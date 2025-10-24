  1. Privatkunden
Trauer in Hollywood Schauspiel-Star stirbt mit nur 23 Jahren

Sven Ziegler

24.10.2025

Isabelle Tate ist tot.
Isabelle Tate ist tot.
Instagram / izzy.tate

Die US-Schauspielerin Isabelle Tate ist tot. Die 23-Jährige starb an einer seltenen Nervenkrankheit, kurz nachdem sie ihre erste Rolle in der neuen Serie «9-1-1: Nashville» erhalten hatte.

Redaktion blue News

24.10.2025, 07:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Isabelle Tate starb im Alter von 23 Jahren an einer seltenen Form der Charcot-Marie-Tooth-Krankheit.
  • Sie hatte gerade erst ihren Abschluss gemacht und stand vor ihrem Seriendebüt in «9-1-1: Nashville».
  • Freunde und Kollegen rufen zu Spenden für die Forschung zur seltenen Nervenkrankheit auf.
Mehr anzeigen

Die US-Schauspielerin Isabelle Tate ist mit nur 23 Jahren gestorben. Laut dem Magazin People erlag die Nachwuchsdarstellerin am 19. Oktober einer seltenen Form der Charcot-Marie-Tooth-Krankheit (CMT) – einer erblich bedingten Nervenerkrankung, die zu Muskelschwäche und Koordinationsproblemen führt.

Tate hatte erst vor wenigen Monaten ihren Abschluss an der Middle Tennessee State University gemacht und galt als grosses Talent. Ihre erste Rolle in der neuen Serie «9-1-1: Nashville» sollte den Beginn einer vielversprechenden Karriere markieren.

Hoffnungsvoller Start, tragisches Ende

Wie ihr Management, The McCray Agency, mitteilte, sei Tates Tod «ein unermesslicher Verlust für Familie, Freunde und Kolleginnen». Die Agentur bat in einer Mitteilung um Respekt für die Privatsphäre der Angehörigen und rief zu Spenden für die Charcot-Marie-Tooth-Association auf, um Forschung und Unterstützung für Betroffene zu fördern.

Die seltene CMT-Erkrankung betrifft weltweit nur wenige Tausend Menschen. Sie führt nach und nach zu Schäden an den peripheren Nerven, was Beweglichkeit, Gleichgewicht und sogar Organfunktionen beeinträchtigen kann. Auch Country-Musiker Alan Jackson leidet an einer Form dieser Krankheit – er hatte deshalb im vergangenen Jahr seinen Rückzug von der Bühne angekündigt.

Ein vielversprechendes Talent

Mit «9-1-1: Nashville» wollte Isabelle Tate den Schritt nach Hollywood schaffen. In der Spin-off-Serie der bekannten Rettungsdrama-Reihe sollte sie erstmals eine wiederkehrende Rolle übernehmen. Auf ihrem Instagram-Kanal hatte sie kurz vor Drehbeginn euphorisch über ihre neuen Projekte geschrieben – die Freude über den Karrierestart war spürbar.

Fans und Kolleginnen reagierten bestürzt auf die Nachricht. Unter Tates letzten Posts sammeln sich hunderte Beileidsbekundungen. Viele sprechen von einer «begnadeten jungen Frau», deren Talent und Lebensfreude unvergessen bleiben würden.

