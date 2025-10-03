  1. Privatkunden
Romanverfilmung «Stiller» am ZFF Stefan Haupt: «Eine Parabel auf den Wunsch, neu zu beginnen»

Von Gianluca Izzo und Adrian Kammer

3.10.2025

Stefan Haupt über Romanverfilmung «Stiller»: «Ist das der gleiche oder nicht? Von dieser Frage lebt die Geschichte»

Stefan Haupt über Romanverfilmung «Stiller»: «Ist das der gleiche oder nicht? Von dieser Frage lebt die Geschichte»

Mit «Stiller» verfilmt Stefan Haupt eines von Max Frischs prägenden Werken der Schweizer Literatur. blue News traf den Zürcher Regisseur und die Darsteller Max Simonischek, Sven Schelker und Albrecht Schuch am ZFF zum Interview.

02.10.2025

Mit «Stiller» verfilmt Stefan Haupt eines von Max Frischs prägenden Werken der Schweizer Literatur. blue News traf den Regisseur und die Darsteller Max Simonischek, Sven Schelker und Albrecht Schuch am ZFF.

,

Von Gianluca Izzo und Adrian Kammer

03.10.2025, 18:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «Stiller» basiert auf dem gleichnamigen Roman des Schweizer Autors Max Frisch und setzt sich mit spannenden Identitätsfragen auseinander
  • Regie führte der Zürcher Regisseur Stefan Haupt, der unter anderem Filme wie «Zwingli» oder «Der Kreis» drehte
  • Im Interview mit blue News sprechen Haupt und die Darsteller Max Simonischek, Sven Schelker und Albrecht Schuch über die Bedeutung der Romanvorlage und spannende Identitätsfragen.
Mehr anzeigen

«Stiller» gilt als eines der bedeutenden Werke der Schweizer Literatur und gehört zu Max Frisch erfolgreichsten Romanen. Auch an Schulen wird das Buch gerne zur Lektüre gegeben, weil es sich mit Identitätsfragen auseinandersetzt.

Der Zürcher Regisseur Stefan Haupt («Zwingli», «Der Kreis») bringt nun eine spannende Verfilmung des Romans auf die Kinoleinwand. Die Rolle des jungen Bildhauers Anatol Stiller wird von Sven Schelker verkörpert. Albrecht Schuch spielt James White – den Mann, der für den verschollenen Stiller gehalten wird und in die «Affäre Smyrnov» verwickelt sein soll.

White streitet vehement ab, Stiller zu sein, wird aber vorübergehend in Haft genommen. Der Staatsanwalt (Max Simonischek), Whites Pflichtverteidiger (Stefan Kurt) und sogar Stillers Frau Julika (Paula Beer), die extra aus Paris angereist ist, zweifeln an seiner Identität. Ist White in Wirklichkeit der verschwundene Anatol Stiller?

Fundamentale Identitätsfragen

blue News traf Regisseur Stefan Haupt sowie die Darsteller Max Simonischek, Sven Schelker und Albrecht Schuch während des Zurich Film Festivals zum Interview.

«Es sind fundamentale Identitätsfragen, die Frisch in seinem Roman aufgreift», sagt Simonischek über die Buchvorlage. Haupt gibt Einblick in den Entstehungsprozess und die Hauptdarsteller Schuch und Schelker erläutern, wie sie den komplexen Charakter von Stiller wahrnehmen.

Ihre überraschenden Aussagen sind im Videobericht zu sehen.

«Stiller» feierte am Zurich Film Festival seine Weltpremiere und läuft ab 16. Oktober bei blue Cinema.

