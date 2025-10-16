  1. Privatkunden
Romanverfilmung «Stiller» im Kino «Ich will in Zürich drehen, nicht in Hollywood»

Von Gianluca Izzo und Adrian Kammer

16.10.2025

Romanverfilmung «Stiller» im Kino: Darum dreht Regisseur Stefan Haupt lieber in der Schweiz

Romanverfilmung «Stiller» im Kino: Darum dreht Regisseur Stefan Haupt lieber in der Schweiz

Mit «Stiller» verfilmt Stefan Haupt eines von Max Frischs prägenden Werken der Schweizer Literatur. blue News traf den Regisseur und die Darsteller Max Simonischek, Sven Schelker und Albrecht Schuch am ZFF.

14.10.2025

Mit «Stiller» verfilmte Stefan Haupt eines von Max Frischs prägenden Werken der Schweizer Literatur. blue News traf den Regisseur und die Darsteller Max Simonischek, Sven Schelker und Albrecht Schuch am ZFF.

,

Von Gianluca Izzo und Adrian Kammer

16.10.2025, 18:03

16.10.2025, 18:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «Stiller» basiert auf dem gleichnamigen Roman des Schweizer Autors Max Frisch und setzt sich mit spannenden Identitätsfragen auseinander.
  • Regie führte der Zürcher Regisseur Stefan Haupt, der unter anderem Filme wie «Zwingli» oder «Der Kreis» drehte.
  • Im Interview mit blue News sprechen Haupt und die Darsteller Max Simonischek, Sven Schelker und Albrecht Schuch über die Bedeutung der Romanvorlage und den komplexen Charakter von Stiller.
Mehr anzeigen

«Wie soll man beweisen, dass man jemand nicht ist»: Um diese Frage dreht sich die Verfilmung des Literatur-Klassikers «Stiller». Das Buch gilt auch an Schulen als beliebte Lektüre, weil es zentrale Fragen nach Identität und Selbstfindung aufwirft.

Die Rolle des jungen Bildhauers Anatol Stiller wird von Sven Schelker verkörpert. Albrecht Schuch spielt James White – den Mann, der für den verschollenen Stiller gehalten wird und in die «Affäre Smyrnov» verwickelt sein soll.

Die Liebe zu seiner Heimat Zürich

blue News hat die Schauspieler Max Simonischek, Sven Schelker und Albrecht Schuch und den Regisseur Stefan Haupt («Zwingli», «Der Kreis») im Rahmen des 21. Zurich Film Festivals getroffen. Im Interview verraten sie, ob sie privat auch schon einmal in einer Situation waren, in der sie für eine andere Person gehalten wurden.

Ausserdem erklärt der Regisseur, warum er lieber in Zürich dreht, als nach Hollywood in die Traumfabrik zu gehen – und was die Schweizer Filmwelt für ihn so besonders macht.

«Stiller» feierte am Zurich Film Festival seine Weltpremiere und läuft ab 16. Oktober 2025 bei blue Cinema.

Mehr zum Thema

Romanverfilmung «Stiller» am ZFF – Stefan Haupt: «Eine Parabel auf den Wunsch, neu zu beginnen»

Romanverfilmung «Stiller» am ZFF – Stefan Haupt: «Eine Parabel auf den Wunsch, neu zu beginnen»

Mit «Stiller» verfilmt Stefan Haupt eines von Max Frischs prägenden Werken der Schweizer Literatur. blue News traf den Zürcher Regisseur und die Darsteller Max Simonischek, Sven Schelker und Albrecht Schuch am ZFF zum Interview.

02.10.2025

