut umgehen kann.

Irina Beller: «Ich versuche Klügeres zu sagen. Manchmal gelingt es, manchmal nicht»

Gut gelaunt, fast tänzelnd erscheint Jetsetterin Irina Beller im Kaufleuten bei Stefan Büsser in seiner Comedy-Show. Eine rasche Umarmung und schon geht der Talk los.

Irina Beller erscheint – ganz brav – komplett in Schwarz gekleidet und offensichtlich gut gelaunt.

Stefan Büsser will von Beller wissen, wie man reich werde. «Du musst Mister Rich heiraten» lautet der Ratschlag der Witwe von Baulöwe Walter Beller.

Stefan Büsser greift an: «Ich habe recherchiert, du hast viel von deinem Geld im Bett verdient.»

Beller bejaht: «Horizontal, im Schlaf. Im Schlaf verdiene ich mein Geld. Ich habe die Geschäfte von meinem Mann übernommen.» Walter Beller habe auch gesagt, er verdiene sein Geld im Schlaf, er sei der Melker seiner Mieter*innen.

Darauf wird ein alter TV-Beitrag eingespielt. Dabei sagt die Off-Stimme, dass Beller für gewisse Sex-Praktiken bis zu 20'000 Euro an Schmuck von ihrem damaligen Mann verlangt habe. Beller sagt im Interview: «Jede Frau ist eine Prostituierte.»

Das Publikum im Kaufleuten-Saal buht die Millionärin aus.

Das lässt die 52-Jährige kalt: «Was ist schlecht an Prostitution?» fragt sie in die Runde.

Stefan Büsser ist kurz sprachlos.

Jeder müsse sich im Leben schliesslich verbiegen, erklärt Beller: «Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht», lautet ihre Erklärung.

Das Gespräch hat Tempo, viel Tempo. So erzählt Irina Beller von ihrer horrenden Auto-Busse (42'000) und sie verrät, ob sie ihren jetzigen Lebensgefährten Thomas heiraten wolle. Wobei das für Beller ungünstig sei, habe sie mehr Vermögen als er.

Immerhin schätze sie seine Intellektualität, die sich in seiner Brille widerspiegle.

Dann platziert Irina Beller den Satz des Abends: «Ich versuche Klügeres zu sagen. Manchmal gelingt es, manchmal nicht.»

Bäm. So viel Selbstironie, das sitzt.

Irina Beller als Promi-Gast bei «Late Night Switzerland» ist ein guter Schachzug. Wie teurer Kaviar auf Blinis.

«Late Night Switzerland» lief Sonntag, 17. März, um 21.45 Uhr auf SRF1.

