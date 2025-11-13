  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Die Unfassbaren 3» im Kino «Magie ist im Trend – sie reisst uns aus dem Alltag und hält uns bei Laune»

Von Gianluca Izzo, Fabienne Berner und Luna Pauli

13.11.2025

«Die Unfassbaren 3» im Kino: Isla Fisher: «Schauspielerei ist wie Magie – Wir täuschen euch etwas vor.»

«Die Unfassbaren 3» im Kino: Isla Fisher: «Schauspielerei ist wie Magie – Wir täuschen euch etwas vor.»

«Die Unfassbaren» zaubern wieder auf der Leinwand! Im dritten Teil der beliebten Filmreihe bekommen die diebischen Magier Unterstützung von einer neuen Generation. blue News traf Jesse Eisenberg, Isla Fisher und Co. zum Interview.

13.11.2025

«Die Unfassbaren» zaubern wieder! Im dritten Teil der beliebten Filmreihe bekommen die diebischen Magier Support von einer neuen Generation. blue News traf Jesse Eisenberg, Isla Fisher und Co. zum Interview.

,

Von Gianluca Izzo, Fabienne Berner und Luna Pauli

13.11.2025, 17:50

13.11.2025, 17:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwölf Jahre nach «Now You See Me – Die Unfassbaren» kehrt die raffinierte Magier-Gruppe für den dritten Teil der Franchise zurück.
  • Die «Four Horsemen» um Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Woody Harrelson und Dave Franco erhalten Unterstützung von einer neuen Generation von Illusionisten.
  • blue News sprach mit dem Cast über ihre echten Zauberkünste und ihre persönlichen «Magic Moments» im Kino.
  • «Now You See Me: Now You Don’t – Die Unfassbaren 3» läuft ab sofort im Kino.
Mehr anzeigen

«Je mehr Sie zu sehen glauben, desto einfacher ist es, Sie zu täuschen.» Mit diesen eindringlichen Worten und einem cleveren Kartentrick lancierten «Die Unfassbaren» 2013 ihre Filmreihe. Die Kombination aus spektakulärer Show, smarten Figuren mit gerissenen Sprüchen und einer Robin-Hood-Story funktionierte und kam beim Publikum richtig gut an. Und das, obwohl das Publikum weiss, dass es für dumm verkauft wird.

Ein Zaubertrick im Film funktioniert dank Montage und Schnitt schliesslich noch einfacher als auf einer Bühne… Aber die «Four Horsemen» sind mit Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Woody Harrelson und Dave Franco so cool besetzt, dass das Konzept aufgeht. Sie wissen, die Magie zu verkaufen, präsentieren ihre Tricks nicht nur mit Stil, sondern auch technisch überzeugend.

Eine neue Generation von Illusionisten stösst hinzu

Nun kehren die diebischen Magier für den dritten Teil der Filmreihe zurück. Die ursprüngliche Gruppe der legendären «Four Horseman» bekommt Unterstützung von einer neuen Gruppe Illusionisten. Verkörpert werden diese von den Schauspieltalenten Dominic Sessa, Ariana Greenblatt und Justice Smith. Gemeinsam bekämpfen sie ein globales kriminelles Netzwerk, geleitet von der skrupellosen Geschäftsfrau Monika Vanderberg (Rosamund Pike), die mit einer seltenen Art von wertvollen Diamanten ihr Imperium ausbauen will.

Altbewährtes funktioniert noch immer. Es macht weiterhin Freude, den gerissenen Magiern bei ihren spektakulären Zaubertricks zuzuschauen. Und das Aufeinandertreffen zwischen den alten und den jungen Illusionisten sorgt für einige witzige Momente.

Flucht im Rennwagen

Aber stellenweise versucht der Film, das Publikum für viel dümmer zu verkaufen als nötig. Dass etwa Dominic Sessa in Abu Dhabi in einen Formel-1-Rennwagen steigt und damit flüchtet, kann leider auch kein Zaubertrick der Welt glaubwürdig erklären.

Im Interview mit blue News verraten Jesse Eisenberg, Isla Fisher und Co., wie gut ihre Skills als Zauberer tatsächlich sind, welche ihre Lieblingstricks sind und welche «Magic Moments» sie im Kino erlebt haben.

«Now You See Me: Now You Don’t – Die Unfassbaren 3» läuft ab sofort bei blue Cinema.

Die «Magic Moments» von Jesse Eisenberg, Isla Fisher und Co.

«Die Unfassbaren 3» im Kino: Jesse Eisenberg, Isla Fisher und Co. über ihre persönlichen «Magic Moments» im Kino

«Die Unfassbaren 3» im Kino: Jesse Eisenberg, Isla Fisher und Co. über ihre persönlichen «Magic Moments» im Kino

«Die Unfassbaren» zaubern wieder auf der Leinwand! Im dritten Teil der beliebten Filmreihe bekommen die diebischen Magier Unterstützung von einer neuen Generation. blue News traf Jesse Eisenberg, Isla Fisher und Co. zum Interview.

13.11.2025

Mehr Interviews

«Narcos»-Star Wagner Moura im Interview: «Selbst als die Diktatur endete, wurde über gewisse Dinge nur geflüstert.»

«Narcos»-Star Wagner Moura im Interview: «Selbst als die Diktatur endete, wurde über gewisse Dinge nur geflüstert.»

Seine Darstellung von Pablo Escobar in «Narcos» verschaffte Wagner Moura Weltbekanntheit. In «The Secret Agent» spielt er einen Akademiker, der vor der Diktatur flüchtet. blue News traf den Brasilianer während des ZFF zum Interview.

31.10.2025

Mehr aus dem Ressort

«Narcos»-Star Wagner Moura im Interview. «Selbst als die Diktatur endete, wurde über gewisse Dinge nur geflüstert»

«Narcos»-Star Wagner Moura im Interview«Selbst als die Diktatur endete, wurde über gewisse Dinge nur geflüstert»

Kinostart «Das Leben der Wünsche». Matthias Schweighöfer: «Ruby kann richtig hart zuhauen»

Kinostart «Das Leben der Wünsche»Matthias Schweighöfer: «Ruby kann richtig hart zuhauen»

Sarah Spale als Schweizer Koch-Ikone. «Alle kennen Betty Bossi, aber niemand weiss, wer wirklich dahinter steckt»

Sarah Spale als Schweizer Koch-Ikone«Alle kennen Betty Bossi, aber niemand weiss, wer wirklich dahinter steckt»

Meistgelesen

Australier überlebt Ringkampf mit Weissem Hai
Haben die Russen hier eine Flamingo abgefangen? +++ Mi-8 schiesst Shahed mit Minigun ab
Mutter tötet 9-jährigen Sohn mit Küchenmesser
Mulde war nicht verriegelt – Lastwagen kippt um
Im Berner Strättligwald wird neu mit schweren Felsbrocken gekämpft