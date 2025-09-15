  1. Privatkunden
Auto-Crash nahe Paris Schauspiel-Star Isabelle Nanty bei Unfall schwer verletzt

Sven Ziegler

15.9.2025

Isabelle Nanty liegt aktuell im Spital. 
Isabelle Nanty liegt aktuell im Spital. 
AFP

Die bekannte Schauspielerin Isabelle Nanty («Les Tuche», «Amélie Poulain») ist in Frankreich bei einem Verkehrsunfall auf der A10 in den Yvelines verunglückt. Sie wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht. 

Agence France-Presse

15.09.2025, 07:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Isabelle Nanty (63) war am Freitagmorgen Beifahrerin in einem Mietwagen auf der A10 nahe Paris.
  • Der Fahrer verlor die Kontrolle, das Fahrzeug war allein beteiligt – sein Führerschein war offenbar ungültig.
  • Die Schauspielerin wurde mit Schmerzen im ganzen Körper ins Spital gebracht und in kritischem Zustand eingestuft.
Mehr anzeigen

Die französische Schauspielerin Isabelle Nanty ist am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der Autobahn A10 in den Yvelines verletzt worden. Laut französischen Medien sass die 63-Jährige als Passagierin in einem Mercedes-Van einer Mietwagenfirma, als das Fahrzeug nahe Saint-Arnoult in Fahrtrichtung Paris verunglückte. Andere Fahrzeuge waren nicht involviert, wie die Seite «78actu.fr» berichtet. 

Erste Abklärungen der Behörden ergaben, dass der Führerschein des Fahrers möglicherweise ungültig war. So gibt es Berichte, dass dem Fahrer der Ausweis aufgrund mehrerer Verstösse entzogen wurde. Auch die Versicherung des Wagens wird kontrolliert.

Genauer Gesundheitszustand noch unklar

Die Feuerwehr traf kurz nach 8 Uhr am Unfallort ein, das Notfallteam Smur gegen 9 Uhr. Nanty klagte über Schmerzen im ganzen Körper, weshalb sie in kritischem Zustand ins Militärspital Percy in Clamart gebracht wurde – eskortiert von der Gendarmerie.

Über ihren genauen Gesundheitszustand herrscht weiter Unklarheit. Verschiedene Quellen betonen jedoch, dass ihre Verletzungen nicht lebensbedrohlich seien.

Nanty gehört zu den bekanntesten Gesichtern des französischen Films. Sie wirkte in Erfolgen wie «Les Visiteurs», «Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre», «Amélie» oder der Komödienreihe «Les Tuche» mit.

