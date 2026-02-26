Früher Foltermode, heute ein Statement der Selbstbestimmung: Das Korsett hat eine turbulente Geschichte. Durch die Netflix-Serie Bridgerton ist es aktuell wieder überall zu sehen – aber mit viel mehr Spielraum.

Evita Rauber Fabienne Berner

Kaum ein Kleidungsstück polarisiert so stark wie das Korsett. Frauen hatten darin Schmerzen und konnten nicht atmen, trotzdem war es ein Muss.

Inzwischen wird von der Gesellschaft niemand mehr gezwungen, ein Korsett zu tragen, und trotzdem sieht man es neuerdings überall: Unter dem Blazer, zu Jogginghosen, an Partys. Es ist heute vielseitiger einsetzbar – und deutlich weniger eng.

Den Trend mitausgelöst hat die Netflix-Serie «Bridgerton», die im 19. Jahrhundert spielt. Heute, 26. Februar 2026, wird der zweite Teil der aktuellen Staffel veröffentlicht. Zu diesem Anlass erzählt blue News im Video oben die Geschichte des Korsetts, und wie es zu dem wurde, was es heute ist.

