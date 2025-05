Ist das Tom Cruises letzter Auftritt als Ethan Hunt? «Mission: Impossible - The Final Reckoning» ist der ganz grosse Blockbuster des Frühsommers. Was der neuste und allenfalls letzte Teil der Action-Saga taugt, erfährst du im Video. 19.05.2025

Tom Cruise stürzt sich als Geheimagent Ethan Hunt ins nächste waghalsige Abenteuer. Aber wie gut schneidet der achte und möglicherweise letzte Teil der erfolgreichen «Mission: Impossible»-Saga ab?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ethan Hunt kämpft in einem actiongeladenen Finale gegen die gefährliche KI «The Entity», die das Ziel hat, die Welt zu zerstören.

Spektakuläre Stunts, darunter eine intensive Unterwasserszene und ein Luftduell mit Doppeldeckern, sorgen für Spannung und ein visuelles Spektakel.

Nostalgische Rückblenden, bekannte Figuren aus früheren Filmen und emotionale Team-Momente verleihen dem Film Tiefe – ein würdiger Abschluss, auch wenn Hunts letzte Mission offenbleibt.

«Mission: Impossible – The Final Reckoning» startet am 21. Mai 2025 bei blue Cinema Mehr anzeigen

«Mission: Impossible – The Final Reckoning» ist die Fortsetzung von «Dead Reckoning: Part One». Weiterhin steht die weltbedrohliche KI namens «The Entity» im Fokus.

Ethan Hunt kam am Ende des Vorgängerfilms in den Besitz des Schlüssels, der die gefährliche KI kontrollieren kann. Sein Ziel: Er will um jeden Preis verhindern, dass irgendjemand auf dieser Welt mit solch einer Macht ausgestattet wird und sucht darum einen Weg, «The Entity» komplett zu zerstören.

Im Weg steht ihm dabei unter anderem Gabriel (Esai Morales), mit dem er aus vergangenen Missionen noch eine Rechnung offen hat.

Auch bei dieser Mission sind spektakuläre Stunts natürlich wieder Programm. Eine intensive, lange Unterwasserszene mit futuristischem Taucheranzug führt Ethan Hunt zu einem Atom-U-Boot und sorgt für nervenzerreissende Spannung. Und hoch in der Luft kommt es zu einem chaotischen Duell mit kleinen Doppeldeckerflugzeugen, was einen schwindelerregenden Effekt erzeugt.

Flotte Sprüche und witzige Slapstickeinlagen sorgen für eine schöne Prise Humor, was vor allem in den Szenen mit Hunts Komplizen, verkörpert von Ving Rhames, Simon Pegg und Hayley Atwell, zur Geltung kommt.

Was zudem heraussticht und diesen Film von seinen Vorgängern unterscheidet: Mit zahlreichen Rückblenden zu den älteren Filmen und altbekannten Figuren aus dem ersten Teil, die wieder auftauchen, hat die neuste Mission auch einen sehr schönen Nostalgieeffekt. Auch emotionale Momente zwischen Hunt und seinem Team funktionieren überraschend gut.

Bei der Weltpremiere in Cannes gab es für «Mission: Impossible – The Final Reckoning» gleich mehrfach Szenenapplaus. Die Frage, ob es wirklich die allerletzte Mission von Ethan Hunt ist, wird jedoch nicht eindeutig beantwortet. Ein würdiges Finale wäre das emotionale Actionspektakel aber definitiv.

Der vielleicht letzte Teil der Serie läuft ab 21. Mai 2025 bei blue Cinema.

Mehr zum Thema